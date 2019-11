¿Es usted distraído? Use estas 10 técnicas y mejore su concentración

¿Es usted del club de los distraídos? ¿siente que con el tiempo ha empezado a experimentar un declive en sus procesos atencionales? ¿o sufre las consecuencias de vivir, estudiar o trabajar con alguien que tiene serios problemas de atención? Sí entra en alguno de estos tres grupos, los consejos que la psicóloga Ángela Caro Delgado, docente del Politécnico Grancolombiano con máster en Neuropsicología, preparó para #10CosasQue, pueden serle útiles en el día a día:

1. Traduzca su distracción en cifras

Identifique en un día cuántas veces abandona una tarea antes de terminarla. Por ejemplo, si debe redactar un informe: registre cuantas veces se distrajo, ya sea saliendo a comprar algo de comer, mirando el celular, hablando con su compañero de oficina, navegando en Internet... en fin, todas esas cosas que lo hacen abandonar una tarea antes de terminarla.



En una agenda, escriba y señale su progreso diario. Puede usar gráficos o cualquier estrategia que le permita ver su progreso y compararlo con la línea de base.

2. La técnica del foco de luz

Ahora, vamos a usar la creatividad. Imagine que su atención es un foco de luz que ilumina la información seleccionada: Los datos que queden fuera de la zona demarcada por el supuesto rayo de luminoso deberá empezar a atenderlos como información a la que no debe prestar atención durante el tiempo que desarrolle dicha labor.

3. Paso a paso

Desarrolle tareas que requieran un mínimo de su atención y póngase el objetivo de empezar con pequeños esfuerzos para completarlas. Eso hará que la probabilidad de realizarlas de manera exitosa sea alta.



Pueden ser actividades tales como: explorar imágenes complejas en busca de características específicas, escuchar nuevas historias y luego responder algunas preguntas sobre lo que le han contado o leer un informe o artículo comprendiendo lo que esta leyendo. Intente estas tareas y reflexione sobre su desempeño.

4. Involucre todos los sentidos

Use otras vías sensoriales al momento de ejecutar alguna actividad, es importante realizar tareas con los diferentes sentidos, incluyendo audición, tacto y vista.

5. Duerma bien

Aunque suene evidente, no puede olvidar que el sueño es de gran importancia para tener adecuados niveles de atención, no descansar afectará su concentración durante el día.

6. El orden puede ser su aliado

Organice su área de trabajo, tenga presente que el ruido, la temperatura y el desorden pueden bajar la efectividad en su desempeño.

7. ¡Relax!

No dude en buscar espacios para relajarse, las preocupaciones consumen su capacidad atencional, ya que estar estresado aumenta los niveles de cortisol, los cuales a su vez afectan de forma directa su rendimiento.

8. Autocontrol

Aprenda a monitorearse tomando consciencia sobre su forma de comportarse en la cotidianidad, para posteriormente mejorarlo y así adaptarse a las demandas cambiantes del entorno.

9. ¡Nada de estimulantes!

¡Ojo! No use estimulantes sin prescripción médica para mejorar la atención: Los estimulantes pueden ayudar a mejorar, pero su ingesta frecuente genera norepinefrina y dopamina, ocasionando tolerancia y adicción. Además, podría traerle problemas para conciliar el sueño.

10. La más importante

Finalmente, y no por eso la menos importante, si considera que sus dificultades atencionales afectan de forma significativa su vida diaria, no dude en acudir con un especialista.

Este decálogo fue hecho con la asesoría de Ángela Caro Delgado, docente del Politécnico Grancolombiano con máster en Neuropsicología.

