¿Qué hacer para evitar las acciones violentas durante las marchas?

La jornada de protesta del jueves pasado, que en varias ciudades derivó en vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, abre el debate sobre cómo evitar que las próximas marchas se vuelvan a salir de control. De hecho, para el jueves 15 de noviembre los estudiantes universitarios convocaron una nueva movilización, la séptima en el último mes.



Todos los sectores, desde los líderes de las protestas hasta las autoridades, condenaron los actos de violencia y llamaron a que las protestas se mantengan en la vía pacífica.

“El derecho fundamental a la manifestación pacífica se respeta, pero también debe respetarse al servidor público”, dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien propuso aumentar “hasta en una tercera parte” las penas para quienes promuevan la violencia contra los servidores públicos.



“Vamos a ir tras ellos”, advirtió Botero en Twitter en alusión al ataque con una bomba incendiaria a policías frente a RCN Radio.



En el mismo sentido se refirió el presidente Iván Duque, quien pidió judicializar a los responsables de los hechos violentos. “El deber de las autoridades es encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia para que opere, porque lo que hay es una violación flagrante de la Constitución y de la ley”, señaló. Y el viernes, el mandatario dejó claro que el Gobierno no tiene los 500.000 millones de pesos que están pidiendo los estudiantes para que las instituciones públicas de educación superior puedan terminar el año.



Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que creará un grupo de reacción inmediata para atender bloqueos en TransMilenio y recalcó : “Aquí respetamos el derecho a la protesta, pero vamos a ser mucho más drásticos y contundentes haciendo respetar el derecho de las personas a movilizarse”.



Y aunque los líderes estudiantiles reconocen que la movilización del jueves se salió de control, también aseguran que hubo “fuerza desmedida” del Esmad y grupos que “buscan sabotear” las protestas pacíficas. En las marchas del jueves también participaron centrales obreras.

Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, dijo que en una marcha “tan masiva es difícil controlar a todas las personas”. Palacios responsabilizó de los hechos violentos a “grupos pequeños que buscan sabotear las movilizaciones”.



Y Valentina Ávila, vocera de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, aseguró que “en el momento que llegan las autoridades con los gases lacrimógenos se inició el caos”. Ávila explicó que “cada uno de los casos violentos del jueves es particular. Hubo compañeros detenidos, en la 100 con autopista”.



Pero más allá del control de las movilizaciones y de quiénes son los responsables de los actos violentos, Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, recomienda a los estudiantes “moderar su posición, porque si bien los actos de vandalismo no son culpa de ellos, la opinión pública se les puede ir en contra”. Agregó que “los estudiantes deberían cambiar su discurso político y mostrarse con una posición más técnica, es decir, en un sentido de no exigir por exigir, sino de dar a conocer acciones que motiven al diálogo”.



Carlos Charry, profesor de la Universidad del Rosario y doctor en Sociología, planteó otra salida para evitar que las siguientes movilizaciones pierdan el rumbo. “Si bien se entiende que el movimiento estudiantil no es el responsable de los actos de violencia, un nivel de coordinación más alto en las marchas podría evitarlos”, indicó.



De acuerdo con el docente, los estudiantes deben aprender de los actos simbólicos utilizados por el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE) en 2011, tras los choques violentos con la policía. “Cuando el MAE hizo el ‘abrazatón’, demostraron un alto grado de coordinación y de simbolismo más poderoso”.

Grupo especial de investigación

Para avanzar en la investigación de los hechos violentos ocurridos en las manifestaciones del jueves pasado, la Fiscalía, la Dijín y la Sijín de Bogotá conformaron un grupo especial que se encargará del caso.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que se trabaja en la identificación de los autores de varios delitos, incluido tentativa de homicidio, por el ataque con una bomba incendiaria contra un uniformado de la Policía.



El fiscal también dijo que iniciaron una indagación por los hechos en los que una conductora arrolló a varias personas que protestaban en la calle 97 con carrera 19, en el norte de la capital. “Estamos identificando con videos lo que aconteció con el objeto de establecer si allí hay algún compromiso penal”, dijo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN Y BOGOTÁcampen@eltiempo.com