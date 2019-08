¡Atención! El Sena habilita 84.000 cupos para estudiar gratis

El Sena lanzó la cuarta convocatoria de formación titulada presencial del 2019 con más de 84.000 cupos disponibles para los interesados en estudiar carreras relacionadas con gestión de redes de datos, automatización, sistemas de telecomunicaciones, programación de software, análisis y desarrollo de sistemas de información, entre otros.

Son 315 opciones de formación en niveles auxiliar, operario, técnico, tecnólogo, profundización técnica y especialización tecnológica, que podrán cursar en tres jornadas: la diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., nocturna de 6:00 a 10 a.m. y de madrugada de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.



Para inscribirse debe acceder a www.senasofiaplus.edu.co, buscar el programa de formación con una palabra clave, leer las condiciones mínimas y características del programa de formación, registrarse e inscribirse.



"Si necesita ayuda con su proceso de inscripción puede comunicarse, en Bogotá al 5925555 o en el resto del país al 018000910270", informa el Sena.



También hay inscripciones abiertas en programas de formación asociados a las áreas de la economía naranja con temas como medios audiovisuales, cine, música, danza, deporte, marroquinería, cocina, turismo, artesanías entre otras.



"Los colombianos que quieren capitalizar esta oportunidad, deben ingresar a la plataforma del SENA Sofi Plus, donde encontrarán la oferta completa para ingresar al mundo laboral o mejorar sus competencias del área laboral en el que se encuentren actualmente", Farid Figueroa Torres, director de Formación Profesional del Sena.



Los departamentos con mayor oferta son: Bogotá, con más de 16.000, Antioquia y Cundinamarca, con más de 9.000 (cada una); Santander con más de 4.000 y Valle con más de 4.000 cupos, cada uno.



