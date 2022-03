A una menor de solo seis años de edad le habrían negado la matrícula para entrar a estudiar por cuenta de que sus padres serían una pareja homosexual, según denunciaron los dos hombres.



Se trata de Miguel Barriga y Jhon Ramírez, quienes sostienen que al acudir con su pequeña hija a diferentes centros educativos de Bogotá, estos le habrían rechazado su entrada a la menor por cuenta de la relación sentimental de sus padres.



Lea también: ¿Qué señales pueden indicar que los niños son víctimas de abuso?

De acuerdo con la denuncia, en total han sido siete las instituciones educativas que se negaron a admitir a la pequeña, siendo en una de ellas donde, aseguran, fueron víctimas de un claro y directo acto de discriminación por cuenta de su orientación sexual.



“En el colegio Americano de Bogotá estábamos haciendo el proceso para ingresar a primero. Allí nos pareció que cumplía con las expectativas, dado la cercanía de la casa, el nivel académico, además de su trayectoria hacía el bilingüismo y una apertura, por tratarse de una iglesia presbiteriana, un poco pensando en una religión reformista”, señaló la pareja a RCN Radio.



Lea también: Mineducación aclara qué hacer en caso de abuso sexual en colegios



En un principio, las directivas del colegio no se opusieron al ingreso de la menor. Pese a ello, cuando ya se adelantaban los últimos pasos para la matrícula. la institución habría señalado que no podían darle el cupo al considerar que no estaba preparado para afrontar las situaciones que podrían traer una pareja de padres homosexuales.



“Para nosotros fue asombroso. En un primer momento no podíamos creer que eso estuviera pasando, que se le estuviera negando el derecho a la educación a nuestra hija, a pesar de haber cumplido todos los requisitos y todos los pasos en el procedimiento que cumple cualquier familia”, manifestó Barriga.



Al respecto, Francisco Javier Cardona Acosta, rector del Colegio Americano, señaló al mencionado medio de comunicación que “después de las averiguaciones hechas del caso concreto, lo que se le manifestó a los padres de familia era que aquí se consideraba necesario complementar nuestros saberes por ser el primer caso que se presentaba”.



Lea también: Hoy, la búsqueda del bienestar laboral va más allá de un sueldo



Y agregó que “lo que se sugirió a los padres un periodo de espera mientras se fortalecía lo requerido para garantizar el derecho a la educación de la menor, pero sobre eso decir que de ninguna forma pueden comprenderse como un método de negativa que la niña sea parte de nuestro estudiantado”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

- Icetex anuncia nuevo plan de alivios para usuarios de créditos educativos



- El preocupante panorama de la niñez colombiana



- Estudiantes colombianos dejaron de aprender el 48 % de lo visto en clase