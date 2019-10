Este es el nuevo sistema para convalidar títulos del exterior 

En tortuoso camino que un colombiano debe pasar para convalidar un título universitario que hizo en el exterior, que incluso puede llevar años, podría tener una solución.



El Gobierno Nacional presentó un nuevo sistema para realizar dicho proceso, que según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, busca reducir el tiempo del trámite en más del 50 por ciento.

El proceso de convalidación, hay que recordar, es el reconocimiento que el Ministerio de Educación otorga sobre un título de educación superior obtenido o en el exterior por una institución académica legalmente autorizada en cada país.



Dicho trámite inició en Colombia desde el 2005 y desde entonces el número de solicitudes ha aumentado en un 479 por ciento. En un artículo publicado por EL TIEMPO en abril de este año, varias personas relataron cómo este proceso ha sido tan demorado que ha llegado, incluso, a afectar sus vidas profesionales.



El Ministerio de Educación ha reconocido que la principal causa que hace lentos los procesos de convalidación es el flujo de solicitudes.



"Siendo más específicos, en el periodo 2015-2016 se radicaron 14.251 solicitudes. Para el periodo 2017- 2018, esta cifra aumentó en un 51 por ciento (22.215 solicitudes), incremento explicado en parte por la migración venezolana y también por el regreso al país de un mayor número de colombianos con estudios en el exterior", le explica Angulo a EL TIEMPO.

Angulo agrega que al llegar al Gobierno se encontraron dos vías para hacer ese proceso: "La primera, por modelos de aseguramiento de calidad de los países y la segunda, que llevaba a iniciar el proceso de evaluación en salas de conocimiento acordes con el área de formación. Además de esto, hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje de procesos está en el área de salud (28 por ciento), trámites que requieren procesos con mayor detalle y justificación y están regulados específicamente por el Ministerio de Salud".

Adicional a esto, la ministra indica que era importante reducir el tiempo de respuesta del trámite, que se encontraba establecido de la siguiente manera: por acreditación de calidad, 194 días; y por evaluación en sala del conocimiento, 360 días.



Con estos retos sobre la mesa -cuenta la jefe de la cartera- se realizaron una serie de encuentros con ciudadanos, expertos en internacionalización de la educación, Colciencias y demás entidades afines al sector, para diseñar un plan que permitiera establecer mejoras en el procedimiento.



Así las cosas, a partir del 16 de octubre entrará en vigencia la Resolución Número 10687, en la cual se plantea un nuevo modelo para convalidar títulos obtenidos en el extranjero. Esta nueva reglamentación contiene los siguientes requisitos principales:



- Para hacer el proceso es necesario tener a la mano documento de identidad y diploma y certificados de asignaturas cursadas (notas) apostillados.



- Para iniciar el proceso es necesario ingresar a la plataforma www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones (es posible ingresar desde cualquier parte del mundo) y luego acceder a la opción 'Educación Superior'. Este sistema en línea incluye la fase de pagos (se amplían los medios de pago, que incluyen tarjetas crédito y débito) y se permite el seguimiento por parte del ciudadano al trámite para conocer el estado del proceso. Adicionalmente se incluye el código QR en la resolución de convalidación con el objetivo de verificar la autenticidad.



-Los criterios aplicables para la convalidación de títulos obtenidos en el exterior son:



Criterio de acreditación o reconocimiento en alta calidad: este proceso se hará hasta en 60 días calendario.



Criterio de precedente administrativo (nuevas condiciones para su aplicación): la implementación de este proceso se hará en 120 días calendario. Este proceso que permite, a partir del estudio de tres casos similares en un marco no mayor a cuatro años, definir un referente para decidir los casos posteriores.



Criterio de evaluación académica en sala: este proceso se hará en 180 días calendario

Nueva herramienta para hacer la convalidación

Una queja recurrente entre quienes buscan convalidar su título obtenido en el exterior es que la plataforma (VUMEN) para realizar ese proceso no es completamente funcional. Por esta razón, el Ministerio de Educación decidió implementar un nuevo micrositio con información más amplia y clara.



"Respecto a la nueva plataforma diseñada, es amigable y comprensible para el ciudadano pueda hacer en línea todo el trámite, incluyendo más medios de pago habilitados (PSE, tarjeta de crédito y cupón), e igualmente hacer seguimiento al mismo. Contiene mejoras funcionales para cargar uno a uno los documentos requeridos y revisar la completitud de la solicitud previo al pago, revisar el estado de avance del trámite", informa Angulo.

¿Qué títulos no son susceptibles de convalidación?

Es importante aclarar que la convalidación de los títulos de educación superior no es obligatoria en todos los casos, pero es necesaria cuando los títulos sean de las carreras reguladas, en atención a que se requiere la tarjeta profesional para ejercer.



También es requerida cuando las personas deseen trabajar en el sector público como contratistas o funcionarios; se quiera participar en licitaciones públicas y/o se encuentre en proceso de vinculación como docente en instituciones públicas de educación.



Adicional a esto, es necesario, como se venía manejando con anterioridad, que los títulos deben estar culminados y debidamente apostillados o legalizados, así́ como traducidos al idioma español cuando corresponda.



Los títulos que no se pueden convalidar son:



- Títulos propios o no oficiales

- Títulos con formación presencial en Colombia

- Doble titulación de programas conjuntos con una institución de educación superior de Colombia.

- Títulos de pregrado del área de la salud que no tengan un programa equivalente y activo en Colombia

- Grados honoríficos

- Títulos como diplomados, seminarios, pasantías, entre otros.

¿Habrá nuevos costos?

El costo del proceso de convalidación de títulos se fundamenta en la Ley 635 de 2000 y la resolución número 2590 del 13 de marzo de 2012.



El cobro permite, según el Gobierno, la recuperación de los costos que le representa al Ministerio de Educación Nacional adelantar "el examen de legalidad y académico de los documentos presentados, guardando relación directa con los beneficios derivados del servicio de convalidación. Por lo anterior, el dinero recaudado permite el pago parcial de los costos asociados a la prestación del servicio".



Las tarifas establecidas para el 2019 son:



Para convalidación de pregrado: 607.000 pesos colombianos

Para convalidación de posgrado: 689.800 pesos colombianos

El pago se puede hacer por internet a través de PSE (Pago seguro en línea).



"El nuevo modelo establece el no cobro por el trámite a las personas en condición de víctimas en Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas", puntualiza el Ministerio de Educación.

Títulos en el área de la salud

Según explica el Ministerio de Educación, las personas que deseen convalidar un título médico obtenido en otros países en necesario tener en cuenta el siguiente proceso:



Deberán diligenciar el formulario de solicitud en línea que se presenta en la nueva plataforma y adjuntar la documentación que el sistema le indicará, correspondiente a: documento de identidad; diploma de título apostillado (traducido si está en idioma diferente al castellano al igual que el certificado de asignaturas apostillado); y certificado del programa académico.



Para títulos de pregrado se requieren documentos específicos como el certificado de prácticas. En el caso de especialidades médicas, quirúrgicas y odontológicas es necesario contar con el récord de procedimientos y certificado de actividades académicas y asistenciales.



Entre tanto, para maestrías de investigación en salud es importante tener un formato de resumen productos de investigación diligenciado en castellano y que se encuentra disponible en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior. Y para maestría en profundización y doctorado, se requiere un documento que indique el trabajo de grado o tesis.



EDUCACIÓN