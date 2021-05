¿Cómo salir de estos momentos de crisis? La academia responde

Con el anuncio de abrir mesas de negociaciones con el Comité Nacional del Paro y los jóvenes que lideran las marchas, el Gobierno busca dar una salida a la difícil situación económica, social y de orden público que atraviesa el país.



Las universidades han mostrado interés en aportar en la discusión desde diferentes frentes. De hecho, hace pocos días siete instituciones enviaron una carta al Gobierno con el fin de proponer los puntos que consideran esenciales en las conversaciones.



Ante esto, EL TIEMPO consultó con cuatro rectores de universidades de diferentes características (públicas y privadas, con población estudiantil de estratos altos, medios y bajos) sobre sus propuestas en materia económica, social y con respecto a cómo se deben realizar las negociaciones.



Jorge Humberto Peláez (U. Javeriana), John Jairo Arboleda (U. de Antioquia), Édgar Varela (U. del Valle) y Dolly Montoya (U. Nacional), además, pusieron a disposición su experiencia e instalaciones para aportar a la conversación.



‘La inclusión debe ser el concepto central’

La profesora Dolly en la plaza Che, histórico centro de la Universidad Nacional, en su sede Bogotá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Más allá del diálogo y de escuchar a los diferentes sectores de la población, para Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, será necesario que las comunidades sean las que definan el camino a seguir, todo bajo un concepto que debe ser universal: la inclusión.



“Lo que tenemos que hacer ahora es crear programas para el desarrollo no solo a nivel nacional, sino desde los territorios para que allí haya formación y equidad, y que se desarrollen como ellos quieren y no como nosotros queremos”.



De acuerdo con la mujer al frente de la universidad pública más grande del país, lo más difícil en las actuales negociaciones tiene que ver con las ambiciones políticas de los diferentes sectores.



“Lo que estamos viviendo está ambientado en una carrera política. Y debemos entender que nadie que llegue va a poder resolver los problemas solo. No necesitamos caudillos. Lo que necesitamos es hacer acuerdos, liderazgos colectivos, desarrollar capacidades de liderazgo en las comunidades, tomar decisiones en política pública mucho más informadas y no a puerta cerrada. Nos acostumbramos a vivir en la polarización y la desigualdad”, dijo.



Ante esto, la académica señaló que en estos momentos lo principal es la desescalada de la violencia tanto de manifestantes como de la Fuerza Pública, como medida a corto plazo para superar la crisis. Sin embargo, sostiene que esto será el inicio de un proceso largo, por lo que con otras instituciones de educación superior se está construyendo una propuesta integral para atender las causas estructurales que llevaron al malestar social.



“Las universidades, en nuestra carta hacia el Gobierno, hablamos de caminos para llegar a esas soluciones de corto, mediano y largo plazo. En estos momentos estamos, con otros rectores, dialogando sobre estos puntos, para elaborar ya una propuesta desde las universidades, basada en nuestra amplia experiencia en investigación, respecto al cómo debe ser el modelo a seguir. Nosotros tenemos mucho que decir y aportar, es importante que escuchen a la academia”.



De esta manera, Montoya sostiene que desde las universidades se debe pensar en fortalecer aspectos como la innovación social y tecnológica para mejorar la productividad del país, pero también para garantizar la inclusión y el acceso a los servicios del Estado a todas las personas.

‘Aportamos el concepto técnico’

Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana. Foto: Universidad Javeriana

Es tiempo de que se escuchen a las universidades y se haga uso del conocimiento que se desarrolla en ellas, es el llamado del padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidades Javeriana, quien cree que en estas instituciones se pueden encontrar las respuestas a muchos de los problemas actuales en el país.



“Lo que tenemos que hacer desde la academia es aportar esas respuestas. Pero es necesario que el Gobierno y sus ministerios escuchen las voces de las universidades. Tenemos mucho que decir, ideas que se han construido desde hace años”, sostiene el catedrático.



Peláez cree que el aporte de las instituciones de educación superior será necesario no solo por su experiencia en investigación, sino por su misma naturaleza: “No somos ONG, partidos políticos, movimientos electorales ni instituciones gubernamentales. Nos caracterizamos por el conocimiento, y ese debe ser nuestro aporte”.



Y añade: “No creo que debamos estar en las conversaciones, porque ahí hay mucha gente hablando, con pasiones políticas. Lo que ofrecemos es el concepto técnico en los diferentes temas. Tenemos observatorios, expertos, centros de investigación. Ahí están las ideas, los análisis, la data robusta”.



El rector también hace un llamado a los jóvenes y manifestantes que harán parte de las mesas de negociación para que no participen solo con exigencias, sino para que lleguen a ellas con propuestas e ideas estructuradas. Así mismo, considera que desde el Gobierno se debe estar dispuesto a entender las preocupaciones de quienes salen a las calles.



“Es necesario reconocer sus preocupaciones por temas como el sistema económico, la destrucción del medioambiente, la salud, las injusticias de género, la violencia, entre otros. Estos son dolores legítimos, y encausarlos en propuestas tangibles. Es muy simplista la posición de algunos en las calles que dicen ‘no a la reforma tributaria’ o ‘no a la reforma a la salud’. No se necesita llevar solo inconformismos, sino soluciones, pero no salidas fáciles”, aseguró.



‘Se debe escuchar a las regiones’

Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle. Foto: Universidad del Valle

La situación que está viviendo la ciudad de Cali, así como en otras zonas del país, demuestra que hay un descontento en las regiones, explica Édgar Varela, rector de la Universidad del Valle.



“Si bien en Cali ha habido en los últimos días un lento desescalamiento de la violencia, siguen algunos enfrentamientos. Para atender esta situación es necesario hacer diálogos en las regiones, que no son sobre el pliego de peticiones del Comité del Paro, que es nacional, sino sobre la regulación de la protesta, limitar los excesos de la Fuerza Pública y atender las problemáticas concretas de las regiones, y, en eso, las universidades deben ser mediadoras”.



Sin embargo, asegura que la difícil situación en el país no se va a superar si no se logra efectivamente que el diálogo evolucione a una negociación nacional. Para ello, Varela propone ciertos puntos que considera que deben estar en la agenda.



“Junto con otros rectores planteamos cuatro grandes ejes que deben discutirse en las negociaciones. El primero es la política fiscal, que no solo es discutir la reforma tributaria; el tema de la salud como bien público; el acceso y la cobertura a la educación, financiación, calidad y conectividad del sector, y un cuarto tema, que es más complejo, tiene que ver con el Estado de derecho, el régimen político y democracia, el papel de la policía, la violación de derechos humanos, el cumplimiento del acuerdo de paz, entre otros”, menciona Varela.



El rector agrega: “Claro que este no será un proceso rápido. Debemos ser realistas y no es muy probable que un gobierno y un Congreso que ya están de salida encuentren soluciones a los problemas profundos, por lo que esto dependerá en gran medida del próximo presidente y el próximo Congreso. Pero sí se puede desde ya establecer unos mínimos respecto a asuntos como garantizar el derecho a la protesta, cómo atacar el vandalismo que se ha mezclado en las manifestaciones pacíficas”.



Respecto a la reforma a la salud, el académico sostiene que expertos de la universidad consideran que es nociva, y que es “inoportuno” tramitar este proyecto en el momento actual.

‘Ofrecemos nuestros espacios para dialogar’

John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia. Foto: Universidad de Antioquia

El papel que deben tener las instituciones de educación superior es el de la mediación, asegura John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, quien destaca que las universidades pueden desempeñar un rol similar al de la Iglesia u organizaciones.



“La propuesta que le hacemos a la nación es que la academia pueda participar. Por un lado, porque tiene alta credibilidad, no es partidista ni tiene militancia, lo que tenemos es gente conocedora de los temas fundamentales para el desarrollo de la sociedad”, menciona Arboleda.



La propuesta viene acompañada con poner a disposición los espacios académicos como lugares en los que se puedan desarrollar las conversaciones sin presión para ningún actor.



Así lo explica el rector: “Ofrecemos nuestros espacios. En la Universidad de Antioquia tenemos al menos una sede en cada una de las nueve subregiones del departamento. Estas deben ser utilizadas para que sirvan como espacios neutrales para dialogar con toda tranquilidad y las garantías en esa mesa de negociaciones”.



Para el rector de la UdeA, una vía que puede abrir el camino al desescalamiento de las protestas tiene que ver con que el Gobierno sepa explicar de manera certera y eficaz las decisiones que se tomen: “Es importante una labor pedagógica de parte del Gobierno, los ministros y el Presidente, para entender cuál es realmente la necesidad de recaudar mayores recursos para paliar el déficit fiscal, por ejemplo. Toda política debe explicarse bien a la gente, porque ha hecho falta esa pedagogía, pero también la participación de la ciudadanía”.



El anuncio de matrícula cero en universidades públicas no calmó del todo los ánimos de los estudiantes, quienes se mantienen en las calles. Ante esto, Arboleda señaló: “Debemos aprovechar este momento para construir salidas concertadas que se deben encontrar con los jóvenes en esa mesa”.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación