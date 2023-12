Colombia sigue sin levantar cabeza en resultados de las pruebas Pisa: ¿por qué?

Pese a los esfuerzos y grandes inversiones que hace Colombia en educación (en los últimos años este ha sido el rubro con mayor asignación del Presupuesto General de la Nación), el país sigue sin levantar cabeza en los resultados de las pruebas Pisa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).



(Además: Konrad Lorenz entregará 900 millones de pesos en becas, en Bogotá)



Los datos del informe 2022 muestran que Colombia continúa con un desempeño muy inferior al promedio de los miembros de la Ocde en matemáticas, lectura y ciencias, las tres competencias que mide el estudio, el cual fue aplicado a estudiantes de 15 años en 81 países.

De esta forma, el país obtuvo en matemáticas una puntuación de 383, siendo esta la competencia con peor desempeño, muy por debajo al promedio de la Ocde de 472 y ubicándose en el puesto 64. En lectura, el puntaje nacional fue de 409 frente a 476 de los miembros de la organización, mientras que en ciencias la puntuación fue de 411 versus 485 de la Ocde, en ambos casos ocupando el puesto 54.



Los anteriores resultados no solo muestran que estamos lejos de los promedios mundiales, sino que contrastan con los buenos resultados de otros países, como el mejor del mundo, Singapur, que en matemáticas, lectura y ciencia obtuvo 575, 543 y 561. Lo mismo ocurre con el mejor de la región, Chile, que alcanzó en el mismo orden 412, 448 y 444 (las pruebas Pisa no establecen un puntaje máximo que se pueda obtener).



(Puede interesarle: Mala calidad de la educación, un problema ligado a la falta de recursos)



Si se compara con el anterior informe, de 2018, se evidencia una pequeña caída en los puntajes que se explicarían por los impactos de la pandemia (ver gráfico), los cuales fueron moderados comparado con la mayoría de países. De acuerdo con el informe, en ambas mediciones el desempeño fue similar y “se han mantenido notablemente estables durante un largo periodo de tiempo: después de 2009, en las tres materias solo se observaron pequeñas fluctuaciones no significativas”.



Y aunque en principio es positivo que no haya habido retrocesos importantes, expertos sostienen que estamos ante un escenario de un estancamiento en los índices de desempeño académico. Así lo explica el analista Francisco Cajiao: “Es positivo que, en un contexto de cierre de colegios, el impacto no se haya visto tan reflejado. Pero no deja de ser negativo estar en un lugar tan bajo porque las inversiones en educación son cada vez mayores, los maestros están mejor preparados, por lo menos desde el punto de vista de títulos académicos. Es indudable que las condiciones laborales han mejorado mucho en términos generales. Todo esto, que ha mejorado en el transcurso de estos años, debería verse reflejado en la calidad, en los resultados de estas pruebas, y no está ocurriendo”.



(También: Los jóvenes prefieren que la educación sea tanto pública como privada)



Cabe recordar que desde el año 2019 educación viene siendo el sector que se lleva la porción más grande del PNG. Este año el presupuesto educativo alcanzó los 57 billones de pesos, teniendo en cuenta adiciones presupuestales, y para 2024 será de 70,4 billones, el más alto de la historia.

Si se miran los resultados en detalle, se encuentra que 71 por ciento de los estudiantes colombianos alcanzaron un nivel muy bajo de desempeño en matemáticas y apenas el 1 por ciento está en un nivel alto. Esto deja al país muy rezagado del promedio mundial, que es del 26 por ciento en nivel muy bajo y del 7 por ciento en nivel alto.



Ocurre lo mismo en lectura y ciencia, donde el 51 por ciento de los estudiantes tuvieron un desempeño muy bajo en ambas competencias frente a un promedio de la Ocde del 26 y 24 por ciento, respectivamente.



Lo anterior no solo habla del alto porcentaje de estudiantes que están en niveles bajos, sino de la baja cantidad de jóvenes que alcanzan los niveles mínimos de competencia considerados básicos de acuerdo con los estándares de las pruebas Pisa.



(Le puede interesar: ¿Están los colegios preparados para atenderla salud mental de sus estudiantes?)



Muestra de ello es que apenas el 29 por ciento de los estudiantes alcanzan un nivel de competencia básico en matemáticas, cuando en la Ocde este número es del 69 por ciento. Y, de acuerdo con el informe, “casi ningún alumno de Colombia obtuvo los mejores resultados” en esta misma área del conocimiento.



A propósito, Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), señaló: “Los resultados me dejan inquieta. La mayoría de estudiantes en Colombia aún no cumple con unos criterios básicos en las diferentes competencias, y eso tiene implicaciones importantes, no solo para el desempeño de estudiantes en el futuro, en su acceso a la educación superior, sino en su vida cotidiana. No tener estas habilidades habla de repitencia, deserción, productividad y, en últimas, son oportunidades perdidas”.

Las brechas en detalle



Facebook Twitter Linkedin

Colegios privados en Colombia. Foto: Mineducación

Al analizar en detalle los resultados, se encontró que, como ha ocurrido históricamente en las pruebas, los hombres superaron a las mujeres en matemáticas en 9 puntos de puntuación, y por 6 puntos en ciencia.



Sin embargo, ellas resultan tener mejor desempeño que ellos en lectura, donde los superan por 12 puntos y revierten de esta forma una tendencia que desfavorecía al género femenino en las ediciones anteriores de las pruebas Pisa.



El informe también muestra enormes brechas de desempeño entre grupos socioeconómicos. “En Colombia, los alumnos más favorecidos socioeconómicamente superaron a los alumnos desfavorecidos en 79 puntos en matemáticas, cosa que se repite en las otras áreas. Y aunque es una diferencia inferior al promedio de la Ocde, que es de 93 puntos, no deja de ser preocupante la enorme disparidad.



(Más: ¿Alcanzará el presupuesto de educación para 2024 para todos los planes del Gobierno?)



“Esos son los detalles a los que ahora, desde la academia y el Gobierno, hay que ponerle mucha atención, porque ahí es donde nos dice dónde están las enfermedades. Y entonces ahí podemos empezar a mirar por dónde están los remedios y analizar si lo que está en la agenda actual en materia de reforma de la educación realmente responde a solucionar esas falencias, que yo creo que nos falta mucho”, explicó Cajiao.

¿Qué hacer?



Para Cajiao, la radiografía de la calidad educativa que dejan las pruebas Pisa es muestra de que el país necesita hacer cambios urgentes en el modelo educativo: “La ley general de educación es de hace 30 años, cuando todavía no existía internet. El mundo ha cambiado, pero la educación del país está estancada. Colombia requiere una discusión sobre el currículo, sobre las facultades de educación, sobre muchas otras cosas que no encuentro que se estén discutiendo en los proyectos de reforma”.



Por su parte, Bernal sostiene que, en pleno proceso de discusión y reformas del sistema educativo, es necesario dar una mirada y tomar decisiones con base en los resultados: “Esto nos marca un camino en el que debemos recuperar los aprendizajes perdidos en pandemia y debemos esforzarnos más en que los estudiantes mejoren sus habilidades básicas de lectura, matemáticas y ciencia, y también nos impone unas prioridades centradas en la calidad y la pertinencia que deben ser necesariamente tenidas en cuenta por los tomadores de decisiones”.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

Más noticias en eltiempo.com