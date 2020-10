Cómo postularse para estudiar en el exterior y no fallar en el intento

Cada vez son más los colombianos que cumplen su sueño de estudiar en el exterior para continuar con su formación académica o aprender otro idioma. En los últimos años, diferentes acuerdos y convocatorias han hecho más fácil el proceso.



Según Óscar Dominguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), “estudiar en el exterior da una cualificación muy importante al proceso de formación. Esto se convierte en un ‘plus’, habrá un valor agregado académicamente hablando, pero también culturalmente”.



Sin embargo, los colombianos que salen a estudiar al extranjero no son todos los que podrían hacerlo. Desafortunadamente, aquellos que quieren salir del país con fines académicos muchas veces no logran hacerlo porque no saben cómo realizar los respectivos trámites o creen que los requisitos son difíciles de cumplir. A esto se suman las dificultades económicas.



Pero la verdad es que, aunque sí hay requisitos estrictos, estos no son imposibles de cumplir. Y a esto se suma que cada año salen innumerables opciones de becas y planes para hacer gratuito o mucho más económico todo este proceso, las cuales se desperdician por falta de personas que apliquen.



De hecho, de acuerdo con Global Connection, una de las principales agencias para estudiar en el exterior que operan en el país, se estima que entre el 30 y el 40 por ciento de todas las becas que son ofrecidas por parte de universidades y organismos multilaterales se pierden, ya sea porque no se presenta suficientes aspirantes o porque las aplicaciones no cumplen con los requisitos exigidos.



Así las cosas, estas son algunas recomendaciones para postularse para estudiar en el extranjero y no fallar en el intento.



Infórmese bien



Existen muchas formas de estudiar en el exterior, ya sea por becas o por convenios de intercambios entre universidades nacionales y extranjeras o simplemente inscribiéndose en un programa de estudios en otro país.



Sea cual sea la universidad en cualquier país del mundo, cada una tiene su propio proceso de selección, ya sea de títulos precios (en casos de posgrados) o promedios académicos.



Las becas, por lo general, tienen requisitos de nivel académico y piden explícitamente contar de antemano con la carta de admisión de la institución para hacer efectivo el beneficio.



En el caso de intercambios, todas las universidades del país cuentan con oficinas de internacionalización, donde se da información sobre países e instituciones con las que se tienen convenios, fechas, procedimientos y demás.



¿Cómo acceder a becas?



En el caso de las becas, estas pueden ser por convocatorias abiertas directamente por universidades en otros países o por organismos destinados a la internacionalización de la educación.



En el primer caso, las universidades suelen dar descuentos únicamente en matrículas. En cambio, organizaciones como el Icetex, Colfuturo, Fulbright, entre otras, cuentan con una cobertura más amplia, a veces con apoyos de sostenimiento.



Las convocatorias suelen abrirse con anticipación. Por ejemplo, las becas de Colfuturo abren en enero y los estudios pueden iniciar hasta el año siguiente.



Se recomienda estar pendiente de las fechas de las convocatorias. También existen plataformas como Mi Beca, destinadas a reunir un gran número de ofertas.



Elija el país donde quiere estudiar



Es fácil decir que se quiere estudiar en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania o Suiza. Sin embargo, estos destinos por lo general exigen cierto nivel en otra lengua, cosa que no pasa con universidades de América Latina o España. También se debe consultar si se requiere de algún tipo de visa de estudios.



Destinos poco conocidos también pueden representar buenas opciones en cuanto a calidad educativa y costo de los programas, por lo que no está de más evaluar otras opciones a las más populares, en especial cuando se trata de aprender otro idioma.



No es solo pagar la matrícula



Además de seleccionar el país y el programa que desea estudiar, existen otros puntos a tener en cuenta, sobretodo en el aspecto económico. ¿Cuánto cuestan las residencias universitarias en ese destino? ¿Cuál es el valor de la moneda en el país a visitar? ¿Existen gastos adicionales como derechos de grado, entre otros?

Agencias de estudios

Existen compañías y organizaciones con amplia experiencia para estudiar en otro país. Estas agencias de estudios cuentan ya con convenios con varias universidades o gobiernos internacionales. Además, son ellas las que se encargan de adelantar los trámites, haciendo más fácil el proceso.



Sin embargo, es importante tomar ciertas precauciones para no caer en estafas.



1. Elija una agencia que cuente con acreditaciones.



2. Importante que tenga varios años de experiencia.



3. Busque testimonios de otras personas. Esto le dará una idea de si la compañía es de fiar.



4. Visite las instalaciones, redes sociales y sitios web para estar más seguro.



5. Si le exigen algún tipo de pago, como inscripciones a la universidad, verifique con otras fuentes que estos en verdad son necesarios.



La planeación es importante



Como se puede ver, estudiar en el extranjero no es imposible. Sin embargo, si requiere de varios pasos, por lo que se requiere de la planeación debida, ya que puede ser un proceso que dure incluso más de un año entre elegir el destino y la universidad correcta, tener la documentación necesaria, ser aceptado en determinado programa académico, encontrar un lugar dónde vivir, entre otras cosas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

