¿Cómo hacer que el regreso a clases no sea una experiencia traumática?

Se acerca el regreso a clases, y el volver al colegio puede llegar a ser todo un dolor de cabeza, no solo para los niños, sino también para los padres. Las listas de útiles escolares, los uniformes, volver a madrugar y dormir temprano. Todo esto puede ser abrumador para los más pequeños y, por lo tanto, una preocupación más para los grandes.

Por eso, es necesario hacer que la transición de las vacaciones a las clases sea lo más amena, tranquila y agradablemente posible. Así lo explica Laura Estévez, psicóloga infantil especialista en entornos escolares: “Volver al colegio implica el imponer una nueva rutina y rompe con meses de esparcimiento de las vacaciones. No es un cambio sencillo para los niños, ni una ‘bobada’. Para ellos es un paso importante que a menudo presenta un choque que puede incluso llegar a generar altos niveles de estrés y hasta desencadenar situaciones de ansiedad y depresión si como padres no somos capaces de manejarlo de la manera correcta”.



Esto se debe, sostiene la psicóloga, a que el colegio implica volver a un régimen de responsabilidades que quizá no estuvieron presentes en casa durante el receso. Pero también, más allá de las calificaciones, las tareas y las evaluaciones, implica para muchos menores pasar de un espacio tranquilo y propio como el hogar a uno compartido, donde se enfrentan a situaciones socioemocionales que pueden ser retadoras.



Así las cosas, estas son algunas recomendaciones que da la experta para que volver a clases no sea una actividad traumática.

Establezca un horario



“Tal vez el principal problema que tienen los padres con sus hijos durante el inicio de la época escolar es el retomar las rutinas. Por eso es necesario, durante las semanas previas, establecer horarios que ayuden al menor a ir regulando hábitos de cara al retorno a clases”, explica Estévez.



De acuerdo con la experta, es recomendable ajustar horarios de sueño en los días previos, con el fin de acostumbrar a los niños a acostarse y levantarse más temprano.



También se recomienda que se pacte un cambio de horario transitorio y cada vez más autónomo, esta vez no solo en temas de sueño, sino de actividades de ocio, descanso, labores en casa, tareas y demás para que desde el principio tengan claro cómo va a ser su retorno a la rutina que implica estar en el colegio.

Pactar espacios de ocio



No todo puede ser estudio, tareas y obligaciones. Los más pequeños también requieren de motivación y tener espacios de diversión a solas o en familia que les muestren que el estar de nuevo en el colegio no significa que se acabaron las horas de juego, comunicación, distensión y disfrute.



“Establezca y separe de su propio tiempo, espacios para estar en familia, para ir a cine, jugar, compartir, incluso, en los días entre semana. Esto tiene muchos beneficios: relajará al niño de sus presiones diarias y hará lo mismo con usted como cuidador, pero también fortalecerá los vínculos familiares que pueden romperse con la rutina de la escuela y el trabajo”, señala la coach de familia Alejandra Benavides.



También puede ayudar motivarlos con pequeños premios de tiempo de calidad los fines de semana, como una salida a cine, al parque u otra actividad que sirva de recompensa por su buen trabajo durante clases. “Dejar desde el principio estos puntos claros sin duda dará un mensaje a los niños de que volver al colegio no significa que los buenos momentos de las vacaciones se acabaron”, finaliza la experta.

Al comprar útiles escolares



Aunque madrugar y pasar largas horas en un salón de clase puede resultar tedioso, hay algunas cosas que entusiasman a los niños. Una de ellas es estrenar sus nuevos útiles escolares.



Y a pesar de que esta tarea resulta a veces una experiencia amarga para los padres (por los precios, las filas y demás), puede ser una oportunidad para hacer partícipes a los más chicos de su proceso escolar. Elegir sus cuadernos favoritos, colores, marcadores, maletas y cartucheras trae ilusión a muchos niños.



La recomendación: trate de hacer esas compras en familia, permita que los niños sean partícipes eligiendo por sí mismos, y si el presupuesto es un problema, dé pequeños incentivos, como elegir uno o dos cuadernos un poco más costosos pero más lindos.



Además, tener todo listo para arrancar con las obligaciones escolares también puede hacer más fácil el proceso de adaptación, dejando de lado el estrés de escribir en hojas sueltas para luego adelantar cuadernos. Aproveche los últimos días de vacaciones y evíteles ese doble trabajo.

Motivar al alumno y transmitirle un enfoque positivo



Intente planear nuevos retos, nuevas oportunidades y objetivos con los que los estudiantes puedan motivarse a diario para regresar a su rutina. Con un enfoque positivo se logran generar enormes cambios en el comportamiento que, incluso, harían que mejoren los resultados a fin de año.



Ayúdele a ver el lado bueno de regresar a las clases: estrenar sus útiles, volver a ver a sus amigos o conocer otros nuevos si está cambiando de colegio, o participar de actividades extracurriculares. “La escuela es un espacio lleno de nuevas experiencias, de actividades, de relaciones que no se dan en otro lugar. Como padres debemos hacer que los niños se enfoquen en lo bueno”, dice Estévez.



Finalmente, muéstrele siempre su apoyo, que su hijo tenga claro que, ante cualquier imprevisto, verá en usted a una persona dispuesta a ayudarle ante cualquier eventualidad o problema que pueda tener, ya sea académico o social.



