Ya pasamos las dos primeras ‘re’ de la pandemia; 2020 fue el año de la reinvención, y 2021, el de la recuperación. Nos queda la reinserción laboral, que si bien ha dado sus primeros pasos desde el año pasado, la romería de trabajadores abarrotando los buses de TransMilenio no se ha sentido en todo su esplendor.



Tal vez sea porque la primera ‘re’ –la reinvención– está dando sus frutos y son cada vez más las compañías que apuestan por modelos laborales flexibles; o porque el que se reinventó fue el trabajador y hoy se niega a volver al tumulto, a la sobrecarga laboral y a las antiguas condiciones de trabajo y, en este escenario, llegarían una cuarta y una quinta ‘re’: la resistencia y la renuncia.



Durante el confinamiento, muchas personas atravesaron una especie de ‘epifanía laboral’ que replanteó sus prioridades y les demostró que la estabilidad laboral no es tan importante como lo pensaban, que preferían pasar más tiempo en casa que en una oficina o que era mejor idea gastarle horas extras a un emprendimiento. De ahí que muchos se hayan enfilado en el movimiento de ‘la gran renuncia’ y otros, en el de la resistencia al retorno a la compañía.



Margarita Álvarez, experta en sostenibilidad organizacional, asegura que “cuando estás trabajando para una organización pero estás desconectado, ocurre que estás ocho horas sufriendo para que acabe pronto ese día, y los domingos sufres porque ya viene el lunes. Eso es terrible para la organización y la persona... Pasar un tercio de la vida contando las horas”.

Se impondrá un modelo flexible que implique dos o tres días en casa y el resto, en la empresa, “lo que hoy se llama híbrido, porque los seres humanos somos seres sociales, necesitamos el roce. Foto: 123RF

Si bien el contacto directo y la interacción mediante la presencialidad son transversales en la cultura empresarial, estos deben retomarse de manera paulatina.



“O recuperamos a las personas emocionalmente o no nos vamos a recuperar organizacionalmente. Una empresa que no recupere su fuerza laboral está abocada al fracaso porque la gente no va al mismo ritmo, no van a dar el 100 por ciento; por eso tenemos que recuperar ese vínculo emocional mientras alcanzamos los resultados”, añade Álvarez, fundadora de Working for Happiness.

¿Replantear el teletrabajo?

Si bien significó una evolución (forzada) en el paradigma de la jornada laboral, el teletrabajo debe replantearse, más en estos días en los que cada vez más compañías convocan a la presencialidad; los modelos flexibles o híbridos son la alternativa adecuada para que el reintegro laboral sea paulatino y acompañado, pues la ansiedad es el más fuerte freno de mano para que muchos retomen la marcha.



“El ser humano es de interacciones. Y los escenarios para vivirlas se redujeron a la casa; al concepto del hogar, al entorno familiar y la pareja”, dice la psicóloga clínica Sandra Trujillo.

“Muchas empresas cerraron y se volcaron a trabajar desde casa; si bien se dieron cuenta de que era más económico que pagar instalaciones, se trata de un escenario económicamente funcional, pero que a nivel emocional es más complejo para los empleados, pues, en el caso Colombia, entre 40 y 50 por ciento de las familias constituidas no están bien cimentadas, es decir, no tienen buenos hogares. Entonces, si te ponen a elegir entre trabajar en un hogar en donde sufres abuso o maltrato o en una oficina fuera de casa, que te permite salir de esas situaciones, tener tu espacio y liberarte, ¿cuál preferirías?”, añade Trujillo, directora clínica de la agencia de consultoría organizacional High Human Consulting.



De ahí la importancia de un modelo flexible que implique dos o tres días en casa y el resto, en la empresa, “lo que hoy se llama híbrido, porque los seres humanos somos seres sociales, necesitamos el roce. La mejor forma de que un proyecto no se atasque es una máquina de café en una oficina, porque tú y yo nos encontramos en la cafetería de la oficina y puedo hablar, hay un vínculo directo y emocional. De ahí que ese roce sea importante para los proyectos, la empresa y transmitir la cultura de la organización”, enfatiza.

Aunque los equipos de recursos humanos debieron actuar ‘en caliente’ con el advenimiento del trabajo en casa, este rápido accionar permitió poner los ojos en el tema psicosocial y en la salud mental de los trabajadores. Juan Sebastián Rosas, psicólogo experto en manejo de talento humano, asegura que “las compañías carecían de información del entorno familiar de sus trabajadores y no lograban determinar el impacto de trabajar desde casa y eso conllevó trastornos de ansiedad, estrés, violencia intrafamiliar e intención suicida, entre otros. Pero la pandemia logró que en dos años eso se regularizara y la gente se acostumbrara a trabajar así”.

“El problema es volver a la oficina, pues la mayoría de empresas se sobreactuaron en el control de sus trabajadores desde casa y desataron jornadas laborales de 12, 13 y 14 horas diarias, lo que impactó negativamente el equilibrio emocional y productivo de los entornos laborales y familiares”, dice Rosas.



La propuesta es crear un botiquín de emergencias emocional para trabajadores, jefes y profesionales de las áreas de gestión humana, en el cual la capacitación será imprescindible. “Antes de la pandemia no se tenían en cuenta el manejo de duelo, el estrés postraumático ni el estrés agudo. Tres circunstancias que requieren estrategias y protocolos. Y la capacitación dada al personal de gestión humana para dar acompañamiento o primeros auxilios psicológicos al trabajador en proceso de reinserción laboral”, dice.



Reforzar conceptos como la empatía, el reconocimiento al trabajador –aplaudir los pequeños logros y aportes al equipo de trabajo, a pesar de las circunstancias– y su desarrollo serán ineludibles para lograr un reintegro más amigable.



“No por tener un trabajo estable estás desarrollándote; al contrario, te estás estancando, y por eso reconocer al trabajador conlleva identificar las dimensiones que le permiten desarrollarse más allá del dinero. Hay quienes buscan capacitación, tiempo en familia, espacios pertinentes y que haya alguien en la oficina que pregunte cómo están tus hijos o tus padres”, puntualiza el experto de High Human Consulting.

PILAR BOLÍVAR – PARA EL TIEMPO

@LAVIDAENTENIS