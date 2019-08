El joven colombiano que ganó una beca de la Fundación Obama

Pedro Oswaldo Hernández Santamaría, economista y politólogo de la Universidad de los Andes ganó una beca de la Fundación Obama para estudiar la Maestría en Desarrollo Internacional y Política en la Escuela de Políticas Públicas Harris, de la Universidad de Chicago.



El objetivo de este incentivo es brindar herramientas que permitan a los jóvenes buscar soluciones a problemas globales y que puedan promover el liderazgo a través de los valores.

El joven explica que la apuesta de la Fundación Obama es conectar a personas de todo el mundo que están luchando por sus comunidades o por su país.



"Ellos necesitan un impulso adicional y la fundación los conecta para que se puedan inspirar entre ellos, se pongan en contacto con una persona que les pueda dar un empujón o incluso simplemente cuenten su historia y motiven a más personas”.



Respecto al proceso de aplicación para la beca, que inició en el 2018, Pedro afirma que fue "tedioso", debido a que además de tener que enviar los documentos requeridos, tuvo que anexar videos, ensayos, textos sobre su motivación y una entrevista por videollamada como parte de los filtros.



Hernández Santamaría fue beneficiario del programa Quiero Estudiar, un programa de la Universidad de los Andes que cubre hasta el 95 por ciento de la matrícula semestral. En su experiencia profesional, el joven ha trabajado en la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el Dane.



"Cuando me llamaron y me dijeron 'felicitaciones, Pedro. Eres el nuevo becario', yo no lo podía creer. Hasta que no me enviaron el correo confirmando lo que me dijeron por teléfono, no lo divulgué con mis amigos más cercanos. Luego vi la trayectoria de las otras personas que se ganaron la oportunidad y me pregunté si era tan talentoso como ellos, pero ya superé esto y entendí que la fundación vio potencial en mí", cuenta el economista, quien ya se encuentra en Estados Unidos para iniciar sus estudios.



Además del máster, los 20 jóvenes que obtuvieron la beca para la Universidad de Chicago tendrán la oportunidad de reforzar su inglés y participar en un campamento de matemáticas. El grupo está conformado por jóvenes de países como Nepal, Corea del Norte, China, Sudán del Sur, Zimbabue, Kenia, Brasil, México, Perú, Georgia, Cambodia, India y Pakistán.



"Yo soy la primera persona de mi núcleo familiar que va a la universidad y esta oportunidad que me gané es una felicidad muy grande para mis padres", cuenta Pedro.



