¿Cómo evitar que la violencia se apodere de las universidades?

Luego de los recientes disturbios presentados en la Universidad del Valle (Cali), en la Nacional, la Pedagógica y Distrital, de Bogotá, se abrió el debate sobre qué tipo de mecanismos se deben usar en las instituciones públicas de educación superior (IES) para evitar que la violencia se tome los campus universitarios.

Para Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), el tema de los desmanes en las IES no es nuevo, pero reconoce que con el tiempo se ha ido incrementando la violencia.



Y ante los incidentes registrados en Cali, Torres considera que “se requiere una posición más enérgica del Gobierno para que investigue y sancione conductas como las que se presentaron en la Universidad del Valle”.

No obstante, el académico dice que el gran reto “es disminuir el odio en las universidades, porque ellas son el reflejo de la sociedad”. Por eso dice que es indispensable que “los rectores sensibilicen a la comunidad académica desde los argumentos, a través de actos pedagógicos”.



Francisco Cajiao, experto en educación, toca un asunto polémico: la autonomía de las universidades frente a estas situaciones. “Algunos rectores consideran que a las universidades no pueden ingresar las autoridades competentes, y sí lo pueden hacer, ya que no tienen ningún espacio vetado. No sería lo ideal, pero sí podría funcionar cuando alguna vida corre peligro”, señala Cajiao.



El especialista indica que aunque no hay una fórmula exacta para enfrentar la violencia en las IES –sobre todo cuando los autores de los desmanes no son estudiantes–, “sí es necesario crear espacios de protestas pacíficas”.



Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, dice que los encapuchados propagan la violencia desde los campus porque saben que las autoridades no pueden ingresar. “En instalaciones tan grandes es difícil manejar la seguridad. Los controles de acceso no son suficientes y cuando se prohíbe la entrada, ingresan las armas caseras por las rejas”, indica.



Para Mantilla, sería prudente pensar en una “policía universitaria que permita judicializar con contundencia a las personas que realizan cualquier delito”.



El TIEMPO trató de conocer la postura de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y del viceministro Luis Fernando Pérez, pero no obtuvo respuesta.

