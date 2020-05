¿Cómo se evitará la copia en las pruebas Saber de forma virtual?

Por primera vez el Icfes realizará unas pruebas de estado de manera totalmente electrónica, permitiendo que los participantes contesten el examen desde casa. Si bien se trata de una medida extraordinaria que obedece a las condiciones sanitarias actuales, el anuncio provocó todo tipo de reacciones y dudas.



Para entender cómo funciona esta medida, es importante tener en cuenta que de momento solo aplica para las pruebas Saber TyT, destinada a los estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas, y se llevará a cabo entre el 18 y 19 de julio.

A continuación, EL TIEMPO da respuesta a algunas de las preguntas que surgieron en la comunidad educativa a raíz del anuncio.



¿Cómo se va a evitar la ‘copialina’?

Este es sin duda el tema que más revuelo generó a raíz del anuncio. Muchos se preguntan cómo se va a garantizar que los resultados del examen sean confiables, ya que, en teoría, nada evitaría que los alumnos que la presenten aprovechen la oportunidad para copiarse.



Ante esto, Francisco Cajiao, experto en educación, señaló a EL TIEMPO que existen plataformas diseñadas para reducir al máximo el riesgo de copia: “Es necesario aclarar que muchos exámenes similares alrededor del mundo se realizan desde hace unos años de forma virtual por medio de un software diseñado para ello. Normalmente se incluyen limitaciones, como la imposibilidad de cerrar o minimizar la ventana en la que se realiza la prueba”.



Y agregó: “Otra función que se usa es el impedir abrir cualquier otra pestaña o programa en el transcurso de la prueba. Estos sistemas se usan por parte de las universidades más prestigiosas del mundo y también en pruebas de estado. Creería que el Icfes se encuentra trabajando con una de estas plataformas”.



Por su parte, el Icfes señaló que la aplicación de la prueba en casa contará con un servicio tecnológico de supervisión y vigilancia para garantizar la seguridad de los resultados.



De igual manera, Mónica Ospina, directora de la entidad manifestó que en el pasado ya se ha trabajado de manera similar en el país: “Esto será una realidad gracias a la experiencia adquirida por el Icfes en los últimos años en la aplicación de más de 500.000 pruebas electrónicas realizadas en los años anteriores, incluyendo la prueba internacional PISA y los exámenes Saber Pro y Saber TyT extemporáneos realizados bajo esta modalidad”.



Sin embargo, pese a la explicación de la entidad, Escallón manifestó que de cualquier manera se mantiene el riesgo de copia: “Los jóvenes pueden intentar evadir la norma con sus teléfonos móviles o de cualquier otra forma. Se necesita el compromiso real de los estudiantes para que esto no suceda”.

¿Todas las pruebas de estado serán virtuales de ahora en adelante?

No. Esta decisión solamente aplica para las pruebas Saber TyT. Estas pruebas, en principio, estaban agendadas para el 7 de junio de manera presencial. Sin embargo, dada la emergencia sanitaria, los protocolos establecidos por el Gobierno no permiten realizarlas de forma física.



¿Cómo presentarán el examen quienes no tengan Internet o computador?

Uno de los puntos a destacar es que el Icfes permitirá que la presentación de la prueba electrónica se haga en espacios adecuados y autorizados por la entidad para quienes no cuenten con estos implementos.



En la citación se conocerá el lugar en que estas personas realizarán la prueba.

¿Cuáles son las fechas clave para las pruebas Saber TyT electrónicas?

Las citaciones se darán a conocer el viernes 26 de junio.



La aplicación de la prueba, que durará máximo cinco horas, será o el sábado 18 o el domingo 19 de julio, según la fecha en que el estudiante haya sido citado.



La descarga del certificado de asistencia se podrá hacer entre el miércoles 22 y el lunes 27 de julio.



La publicación de los resultados resultados individuales de las pruebas se darán a conocer el sábado 12 de septiembre.

¿Qué pasará con las otras pruebas Saber suspendidas?

El otro examen de estado que de momento se encuentra suspendido son las pruebas Saber 11 de calendario B. Si bien este es un requisito para ingresar a la educación superior, dadas las circunstancias, se dará un permiso especial para que no se le exija a los estudiantes en el siguiente semestre.



Esto no implica que ya no deban presentar la prueba, sino que será agendada en una nueva fecha aún no anunciada. Una vez el estudiante haya realizado el examen, está en la obligación de presentar el certificado ante la institución de educación superior.



