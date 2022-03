Los estudiantes de Colombia de grados tercero y sexto necesitan reforzar sus habilidades de ortografía y puntuación. Así lo dejan ver los últimos resultados de la prueba de Escritura del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Erce 2019) de la Unesco para Latinoamérica.



La medición, en la que también participaron Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, buscó evaluar el desempeño en la escritura de estudiantes de tercer y sexto grado de la región a través de la puesta en práctica de sus habilidades en la elaboración de textos a partir de una situación comunicativa.



Expertos en cada país analizaron la producción escrita de miles de estudiantes, la que por tratarse de una prueba de desarrollo, no tuvo respuestas únicas.



A propósito, Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Unesco señaló: “La escritura es una competencia altamente demandante a nivel cognitivo y, a diferencia del lenguaje oral, no se desarrolla en la mayoría de las personas de manera natural. Es por ello que hay que enseñarla desde los niveles más tempranos del proceso educativo y seguirla practicando y enseñando de manera intencional a lo largo de toda la trayectoria escolar”.



Y agregó: “Hoy en día, la escritura es una de las competencias más exigidas en el entorno laboral, siendo crítica para el buen desempeño en múltiples oficios y profesiones. La escritura ayuda a pensar, a ordenar y transmitir las ideas, a interactuar con otros de manera indirecta y asincrónica, a comunicar y plasmar de manera duradera los pensamientos, reflexiones y aprendizajes, entre muchas otras funciones. El desarrollo de altos niveles de competencia en escritura es un imperativo para todos los sistemas educativos”.

Los resultados

A las y los estudiantes de tercer y sexto grado se les propusieron situaciones comunicativas que abordaron géneros diferentes. En tercer grado, se solicitó una carta narrativa sobre un viaje y un texto de presentación de un baile. En sexto grado, se les pidió una carta de petición y un texto descriptivo de un animal inexistente.



Así mismo, se midieron tres variables: dominio discursivo (propósito

comunicativo y adecuación a la consigna, género y, en el caso de sexto grado, además, registro), dominio textual (vocabulario, coherencia global, concordancia y cohesión textual) y convenciones de legibilidad (ortografía y puntuación).



Así las cosas, los estudiantes colombianos de tercer grado tienen mejor desempeño textual que discursivo, es decir, escriben relativamente bien en términos de coherencia, pero no en lo relacionado al propósito comunicativo. Por ejemplo, un 63 por ciento de los estudiantes escribió textos en un género diferente al solicitado.



Hubo un desempeño por encima del de la región en otros aspectos. El 75 por ciento de los estudiantes escribió los textos sin repeticiones ni imprecisiones en el uso de las palabras; el 90 por ciento mantuvo el tema central y, mayoritariamente, conservaron la concordancia al interior de las oraciones, sin presentar errores.



En cuanto a legibilidad, el 75 por ciento de los estudiantes escribió los textos sin repeticiones ni imprecisiones en el uso de las palabras; el 90 por ciento mantuvo el tema central y, mayoritariamente, conservaron la concordancia al interior de las oraciones, sin presentar errores (73 por ciento al escribir una carta y 64 por ciento un texto narrativo).



En cambio, solo el 41 por ciento de los estudiantes no presentó errores como la interrupción de la oración o la ausencia de coma en una enumeración. Sin embargo, el 46 por ciento al escribir una carta y el 43 por ciento al escribir un texto narrativo, no hizo uso de la puntuación.



En sexto grado, las y los estudiantes colombianos tuvieron mayores dificultades al incluir los aspectos formales requeridos para cada género (el 46 por ciento de los estudiantes al escribir una carta y 53 por ciento un texto descriptivo).



Por otra parte, más del 90 por ciento de las y los estudiantes colombianos escribió textos manteniendo el tema central, sin repeticiones ni imprecisiones, además, solo el 41 por ciento del alumnado al escribir una carta y 62 por ciento al escribir un texto descriptivo, mantuvo los referentes, sin omitir palabras como verbos y sujetos.



En relación con las convenciones de legibilidad, cerca del 55 por ciento del estudiantado no presentó los errores de puntuación evaluados. Sin embargo, el 17 por ciento al escribir una carta y el 14 por ciento al escribir un texto descriptivo no hizo uso de la puntuación. Adicionalmente, la prueba mostró que el 40 por ciento al escribir una carta y el 35 por ciento al escribir un texto descriptivo tuvieron tres o más errores en ortografía inicial.



“La escritura es un proceso recursivo que siempre puede ser mejorado. Desde esta perspectiva contar en la sala de clases con ejercicios y rúbricas que impliquen planificar sobre lo que se va a escribir, redactar esa idea y luego revisarla es muy relevante para desarrollar y mejorar la escritura de los estudiantes. En este proceso, el apoyo hacia los profesores para que tengan tiempo para trabajar esta habilidad y la retroalimentación a los estudiantes es fundamental”, indicó el coordinador del Laboratorio LLECE, Carlos Henríquez.



