'Papás, ¿cómo se hacen los bebés?': tips para responder esta pregunta

Pueden pasar los años y cambiar las generaciones, pero al final hay dos cosas que siguen intactas: el amor de un padre por sus hijos y la legendaria pregunta '¿papi, mami, cómo se hacen los bebés?'. Una inquietud totalmente natural, señal de que esa pequeña criatura que un día adormecía entre sus brazos, ahora es un niño grande.

De acuerdo con la doctora Luz Helena Buitrago León, directora de la especialización en psicología clínica y desarrollo infantil de la Universidad El Bosque, “a partir de los tres años los niños empiezan a descubrir su cuerpo y las diferencias entre los sexos, momento en el que surgen dudas como: ¿qué es eso?, ¿por qué él o ella no tiene o si tiene?, ¿cómo se hacen los bebés?, ¿cómo me metí en la barriga de mamá?, ¿cómo salí?, entre otras”.



Pero si bien estas preguntas son muy comunes y totalmente naturales, todavía pueden resultar un poco abrumadoras para algunos. De hecho, aunque en la actualidad se hable de sexualidad con menos tapujos que en épocas anteriores, tratar este tipo de temas con los hijos puede ser tensionante: justo en ese momento el corazón comienza a latir muy fuerte y las palabras no salen, es como si el cerebro se bloqueara por un instante.

Pero… ¿por qué?

Una de las razones principales por las que los papás se ‘bloquean’ ante un repentino '¿de dónde vienen los bebés?' se resume en que los adultos entienden el tema de una forma totalmente diferente a la del menor. En especial, porque lo primero que llega a su mente es la palabra sexo, lo que condiciona la respuesta y hace que no se hallen las palabras indicadas para resolver aquel inocente interrogante.

De acuerdo con la psicóloga infantil Adriana Amortegui, los padres suelen asociar la sexualidad únicamente con las relaciones genitales, por lo que les resulta un poco incómodo y vergonzoso proporcionar a los niños esta información. “En este punto es importante no alarmarse y entender que los niños indagan, exploran, tocan y preguntan porque despiertan una curiosidad por los cambios físicos que están atravesando y por la naciente necesidad de reconocerse”, añade la especialista.



A esto, se suman las inseguridades de los padres frente a sus propias experiencias e, incluso, la influencia de la educación sexual que tuvieron de niños, que en ocasiones, está relacionada con la trasmisión de tabús.



Este panorama lo único que propicia es que la formación de los menores en el ámbito de la sexualidad sea delegada a los colegios, cuando es parte de las responsabilidades que competen al núcleo familiar.

¡Que no cunda el pánico!

Cada niño es un universo diferente, la edad en la que surgen estas preguntas y la forma como un padre puede contestarlas no está preestablecida, pero sí hay una serie de recomendaciones que todo padre debe tener en cuenta.



Lo primero es mantener la calma y darle al niño la seguridad para iniciar una conversación: respóndale con la misma naturalidad con la que le explica por qué el cielo es azul o por qué no debe colocar sus dedos en un tomacorriente. Además, es importante que no se ría, incomode o moleste cuando su hijo le pregunte, con estas actitudes lo único que logra es darle un mensaje errado, ocasionando que el pequeño piense que hizo algo malo o se sienta ridículo, fragmentando la confianza que le tiene.



“A veces los grandes ven algunas curiosidades de los niños como algo morboso e indebido, y eso es lo que deben quitarse de la cabeza, porque la morbosidad solamente está en el pensamiento del adulto” explica la doctora Amortegui, quien además es enfática en aconsejar que al hablar de sexualidad con los hijos es fundamental mantener un tono de voz tranquilo, además de ser asertivos y veraces con la información que se les vaya a brindar.



“Si no hay respuesta inmediata puede decir “no lo sé, pero lo vamos a consultar los dos” y buscar apoyo en otras fuentes confiables o profesionales con experiencia. Lo más importante es mostrarse dispuesto a contestar y siempre responder” destaca la doctora Buitrago.

Las profesionales también aconsejan no saturar a los pequeños con información, sino suministrársela paulatinamente a medida que ellos van preguntando: son ellos quienes deben llevar el ritmo de la conversación.



Del mismo modo, evite colocar sobrenombres a las partes íntimas y contar historias fantasiosas como la de la cigüeña, usted puede hablar con la verdad sin necesidad de tecnicismos o de adornos.



Recuerde que el mejor legado que le puede dejar a sus hijos es la educación, todo lo que él aprenda de usted se convertirá en la guía que le ayudará en el futuro. De allí la importancia de una pedagogía en sexualidad clara, en la que desde la primera infancia los niños comprendan su cuerpo, los cuidados que deben tener con él y, sobre todo, el significado de la privacidad y los límites que deben establecer para no permitir que nadie mire o toque sus partes íntimas.



"Hablar con sinceridad es también prevenir posibles escenarios de riesgo para que los niños sean víctimas de abusos sexuales", concluye la doctora Buirago.

TENDENCIAS EL TIEMPO