Do you speak English? Colombia se raja en el dominio de ese idioma

Los colombianos están mejorando su nivel de inglés, pero todavía no cuentan con las suficientes habilidades comunicativas para, por ejemplo, hacer negocios con ese idioma. Son muy tímidos y les da vergüenza sostener conversaciones en inglés.



"No se atreven porque tienen miedo a ser juzgados o a ser objetos de burla". Esas son las principales conclusiones de un estudio que realizó la compañía internacional EF Education First para medir el nivel de inglés en 100 países.

La investigación, que se realiza anualmente desde hace nueve años y que tiene en cuenta el análisis de datos de 2,3 millones de habitantes no nativos de inglés, reveló que Colombia tiene un nivel bajo tanto a escala mundial como en la región.



"Hace falta una estrategia a largo plazo en la capacitación de profesores y en la implementación de metodologías comunicativas (...). Hemos notado que hay una falta de exposición a contenidos lingüísticos y auténticos en inglés", reflexiona Giorgio Iemmolo, director de gestión académica de EF Education First, cuando se le preguntó por qué Colombia se sigue rajando en el dominio de ese idioma.



En el escalafón internacional, Colombia ocupa la posición número 68 superando a Irán (69) y perdiendo con México (67), Nepal (66), Túnez (65), Panamá (64) y Etiopía (63). El país con mejor dominio de inglés es Holanda (1) y el peor es Libia (100). En comparación con el 2018, Colombia descendió ocho posiciones.



En el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el puesto número 17 de 19 países consultados. En las dos últimas posiciones se encuentra Ecuador (19) y Venezuela (18).



"Argentina ocupa el primer lugar en América Latina porque desde hace años implementó una reforma educativa bastante radical con la Ley de Educación del 2006. Si bien las cosas no cambian tan pronto, esa reforma se concentró en aumentar el horario de enseñanza de inglés de los alumnos y en la capacitación de profesores en metodologías modernas y comunicativas", añade Iemmolo.



Acceda a este enlace para conocer el estudio completo: https://www.ef.com.co/epi/

Así está Colombia en nivel de inglés por regiones. Foto: www.ef.com.co/

Para realizar la investigación, la empresa EF Education First, cuya sede principal está en Suiza, tuvo en cuenta la participación únicamente de personas mayores de edad y con acceso a internet. Además, el estudio no incluyó la información de ciudades o regiones en donde la muestra no era significativa. En Colombia, las personas que participaron fueron 102.000.



Así las cosas, los cinco departamentos con mejor dominio de inglés son: Atlántico (51,23), Antioquia (50.62), Valle del Cauca (50,50), Bogotá (49.80) y Quindío (49.12). Los peores calificados aparecen Córdoba (46,.13), Cesar (45,79) y Nariño (45,42).

Inglés por género en Colombia, según EF Education First. Foto: https://www.ef.com.co/

En cuanto a género, en el país los hombres se ubican con 49,72 puntos y las mujeres con 47,88, una calificación muy similar entre ambos.



Frente a las edades y generaciones, el grupo conformado por personas de 26 a 30 años cuenta con la mejor calificación: 50,62 y el más bajo fue el de más de 41 años con 45,32 puntos.



"Un problema que evidenciamos en América Latina es que existe mucha falta de comprensión auditiva porque, por ejemplo, la mayoría de las películas que están en inglés se doblan o se ven con subtítulos (...). En Colombia ha tenido planes para mejorar en el dominio de este idioma, como por ejemplo el Programa Nacional de Bilingüismo. El problema es tener el inglés solo como sujeto obligatorio y no como una estrategia comunicativa", advierte el experto.



