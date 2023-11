¿Cómo pueden las mujeres fortalecer sus habilidades de liderazgo en el mundo laboral?

En todas las industrias y roles, las mujeres enfrentan retos particulares dentro del mundo laboral: son promovidas a paso más lento que los hombres, muchas veces ganan menos, presentan mayores tasas de desempleo o sufren de una sobrecarga por tener que responder tanto por las responsabilidades profesionales como las del hogar, además de enfrentar barreras autoimpuestas como el llamado síndrome del impostor.



Para hacer frente a estos desafíos han surgido alternativas educativas dirigidas especialmente a este público para fortalecer aspectos como el liderazgo, la comunicación y la toma de decisiones. EL TIEMPO habló con Mariana Costa, cofundadora y presidenta de Laboratoria, una plataforma de la que se desprende Laboratoria+, dirigida a potenciar el crecimiento de las mujeres profesionales en América Latina a través de cursos en vivo, mentorías y espacios de conexión con otras profesionales.

¿Qué habilidades y competencias son fundamentales en el mundo laboral para las mujeres?

Una habilidad que trabajamos un montón en Laboratoria+ es el autoconocimiento informado, no solo por poder entender mejor quién es usted, cuáles son sus valores, fortalezas, intereses y por medio de ellos identificar a dónde quiere llegar, sino complementado por la perspectiva de los otros; por ejemplo, con las percepciones que tienen sus colegas o su líder sobre usted y cómo desde ese lugar se puede partir para construir un liderazgo.

Adicionalmente, hemos identificado todo el paraguas de habilidades relacionadas con empezar a liderar personas. Nuestro público son justamente mujeres que están en esta etapa midcareer, que no acaban de empezar su primer trabajo, pero tampoco están ya liderando un equipo de una empresa, entonces están en el medio, donde el desafío de empezar a liderar equipos se vuelve importantísimo y donde ya tu progreso muchas veces no solo depende de tu trabajo y tus resultados, sino de los que te da tu equipo, ese es otro universo importante.

Tenemos las habilidades vinculadas con la comunicación, fundamental para forjar buenas relaciones interpersonales y confianza con los equipos y, finalmente, está el mundo del management, de la gestión, de cómo también van construyendo las herramientas para ser más eficiente en su trabajo.

¿Cómo hacer que cursos virtuales, como los que ustedes ofrecen, contribuyan a la formación exitosa de estas habilidades?

Creo que esa ha sido una de nuestras metas más importantes en este primer año, construir una oferta que pueda generar ese engagement real. Tenemos una oferta amplia de cursos cortos, porque sentimos que es la manera más efectiva de integrarnos a la vida de una mujer profesional que está muy ocupada y tiene mil prioridades.

Tenemos una oferta muy modular con cursos cortos –dos o tres sesiones en vivo entre cinco y siete horas– en grupos pequeños para generar un vínculo. Es una experiencia vivencial relativamente corta en la que se pueden ir llevando a distintos cursos y acumulando hacia un certificado. Además, son espacios que están diseñados desde una mirada más íntima donde las participantes pueden traer su ser completo, no solo el profesional, para generar un vínculo con alguien más que tenga desafíos similares.

¿Cree que en el mundo laboral actual prima la formación en habilidades más que la búsqueda de títulos y otras calificaciones?

Estamos en una era donde hay un desafío mucho más grande a la ‘titulitis’. Hace unos 10 años todo el mundo quería su título y eso era lo más importante, más que lo que hay detrás.

Creo que en los últimos años hemos entrado en una etapa donde no es que la certificación no sea importante, igual es valiosa, poder compartir eso genera valor, pero realmente lo que mueve la aguja es lo que efectivamente me trae un resultado tangible y concreto, que yo pueda ver que con esto que aprendí efectivamente mejoré, pude aspirar a un nuevo rol que de repente hace unos meses no habría podido considerar.

Otro insight importante es que el desarrollo profesional no sucede en un curso, ni siquiera en un diplomado. Es un continuo donde todos vamos a tener desafíos. Creo que estos modelos más cercanos a Laboratoria+ tienen una visión más de continuidad.



