¿Cómo es una clase en Nueva Zelanda? Así podrá participar en una

Estudiar en el exterior es el sueño de muchos, incluso en medio de los cierres de fronteras y demás complicaciones causadas por la pandemia. Y uno de los destinos más importantes en los últimos años es Nueva Zelanda, país con un destacado nivel en los rankings universitarios a nivel mundial.



Se trata de un destino que además cuenta con muchas facilidades para los estudiantes extranjeros, las cuales se espera que vuelvan a la normalidad de a poco.



Ante esto, Education New Zeland, agencia del gobierno neozelandés creada para atraer estudiantes de otros países, pondrá a disposición el Latin American Masterclasses, un espacio académico en el que personas de la región podrán podrán vivir la experiencia de las clases impartidas en las instituciones de educación superior de Nueva Zelanda, clasificadas entre las mejores universidades del mundo, según el ranking QS World University.



Respecto a esta iniciativa, Javiera Visedo, Directora de Educación de Education New Zealand para Chile y Colombia, señaló: “En Nueva Zelanda hablamos de ‘kaitiakitanga’ que en lengua maorí significa cuidar de la gente y del lugar. Este concepto no solo está presente en nuestra vida cotidiana, también inspira nuestro sistema educativo, diseñado para preparar a los estudiantes para el futuro. Para nosotros es muy valioso que los estudiantes internacionales tengan un acercamiento, no solo a este concepto, si no también a nuestra metodología de educación, por ello nos sentimos complacidos de ofrecer la experiencia a través de Latam Masterclasses”.



El evento, que se llevará a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, permitirá a los participantes participar en clases cortas con traducción simultánea al español, lo que les permitirá conocer el modelo educativo neozelandés.



Durante los cuatro días, decanos y profesores de las diferentes universidades neozelandesas, entre los cuales hay dos profesores colombianos, abordarán diferentes temas relacionados con tecnología de realidad virtual en la educación, energías renovables, el entorno de las MiPymes en Nueva Zelanda, ciudadanía global, TI, entre otros. Serán 16 clases de 20 minutos cada una y los participantes recibirán un certificado de participación.



La cita con Latam Masterclasses será a partir del lunes 3 de mayo a las 3:00 p.m. Quienes estén interesados en tomar estas clases maestras gratuitas, pueden registrarse en www.thinknewnz.com.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

