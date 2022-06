La educación en Colombia es uno de los sectores que mayores retos representa en materia de políticas públicas, y por ende, diferentes actores han hecho un llamado constante a los candidatos presidenciales a prestar especial atención a este tema.



El más reciente caso es el de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), organización que planteó ocho propuestas que considera necesarias para garantizar superar los problemas que actualmente presenta la educación en el territorio nacional.



“A pesar de los avances en cobertura que ha tenido el país en las últimas décadas, las brechas en calidad y pertinencia siguen siendo importantes, lo que explica en buena parte los problemas que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral”, afirmó el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Principales problemas del sector educativo

El panorama actual no parece nada alentador. Empezando porque actualmente la educación no es universal. Y si bien la cobertura ha mejorado en cuanto a educación básica, en educación media (bachillerato) esta es del 58 por ciento. La situación empeora en zonas rurales y rurales dispersas, donde la cobertura es del 45 por ciento, es decir que menos de la mitad de los menores de edad va al colegio.



Situación similar se vive en educación superior, que pese a pasar de una cobertura del 15 por ciento en 1996 al 53 por ciento en 2017, desde entonces se ha evidenciado una reducción en las matrículas universitarias.



Y en este punto es importante mencionar la deserción. Actualmente, en Colombia de cada 100 menores que inician sus estudios en primaria, solo 44 se gradúan de bachillerato. A esto se debe sumar que de los graduados de secundaria, apenas el 39 por ciento entra a la educación superior. Y una vez en la universidad, la deserción es del 46 por ciento, mientras que en instituciones técnicas y tecnológicas, esta cifra supera el 50 por ciento.



En esto hay detrás un desalentador escenario de desigualdad: la deserción en educación superior supera el 70 por ciento para estratos 1 y 2, mientras que es menor al 10 por ciento para estudiantes de estratos 4, 5 y 6.



Más allá de la cobertura, otro tema que preocupa es el de la calidad. De acuerdo con las últimas pruebas Pisa, realizadas en 2018, el desempeño de Colombia se redujo comparado con sus resultados anteriores en 2015, e incluso obtuvo hasta 100 puntos por debajo del promedio global de la Ocde. A esto se suman los resultados a la baja de las pruebas Saber 11 desde 2017.



Por su parte, en educación superior, las pruebas Saber Pro de 2021 mostraron una reducción en el puntaje global con respecto al año anterior. Además, la única medición adicional de calidad es la acreditación de alta calidad tanto de programas académicos como de instituciones. No hay mediciones de la calidad de los técnicos laborales, cursos cortos y diplomados de la formación para el trabajo.

De acuerdo con Fedesarrollo, “Colombia no cuenta con un currículo oficial que sirva de guía para los establecimientos educativos oficiales, presente en la gran mayoría de países con sistemas educativos exitosos. La ausencia de este marco de referencia genera mayor heterogeneidad en la calidad a nivel territorial y deja a discrecionalidad de cada establecimiento los contenidos básicos que se espera aprenda el estudiante. De los 100 mejores colegios, 97 son privados, lo que muestra una gran diferencia en calidad entre ambos tipos de oferta educativa”.



Las propuestas

Así las cosas, las propuestas de la organización para rescatar el sector educativo son:



- Plantear una hoja de ruta para avanzar hacia la universalización de la educación inicial, con el fin de garantizar acceso a dos millones de niños de 3 a 5 años (hacen falta unos 850.000 cupos), para lo que se necesitaría entre 1,7 y 2,7 billones de pesos.



- Reducir la deserción, generando mecanismos de búsqueda activa de niños que se encuentren por fuera del sistema educativo de básica y media a través de un esquema de monitoreo a la deserción interanual, inexistente en Colombia. Esto se haría a través del establecimiento de un sistema preventivo, basado en inteligencia artificial, para el seguimiento y monitoreo georreferenciado a los estudiantes que presenten un alto riesgo de abandonar sus estudios.



- Rediseñar el modelo financiero del Icetex, migrando hacia la financiación contingente al ingreso y focalizándolo en programas que presenten una tasa interna de retorno positiva. El acceso a la educación superior no debe evaluarse desde una perspectiva financiera, sino como un servicio social a ser garantizado por el Estado.



- Construir un currículo focalizado en competencias transversales que sirva como referencia de las habilidades que se espera adquieran los estudiantes colombianos durante su aprendizaje. Este currículo se debe construir con la comunidad educativa y debe reconocer las diferencias regionales.



- Construir un sistema de formación continua de docentes atado al sistema de evaluación, que tenga énfasis en el componente práctico y en competencias específicas.



- Recuperar el énfasis en la evaluación, un instrumento esencial para la planificación educativa. Volver a la implementación de las pruebas Saber 3, 5 y 9 de manera censal (actualmente se aplican a solo una porción de la población), y aprovechar la evaluación a través de esquemas de medición e incentivos, como lo fue el Día E.



- Definir un modelo educativo específico que capture las características diferenciales de territorios rurales, como lo son los desarrollos nacionales de Escuela Nueva y el Sistema de Aprendizaje Tutorial.



- Adoptar e implementar de manera estandarizada un Marco Nacional de Cualificaciones, con el fin de potenciar la formación técnica y tecnológica a través de la organización de las competencias, lo que permitiría generar un sistema integrado de trayectorias educativas y el reconocimiento estandarizado de saberes y competencias adquiridas por dentro y fuera del sistema.



“Estas recomendaciones pretenden avanzar hacia un sistema educativo que en vez de replicar la desigualdad permita reducirla, al igualar las oportunidades de acceso a educación de calidad para los niños y jóvenes de nuestro país”, concluyó Luis Fernando Mejía.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

