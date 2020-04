Colfuturo anuncia auxilios a beneficiarios afectados por la pandemia

El Programa Crédito Beca de Colfuturo anunció una serie de estímulos económicos con los que se busca aliviar la carga de los estudiantes que se han visto beneficiados con esta iniciativa, los cuales se han visto afectados por la actual pandemia del coronavirus.



Los alivios fueron dados a conocer luego de que varios estudiantes colombianos alrededor del mundo expresaron su preocupación ante la posibilidad de no poder continuar con sus estudios así como no poder pagar las cuotas de los créditos educativos de los que fueron beneficiados.

Ante esta situación, la junta directiva de la organización aprobó unos alivios financieros que regirán durante la actual emergencia sanitaria. De igual forma, se dio a conocer que estas medidas podrán ser modificadas de acuerdo a la evolución de la pandemia.



Así las cosas, se tomó la decisión de no exigir el pago de las cuotas de créditos de los meses de abril, mayo y junio a quienes no puedan pagar esta obligación. De esta forma, estas cuotas, que no quedan perdonadas,se cobrarán al final del crédito.



De igual forma, se hizo un llamado a que aquellos que sí cuentan con los recursos para pagar sus obligaciones, lo hagan.



También se anunciaron auxilios para quienes no puedan continuar con sus estudios o sus proyectos de investigación. A ellos se les dará un estado de “suspendido”, lo que quiere decir que podrán volver a acceder a los beneficios y continuar sus estudios una vez terminada la emergencia sanitaria.



Quienes consideren que necesitan este apoyo, deberán presentar una solicitud ante Colfuturo y la organización analizará y dará trámite a la misma.



“La Junta le dio instrucciones especiales a la Administración para que mantenga un contacto permanente con todos los beneficiarios y los apoye y acompañe a superar las dificultades que en cada caso particular se les presenten”, mencionó la organización por medio de un comunicado.



Y añadió: “La Junta es consciente de que esta es una situación sin precedentes, muy cambiante y que tiene profundas repercusiones para sus beneficiarios y genera, para todos, gran incertidumbre. Por eso, anunció estas medidas de alivio de corto plazo. Sin embargo, dará un compás de espera para entender cómo evoluciona la situación y para determinar qué otras medidas se requieran eventualmente”.



EDUCACIÓN - @EducaciónET