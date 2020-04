Los desafíos del sector educativo en tiempo de coronavirus

En medio de la emergencia que vive el mundo y el país se presentan múltiples desafíos para la sociedad y, por supuesto, para el sector educativo. Con el liderazgo del Presidente hemos tomado decisiones con responsabilidad y oportunidad, trabajando con las entidades territoriales, pensando en el cuidado y la salud de los niños, jóvenes y maestros e igualmente, dando al sector los lineamientos, recursos y apoyos para responder con metodologías flexibles al proceso de aprendizaje mientras los estudiantes estén en casa.

Resalto el compromiso de las Secretarías de Educación, de los maestros, directivos docentes, rectores y familias, quienes han venido coordinando acciones para que juntos nos adaptemos a estos tiempos y, con solidaridad y compromiso, garanticemos el derecho a la educación.



En la coyuntura se han implementado varias medidas para el sector frente al cuidado, el autocuidado y la distancia social, nuevas plataformas y contenidos como 'Aprender Digital' con más de 80 mil contenidos y con RTVC avanzamos en la estrategia 3,2,1 Edu-Acción con programación educativa 12 horas al día como espacios colaborativos que apoyen el proceso, después de la modificación del calendario académico el 15 de marzo por parte del Presidente.



Hemos diseñado estrategias para lo urbano y rural que incluyen guías pedagógicas, desarrollo de proyectos y talleres que combinan aprendizaje autónomo y colaborativo, así como orientaciones para el manejo de espacio no escolar, nuevos hábitos de estudio en casa, el uso de diversos recursos como la plataforma digital (cuando sea posible), textos y audiovisuales. Esta situación que vivimos cambia rutinas, relaciones, entornos y toca emociones. Allí también debemos estar, pues lo socioemocional es fundamental.



Ahora hablamos comúnmente de virtualidad, sabemos que no es un reto menor. Justamente el proyecto de Ley liderado por el Presidente y aprobado en el Congreso en materia de TIC contempla los mecanismos para que a 2022 se pueda conectar gran parte del país, una tarea pendiente que este gobierno asumió. Mientras tanto, como sistema tenemos el desafío de transformar la coyuntura en una oportunidad de avanzar en transformación digital y también desarrollar las metodologías y contenidos para llegar a los hogares que no tienen conectividad. Con las secretarías, directivos y maestros estamos planeando estrategias en torno a la actividad pedagógica en casa, con el uso de guías y talleres que serán entregados en físico y aprovechar los recursos del canal institucional y de Radio Nacional de Colombia, así como los textos de la biblioteca escolar y del Programa Todos a Aprender que están llegando a sedes educativas focalizadas.



Otra de las medidas adoptadas es la expedición del Decreto 470 para que los estudiantes del sector educativo oficial continúen recibiendo el complemento alimenticio del Programa de Alimentación Escolar para consumo en los hogares mediante alternativas operativas y durante el tiempo de vigencia de la medida de aislamiento.



En educación superior hemos trabajado con las instituciones para encontrar herramientas flexibles que permitan a los jóvenes continuar con su proceso educativo en casa. Hay instituciones con virtualidad y otras con modalidades asistidas por TIC, así están ofreciendo flexibilidad a sus estudiantes. Hemos observado gran solidaridad del sector para liderar, junto con el Ministerio, la estrategia “Plan Padrino IES” que busca que las IES compartan experiencias y conocimientos en el desarrollo de actividades académicas asistidas con tecnologías y podamos así acelerar la transformación digital educativa.



A esto se suma la expedición del Decreto 467 que definió el plan de auxilios temporales del Icetex con cuatro opciones: periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes, reducción transitoria de intereses al valor del IPC, ampliación de plazos en los planes de amortización y otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 sin deudor solidario. Este plan de alivios beneficiará a más de 100.000 estudiantes.



También se avanza con Minsalud, en sinergia con los gremios y asociaciones de medicina y facultades del país en el marco de la emergencia, en estrategias para reforzar la capacidad del sistema en materia de recurso humano.



Esta coyuntura inimaginada nos invita a hacer equipo para gestionar el cambio, entender desde la creatividad y la innovación cómo promover aprendizajes y experiencias que en este nuevo contexto acompañen a niños, jóvenes y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el manejo de las emociones. La educación debe ser inclusiva e integradora y debe traer al día a día los valores que nos ayuden a responder a los desafíos que tiene Colombia.



MARÍA VICTORIA ANGULO

*Ministra de Educación