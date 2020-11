Colombia, con uno de los niveles de inglés más bajos del mundo

Colombia se encuentra entre los países con peor nivel de inglés en el mundo, de acuerdo con el estudio EF English Proficiency Index (EPI), de la firma Education First, el cual midió el desempeño en esta lengua en 100 naciones cuya lengua nativa es otra.



El informe realizó un análisis del nivel de inglés de 2,2 millones de personas haciendo mediciones de habilidades de lectura y comprensión auditiva. Tras esto, se dividió el nivel de dominio del idioma en Muy alto, Alto, Moderado, Bajo y Muy Bajo, clasificando a cada país mediante una escala de puntuaciones, en la cual la máxima calificación posible era 800.

Teniendo en cuenta estos indicadores, se encontró que Colombia ocupa la posición número 77 del listado, quedando además en la clasificación de Muy Bajo con una puntuación de 448.



De esta forma, el país tuvo un retroceso respecto a mediciones anteriores, si se tiene en cuenta que en el mismo análisis en 2018 y 2019 se posicionó en el lugar 60 y 68 en ambas oportunidades, lo que representa una caída de 17 puestos en el escalafón mundial en los últimos dos años.

Ante esta caída en los resultados, Catalina Arteaga, country manager de EF Education First Colombia, señaló la importancia de mejorar el desempeño en inglés en el país: “Somos conscientes de la problemática en el aprendizaje de inglés en Colombia. Este idioma se debe percibir entre los colombianos como una estrategia comunicativa para obtener mejores resultados en su desarrollo profesional, y no como un requerimiento que solicitan las instituciones o empresas”.



Opinión similar es la de Oswaldo Benavides, Ph. D. en pedagogía de idiomas, quien considera que esta caída en el listado sirve como indicador de la competitividad de los colombianos en materia académica y profesional.



“El dominio de una segunda lengua, en este caso el inglés, es un indicador no solo de la calidad educativa de una sociedad sino de las desigualdades de la misma. En esta oportunidad se evidencia que Colombia cuenta con serias dificultades y esto puede derivar en una barrera para la competitividad tanto del país como de sus estudiantes y profesionales. Es un llamado a corregir el rumbo”, mencionó el experto.



¿Pero realmente qué tan rezagado está el país frente al mundo y la región? Según los datos del estudio, sí. En Latinoamérica solo se encuentra por encima de Ecuador (puesto 93) y México (puesto 82), siendo junto a este último los dos países de la región que más descendieron. Los tres son los únicos, además, en ser clasificados en el nivel Muy Bajo.

El estudio de Education First realizó una clasificación de las regiones de Colombia con mejor manejo de inglés, tanto a nivel de ciudades como de departamentos. Foto: iIstock

Además, se encuentra muy por debajo de la nación latina con mejor desempeño, que fue Argentina, ubicada en el puesto 25. Esta es además la única con nivel Alto, mientras que las demás se encuentran en los niveles Moderado y Bajo.



Sin embargo, estos datos también reflejan un enorme rezago de los países latinos en una medición en la que los europeos ocuparon lo más alto de la tabla, siendo Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega los mejor puntuados.

Para comprender esta brecha, según los niveles contemplados en el informe, las personas de Países Bajos en promedio tienen la capacidad de leer textos avanzados en inglés, negociar un contrato y usar lenguaje matizado en diferentes situaciones sociales. Mientras que un colombiano apenas puede presentarse a sí mismo de manera simple o comprender signos sencillos.



Estos resultados concuerdan con el mal desempeño de los estudiantes colombianos en el componente de idiomas de las Pruebas Pisa, de la Ocde, según el cual este es el tercer país con peores calificaciones de los 65 Estados de la organización, solo por delante de Corea del Sur y México.

Colombia, al detalle

Además de comparar el nivel entre países, el estudio de Education First realizó una clasificación de las regiones de Colombia con mejor manejo de inglés, tanto a nivel de ciudades como de departamentos.



En concreto, se analizaron 19 departamentos, de los cuales los mejor puntuados fueron Atlántico, Antioquia, Santander, Quindío y Caldas, en ese orden. En cambio, los que obtuvieron peores resultados fueron Nariño, Tolima, Córdoba, Huila y Cauca.

Solamente se analizaron 10 de las principales ciudades del territorio nacional, siendo las mejores Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá; y las peores, Ibagué, Tuluá, Neiva y Santa Marta.



Cabe aclarar que en todos los casos el nivel de manejo de la lengua fue Bajo o Muy Bajo. En ninguna región se evidenció un nivel Moderado o Alto.

Un problema desde los colegios

Si bien el estudio busca evaluar la situación en la población en general, es decir, en todas las edades, reconoce la necesidad de hacer énfasis en la formación desde edades escolares.



Según los realizadores del informe, en el país “no ha habido gran avance en el desarrollo de habilidades de este idioma en los jóvenes y adultos. Por esta razón, es fundamental mejorar el nivel en las instituciones educativas públicas, privadas y en compañías”.



Y es que en Colombia, no obstante haber puesto en sus currículos la enseñanza de idiomas, el acceso a clases de inglés sigue siendo muy limitado. Así lo cree Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) y exviceministra de Educación: “En muchos de los colegios oficiales ni siquiera hay clases de inglés porque no consiguen un profesor que dé la materia, y en general tampoco hay en Colombia una política de bilingüismo fuerte que llegue a todas las regiones”.

Esto es especialmente preocupante dado que el 79 por ciento de la población estudiantil asiste a establecimientos oficiales. Por ello, según Benavides, esto lleva a pensar en que la educación en idiomas es un indicador de la desigualdad: “Claramente hay regiones mucho más avanzadas en este tema, y a esto se suma que aprender otro idioma es un tema de oportunidades. Por lo general, es mejor el manejo de otra lengua si la persona sale de un colegio privado, y mayor aun si la institución es bilingüe. ¿Pero quienes realmente pueden acceder a este tipo de enseñanza?”.



Frente a esta problemática, la directora del LEE considera que hace falta capital humano capacitado para enseñar una segunda lengua en los colegios: “Es necesario capacitar a los profesores de idiomas para que tengan un nivel de inglés muy alto y que puedan dictar clases de buena calidad en los colegios oficiales”.



“También debemos, como país, atraer a más expertos en esta lengua hacia la profesión docente para que no solo puedan dictar clase de inglés, sino otras asignaturas en esta lengua”, concluye Abadía.



Ambos expertos consultados por este diario coinciden en que es necesario impartir clases con alto contenido de idiomas desde preescolar, y que se debe fortalecer en los currículos escolares una mayor intensidad de exposición al inglés.

