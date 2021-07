¿Cómo saber si un colegio o un jardín infantil es 'pirata'?

Para prestar el servicio educativo en el país es necesario contar con una serie de permisos otorgados por el Ministerio de Educación y las respectivas secretarías del sector en las diferentes regiones del país.



Dichos certificados y permisos se obtienen luego de un largo proceso en el que se verifican las condiciones de las instituciones en materia de calidad de la educación, currículos, instalaciones y demás requerimientos.



Sin embargo, no es un secreto que en el país existen varios jardines infantiles y colegios ‘piratas’, que reciben a estudiantes de todas las edades sin contar con la autorización necesaria, resultando en una estafa y una vulneración de los derechos de los menores.



En Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación alertó un incremento de los jardines infantiles y colegios piratas en medio de la pandemia. "Estamos alertando a los padres y madres de familia, que antes de matricular a sus hijos verifiquen en las direcciones locales de educación si tienen o no licencia de funcionamiento", señaló Hernán Trujillo, director de inspección y vigilancia de la entidad.



Nada más en la capital de la república se encontraron 194 establecimientos con estas características, pero los casos se repiten en varios lugares del país, donde también han aumentado las denuncias.



Para verificar si la institución académica en la que estudia su hijo o en la que desea matricularlo es legal, el Ministerio de Educación tiene una plataforma en la que esta información se puede verificar fácilmente.



Se trata del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (Sineb), en el que todas las secretarías de educación del país alojan la información relacionada con los establecimientos educativos bajo su jurisdicción.



Esta herramienta resulta ser muy útil para determinar la calidad del colegio de su hijo, así como para evitar inconvenientes posteriores, como que el título de bachiller no tenga validez por tratarse de una institución ‘pirata’, lo cual será una barrera para ingresar a la educación superior.



La plataforma permite verificar el estado de cada colegio, si cuenta con los permisos para prestar el servicio, número de estudiantes y más información que puede serle útil como padre de familia.



Para ello diríjase a la página web del Sineb. Allí podrá poner el nombre de la institución que quiera verificar. Para ello, debe aclarar el departamento y municipio donde se encuentra, así como si pertenece al sector oficial (público) o no oficial (privado).



De inmediato aparecerá el colegio o la lista de colegios con dicho nombre. Seleccione el que está buscando y se desplegará la información, como si el establecimiento se encuentra activo, números de contacto, grados académicos ofrecidos, etc.



Así mismo es muy importante reportar cualquier irregularidad a las autoridades. En caso de encontrar un colegio sin autorización para operar, debe informar a la secretaría de educación de su jurisdicción, con el fin de evitar que más personas caigan en la estafa.



REDACCIÓN EDUCACIÓN