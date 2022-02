No importa si se es principiante o avanzado en el idioma inglés. Hay una gama de pódcast para todos los gustos y necesidades. La plataforma Mosalingua -especializada en ofrecer herramientas de aprendizaje de idiomas- destacó varios de estos espacios que pueden ser útiles para las personas interesadas en este aprendizaje.

Se puede aprender inglés escuchando pódcast, incluso existen algunos centrados en temáticas que también pueden ser de interés particular de los lectores como viajes, cocina, desarrollo personal o deportes.



La idea es dedicarle un tiempo, puede ser un rato, a diario a escuchar el pódcast elegido, incluso si se está haciendo alguna otra labor (como ejercitarse o ir en transporte público, por ejemplo). Los avances dependen de cada persona, pero este tipo de recursos es una buena herramienta para mejorar el nivel de comprensión oral y pronunciación en este idioma.



Los consejos, dados por la plataforma, es oír varias veces cada episodio, sin preocuparse de no entender mucho del mismo, pues la idea es irse familiarizando con el idioma y, ayudará a revisar vocabulario y expresiones nuevas.



Por eso, se sugiere anotar estas expresiones que sean nuevas para el oyente, para recordarlas apoyándose en repeticiones.



En uno de sus artículos, Mosalingua destacó algunos pódcast que pueden ser útiles. Además su acceso es fácil: pues se encuentran en plataformas coo Itunes, Tunein, Spotify o iVoox, entre otras.

Para nivel de inglés básico

English teacher John



Indica que personas de más de 69 países siguen sus lecciones pensadas para principiantes, con un vocabulario básico. Cuenta con las transcripciones de los audios de cada uno de los más de 70 episodios para que el público pueda oír y, al tiempo, leer su contenido y reconocer palabras para mejorar la pronunciación o su escritura. Por lo mismo, la sugerencia es escuchar el audio varias veces y, después, comparar con la transcripción.

Podcast in english

(En Ivoox)



Hay numerosos pódcast en la web Ivoox, hechos por personas de diferentes países de habla inglesa, así que es posible explorar diferentes acentos. También tienen transcripciones y ejercicios descargables. Los niveles de estos varían. El usuario deberá escoger el que más se ajuste a su nivel.

Better at English

​(Disponible en Spotify, IVoox, Apple Podcast y en web)

Episodios de no más de 10 minutos, pensados para principiantes, con el objetivo de ampliar su vocabulario. Cuenta con las valiosas transcripciones.

Amigos ingleses

(Spotify, IVoox, web)

La promesa es ayudar a aprender el inglés que se necesite para la vida, de la mano de Phillip & Isabel, un inglés y una española, que hablan pausadamente sobre temas del día a día como música, restaurantes y más.

Nivel intermedio

English Learning for Curious Minds

(Apple podcast, Spotify, IVoox, web)



La historia real de los Peaky Blinders, banda que inspiró la famosa serie del mismo nombre, o el futuro de la monarquía inglesa o la rara historia de Elvis Presley hacen parte de las variadas temáticas de este pódcast para aprendices de nivel intermedio y avanzado. Su creador elabora dos episodios nuevos por semana.

ESL Pod (English as a Second Language)



Se encuentra en Spotify, iVoox, Apple Podcast y web.



Este pódcast tiene además un blog complementario con herramientas extra para facilitar el aprendizaje.

Elementary Podcast

En Spotify, iVoox, Apple Podcast y web.

Esta es una oferta conjunta, de 50 pódcast gratuitos, promovidos por el British Council. Cada capítulo va asociado a ejercicios en PDF, además de otros recursos en web con miras a mejorar la gramática y el vocabulario. Incluso tiene una sección -Fun & Games- que ayuda al aprendizaje a partir de juegos.

Voice of America Podcast (VOA)

Está en Apple Podcast y web.



Este pódcast se centra en la actualidad, las noticias del día narradas en un vocabulario simple y a un ritmo que facilita el aprendizaje.

Breaking News English

(iVoox y web)

Otra oferta que ofrece las noticias del día a la par que ayuda al aprendizaje del idioma. Al pódcast en formato MP3, suma las transcripciones y ejercicios relacionados. Mosalingua agrega que "se puede escuchar la misma noticia en diferentes niveles de dificultad".

Six minute English BBC

(Web, spotify, iVoox, Apple Podcast)



Pódcast gratuitos en acento británico, con sus correspondientes transcripciones y ejercicios descargables, creados por la BBC. Sin embargo, no es la única oferta de esta cadena, también existe Grammar Challenge.

Luke English Podcast

(Spotify, iVoox, Apple Podcast, web).



Luke es un profesor de inglés que también tiene su propia app que complementa los episodios y las transcripciones de lo que dice en ellos.

Nivel avanzado

Learn out loud



No necesariamente son pódcast para aprender inglés, sino producciones en ese idioma que abordan diferentes temáticas y tienen personalidades invitadas. Según el artícuo de Mosalingua: "cualquier pódcast en inglés quet rate un tema que te interesa puede ayudarte a mejorar tu nivel".

English pronunciation pod



Este se centra, como su nombre lo indica, en la pronunciación. Un profesor de acento neoyorquino propone ejercicios prácticos para mejorar este aspecto.



Effortless English Podcast



Consejos y lecciones útiles de aprendizaje. Aunque con muchos anuncios.



Business English Pod



Centrado en el inglés de negocios. Ofrece consejos y técnicas de comunicación últiles en el mundo laboral.

English With Dane



Dane, profesor de inglés, busca ampliar el vocabulario y familiarizar al público con expresiones en su idioma mientras habla de temas culturales como televisión, cine o historia.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO