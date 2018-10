Minimizar el conflicto en un divorcio disminuye el impacto en hijos

El proceso del divorcio tiene gran impacto para los menores, pues los padres representan la seguridad y el cuidado que necesitan para su desarrollo. Pero si a esto se le suma el conflicto permanente entre los padres, el efecto negativo podría ser incluso mayor que la ruptura.

Estudios recientes muestran que cuando los padres resuelven sus problemas y dan tranquilidad a los niños, el impacto de la separación disminuye de manera significativa.



Existen muchos temas sensibles que abocan a los padres separados a discutir o a tener divergencias. Por eso es importante trabajar en estos puntos.



1. Facilite el diálogo con el otro. Mantener un contacto amable con su expareja evita que los hijos queden ‘atrapados’ en la mitad, que tengan que elegir entre uno de los dos o se conviertan en mensajeros. Ayude a propiciar los encuentros, definir las citas y acordar los tiempos que pasarán juntos. Romper la comunicación o contacto con su expareja es una actitud agresiva que tiene consecuencias para los hijos.



2. Asumir las responsabilidades. Es importante transmitirles a los hijos que aunque uno de los padres no viva en la misma casa, seguirá haciéndose cargo de las necesidades familiares. Esto les da la tranquilidad de que su integridad estará asegurada; además, evita que se terminen desempeñando roles de adultos para los que no están preparados.

3. Hablar del otro con respeto. No hable mal del otro, evite los juicios y trate de describir las situaciones sin hacer críticas; el sarcasmo, la ironía y la descalificación no ayudan a ninguno. Para los hijos, ver que sus padres se tratan mal, se agreden uno al otro o lo desprestigian resulta agobiante, pues los lleva a tomar partido por una de las dos personas que más quieren. A esta situación se la ha llamado alienación parental y constituye una forma de maltrato y violencia intrafamiliar.



4. Superar sus propios sentimientos. La sensatez, la madurez y el amor de los padres deben ponerse por encima de los conflictos, así como hay que proteger a los hijos como un interés supremo. Mantener el rencor, la rabia y la inconformidad afecta a los niños y les genera ansiedad y angustia. Si los padres no han logrado resolver sus dificultades, es importante pedir ayuda para buscar estrategias diferentes de manejo.



Los padres no deben discutir delante de los niños aspectos como el dinero, la custodia o la conducta del otro.



MARÍA ELENA LÓPEZ

Psicóloga de familia