¿Usted sabe leer? Descúbralo en este test

Muchas personas se preguntan la razón por la cual frecuentemente reelen un texto porque no alcanzan a comprender lo que dice. Otras atribuyen su carencia lectora a la falta de concentración, pero hay muchas más razones.

Leydi López, psicóloga de IPLER, explico cuáles son los aportes de la lectura comprensiva.



"Los aportes de la lectura comprensiva son muchos, pues ayudan a retener la información que se lee; ahorra tiempo que usualmente se invierte releyendo una y otra vez la misma oración o párrafo; favorece la concentración y motivación por los textos; y ayuda a optimizar las habilidades comunicativas", añadió.



¿Cómo saber si está leyendo comprensivamente un texto o no?



Los especialistas indican que el lector debe tener en cuenta lo siguiente:



1. Tiene conciencia lectora, es decir se da cuenta de lo que está leyendo, identificando las generalidades y los detalles en la lectura.



2. Se concentra y presta atención a lo que lee sin tener en cuenta los distractores.



3. Reacciona frente al texto y responde al mensaje de la lectura con interés, asombro e imaginación.



4. Infiere información, es decir, deduce o concluye datos implícitos en la lectura. No requiere que el texto lo diga de manera textual.



5. Asocia conocimiento, es decir relaciona la nueva información del texto que está leyendo con conocimientos previos.



Para saber su comprensión de lectura, lo invitamos a realizar el siguiente test a partir de este texto:



¡Hola Pedro! Te escribo desde Santa Marta. Mi compañía requiere un informe sobre el turismo en Colombia y voy a durar un mes acá. Es un trabajo complicado porque no hablo muy este idioma y tengo que usar mucho el diccionario; lo que me gusta de acá es que la gente es muy carismática y agradable.



¡Tengo una idea! ¿Por qué no te vienes a pasar unos días de este mes acá conmigo? Volveré a Italia el 30 de octubre. ¡Ah! Si quieres, puedes traer a tu bonito gato, porque en este hotel admiten perros y gatos.



Mira, te cuento lo que hago cada día: Estoy quedándome en un hotel que está a 3 minutos de la playa, y no muy lejos del centro de la ciudad. Es pequeño pero muy agradable.



Por las mañanas, me levanto a las siete, desayuno en el hotel y, después, salgo a laborar. Cada día visito una parte diferente de esta ciudad, normalmente viajo en bus porque no tengo carro acá. Estoy todo el día por fuera y cuando vuelvo al hotel, escribo durante una hora en mi computador toda la información del día, la envío por correo electrónico a mi jefe en Roma y llamo por teléfono a mi casa. Espero tu respuesta, Pedro; podemos divertirnos mucho. Saludos, Doménico.



Ahora, responda las siguientes preguntas:

