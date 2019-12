¿Cómo y dónde hacer donaciones durante esta época decembrina?

Navidad significa para muchas personas tiempo de compartir, no solo con los seres queridos, sino con los demás. Es una época en la que se cuenta con un poco más de tiempo y dinero para hacer un aporte y contribuir a una mejor sociedad.

A continuación, EL TIEMPO le cuenta algunas de las opciones a las que usted podría apelar en esta fecha para hacer donaciones.

Ayudas en el sector social

Daniel Leonardo Ardila, docente de ciencias sociales y cofundador de 'Cafuné: Desarrollo Humano Integral' invita a ayudar a fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro con insumos, dinero, conocimiento (dictando algún taller, por ejemplo), entre otros, dependiendo de lo que más se esté necesitando en el momento.



La Fundación Cafuné comenzó como un pequeño proyecto para enseñar capoeira a niños, adolescentes y adultos en El Tunal (sur de Bogotá), pero este año empezó a trabajar en varios: lo sociocultural, artístico y recreodeportivo, lo pedagógico y la metacognición, la salud y la prevención de la enfermedad, y la atención de urgencia y emergencia.



Es un grupo de seis profesionales que trabajan en aquellas líneas de manera voluntaria "en los sectores menos beneficiados por el sistema económico", según Ardila.



En este momento están recogiendo útiles, ropa y regalos de Navidad para los niños de Planados (Tolima) por una conexión que hicieron con el sacerdote del municipio.

Una opción es comunicarse con la Fundación y planear el aporte. Foto: Fundación Cafuné

'Goticas', ejemplo de ayuda del sector privado

Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, explica que durante todo el año los almacenes del mismo grupo empresarial recolectan el dinero de las llamadas 'goticas', un aporte económico que hacen los clientes del Éxito en las cajas registradoras.



Desde el 2013, estas donaciones tienen un mismo fin: combatir la desnutrición en los niños de cero a cinco años en Colombia. Y esta Navidad se ha intensificado la convocatoria con tarjetas 'de/para' que las personas pueden llevarse para adornar sus regalos.

Conozca aquí la iniciativa: "En Navidad miles de niños se podrán alimentar mejor gracias a la solidaridad de los colombianos".

Existen algunas dudas frente a este tipo de aportes, cómo es el manejo del dinero, a dónde va a parar y cuál es la intención de los almacenes para hacer estas recolectas.



Escobar explicó que aquellas donaciones, más las de alcancías ubicadas en las cajas registradoras del almacén de cadena, son usadas para la meta de erradicar la desnutrición crónica en la primera infancia, pues "los niños no están creciendo sanos, entonces sus oportunidades de desarrollar su pleno potencial se ve aminorada con el tiempo".



Para este propósito, la Fundación está asociada con alrededor de 100 fundaciones en el país que tienen proyectos en la misma dirección. Además, dijo que hay cierto malentendido respecto a la reducción de impuestos: "No es para la empresa, sino para cada cliente, quien puede reclamar su certificado de donación y disfrutar del beneficio".

Niños

Puede apoyar a la fundación Los Pinitos, que enseña fútbol a menores de las localidades de Usme y San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Recibe juguetes o ropa "para que estos pequeños tengan un regalo de Navidad". Para hacer su donación, comuníquese al teléfono celular 3126757915 .



Por otro lado, la Corporación Biblioghetto promueve la lectura en espacios no convencionales de Cali, como esquinas, terrazas y calles. En este momento, llevan a cabo el proyecto 'Esquinas de lectura infantil', pues quieren recuperar lugares donde existen las llamadas fronteras invisibles y donde los padres no dejan estar a los niños.



Biblioghetto está recolectando regalos de Navidad para entre 100 y 120 niños desde los 3 hasta los 16 años. "No tenemos ninguna distinción para los regalos", contó Gustavo Andrés Gutiérrez, encargado.



Se encuentran en redes sociales y en el WhatsApp 3045487097 .



El Voluntariado Vicentino, en el Líbano, Tolima, ayuda con alimentos a niños de escasos recursos. Su dirección es Calle 8 # 10-58 (en el municipio) y el teléfono al cual comunicarse para donaciones es 3107951271 . Asimismo, la Fundación Hogar del Niño en el mismo municipio trabaja con pequeños de comunidades vulnerables y puede contactarse en la carrera 11 # 6-69 y en el celular 3112085654.



Y la Escuela Salmos, donde enseñan a meditar, entre otras actividades, está recogiendo regalos para niños campesinos de la veredad La Victoria, en Choachí, Cundinamarca, de entre 0 y 12 años. La fundación prefiere que sean juguetes didácticos, pues constantemente hacen talleres de manualidades. Comunicarse al correo info@salmos.co y al celular 3144203568 , con el padre Víctor Moreno de la Arquidiócesis de Bogotá.

Niños campesinos de la vereda La Victoria, en Choachí. Foto: Cortesía padre Víctor Moreno

Adultos mayores

El Centro de Protección Social para adultos mayores Bosque Popular, en Bogotá, está adscrito a la Secretaría Distrital de Integración Social. Esta entidad prohibió que se hiciera lo que en años anteriores: que las personas llegaran con comida para los ancianos en Navidad.



"Queremos desmontar esa figura de que en Navidad y Semana Santa es cuando yo me reivindico conmigo mismo y hago un acto solidario, entonces traigo tamales, una lechona, no sé cuántas empanadas, y aquí las personas mayores no necesitan ese tipo de comida porque la Secretaría tiene estándares altos", expresó Sandra Viveros, directora del centro de protección para alrededor de 150 personas mayores de 60 años sin redes familiares o sociales de apoyo.



"Ellos tienen una carencia muy grande de afecto", continuó Viveros, y contó que este año implementaron el 'Plan Amigo', en el que los ciudadanos pueden ir desde dos veces al año a visitar a un adulto mayor y charlar con él o ella, salir a tomar un café o a comer, llevarlo a cine, entre otras actividades para la compañía.



La directora del Centro ofrece otras maneras de ayudar: por ejemplo, existe una falta de celulares inteligentes y tabletas, pues a muchos les gustaría usar aplicaciones como WhatsApp, ver videos o, incluso, hacer dibujos.

Otros implementos o herramientas que no están dentro del plan básico que les suministra la Secretaría son las cremas fijadoras para prótesis dentales Corega, cremas Ponds para las señoras, relojes con números grandes, recargas de minutos en los celulares y café, entre otros.



Para el 24 y 25 de diciembre, específicamente, los adultos mayores tienen una cena especial, sin embargo, se da entre las 5 y 6 de la tarde, por lo que Sandra Viveros sugiere que quien quiera ir, antes o después voluntariamente, a estar un rato con ellos puede hacerlo. "No debe llevar comida, pero sí recitar un poema, cantarles con guitarra, leerles cuentos, o simplemente estar".



Puede asistir en la dirección carrera 69 # 47 - 43 o llamar al teléfono 2952306 en Bogotá .



Y el Centro de Protección Bello Horizonte, en el sector del 20 de julio, de la capital, acoge a un número menor de ancianos (60), pero puede ser otro lugar donde aportar.

Animales

La Fundación Corazón Animal acoge 86 perros, 56 gatos, tres vacas, una yegua, dos gansos, dos patos, 32 gallinas, 12 conejos y una chiva rescatados de la calle. Está ubicada en una finca en Santo Domingo, Antioquia, y para esta Navidad tienen el 'Plan Padrino'.



Quien quiera ayudar a que estos animales y muchos otros se recuperen y tengan una mejor vida pueden apadrinar a uno de ellos: no tiene que adoptarlo y llevárselo a casa si no puede, sino hacer un aporte económico de 65.000 pesos para desparacitar, vacunar y comprarle el alimento.



Al momento tienen 5 animalitos apadrinados, pero esperan tener más. Las personas también pueden ir a conocerlos, donar alimento, toallas, medicamentos, entre otros aportes. Comunicarse con su fundadora, Carmenza Puerta, al celular 3016025424, o en Instagram: @corazonanimalmedellin.

Fundación Corazón Animal Foto: Cortesía Carmenza Puerta

Por otro lado, la Fundación Lazo Animal rescata, rehabilita y da en adopción animales en situación de abandono en la ciudad de Medellín. Hacen campañas de esterilización y funcionan a través de voluntariado.



La gente puede ayudar de muchas formas: Con donaciones que se recogen donde las personas indiquen, con donaciones en dinero a la cuenta es ahorros Bancolombia 33100022015 (Titular Fundación Lazo Animal. Nit: 901236752), comprando sus Calendarios 2020 y vinculándose como voluntario para labores operativas, como aseo o administrativas.



Su cuenta de Instagram es @lazoanimal. Ahí puede comunicarse y verificar todas las actividades.

Población reclusa y pospenados

Johana Bahamón, fundadora de Acción Interna, al lado de algunas niñas hijas de mujeres presas. Foto: Cortesía Nicolás Martínez / Acción Interna

Otro grupo con el que puede ser solidario es la población reclusa de Colombia.



La entidad sin ánimo de lucro Fundación Acción Interna fue creada en 2013 por Johana Bahamón, "para dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada", según su sito web.



Promueven las segundas oportunidades para aquellas personas que "cometieron un error. Todos cometemos errores", explica el voluntario Nicolás Martínez.



Durante todo el año, trabajan con voluntarios en tres programas: 'Teatro Interno', 'Crecimiento Interno' y 'Trabajo Interno', cada uno con sus propios proyectos y actividades productivas, por lo que reciben donaciones en todo momento.



Esta Navidad recuerdan, a quienes quieran aportar, algunas necesidades como 'kits' de aseo personal, camisetas y otras prendas para el grupo de enfoque diferencial (afros, indígenas, adultos mayores, extranjeros, población LGBTI), o juguetes para la Navidad de los niños que viven con sus madres en la cárcel y no tienen acceso a ellos. Comunicándose al 3102600134 puede coordinar con los voluntarios.

MARIANA WHITE LONDOÑO

Tendencias EL TIEMPO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO