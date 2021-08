U. Nacional volverá a aceptar resultados de pruebas Saber para admisión

Este viernes 20 de agosto dio inicio el proceso de admisiones en la Universidad Nacional para estudiar a partir del año 2022, el cual estará abierto hasta el próximo 6 de octubre.



Tradicionalmente, este proceso se hacía por medio de un examen de admisión diseñado por la universidad, siendo uno de los más exigentes en el país. Sin embargo, desde el año pasado, y a causa de la pandemia, la institución optó por aceptar los resultados de las pruebas Saber 11 del Icfes.



El consejo académico de la universidad decidió que en esta ocasión se repetirá esta fórmula, que permite a los jóvenes presentarse con sus resultados de pruebas Saber a partir del segundo semestre del 2014 hasta la actualidad.



Así mismo, se tendrán en cuenta los puntajes obtenidos en dicho examen en las áreas de matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas y ciencias naturales.



Dado que se trata de una situación atípica, es normal que haya dudas sobre cómo aspirar a un cupo en esta universidad. Aquí les aclaramos las más comunes.



¿Cómo inscribirse?

Lo primero que debe hacer es pagar la inscripción por un valor de $ 90.000, hasta el 6 de octubre. El comprobante de pago y recaudo rápido emitido por el banco tiene impreso un número PIN que le será solicitado al formalizar la inscripción.



Una vez hecho el pago, debe diligenciar el formato de inscripción en línea. Tenga en cuenta que se le pedirá el PIN de pago, datos personales, la sede donde desea estudiar y el programa al cual aspira ser admitido. Si lo desea, podrá inscribir hasta dos programas adicionales, estableciendo el orden de prioridad.



También debe tener a la mano el número de documento con el que presentó la prueba Saber 11 y número de registro de las mismas.



Puede consultar lo relacionado con el pago y el formulario de inscripción, ingresando a este enlace.

¿Si aún no he presentado pruebas Saber 11, puedo inscribirme?

Las admisiones están disponibles para personas que hayan presentado las pruebas Saber desde el periodo 2014-2, y se tendrán en cuenta también aquellos que presentarán su examen los próximos 4 y 5 de septiembre.

¿Qué puntaje en pruebas Saber 11 necesito para pasar a la Universidad Nacional?

Si bien es cierto que se evaluarán los puntajes más altos en las pruebas del Icfes, esto no quiere decir que haya establecido un puntaje mínimo en general para ser admitido.



Esto dependerá de cada programa académico y la sede en la que se inscriba el aspirante, para lo cual se definirá un puntaje mínimo que también estará condicionado por las competencias más acordes a cada carrera. Con todo esto en cuenta, se computará un puntaje de admisión, el cual es necesario alcanzar para ser admitido. Y con todo esto, alcanzar dicho puntaje no garantiza tener un cupo.



De acuerdo con el departamento de admisiones de la universidad, una vez establecidos los puntajes de admisión, para cada programa curricular se admitirán, en orden descendente de puntaje de admisión, los aspirantes que seleccionaron el programa como primera prioridad, hasta cubrir el cupo establecido.



Es decir, si se completan los cupos, un joven que ya haya alcanzado dicho puntaje puede igual no ser admitido.



Si quedan cupos disponibles en algún programa, se admitirán, en orden descendente de puntaje los aspirantes que no obtuvieron admisión en su primera prioridad y que seleccionaron el programa como segunda prioridad, hasta cubrir el cupo establecido.



Si aún así no se completan los cupos, se admitirán, en orden descendente entre quienes seleccionaron el programa como tercera prioridad.

¿Qué pasa con los programas de música y música instrumental?

Los programas de música y de música instrumental sólo se ofrecerán como única opción; por lo tanto, no serán ofrecidos para ser seleccionados como segunda o tercera prioridad.



Estos son los únicos casos en los que sí se hará una prueba de admisión, por medio de videos. Los preseleccionados pasarán a unas pruebas específicas en música.



¿Cuándo se conocerán los admitidos?

Los resultados del proceso de admisión a la Universidad Nacional de Colombia serán publicados el día 13 de diciembre de 2021.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

