Clases virtuales, manzana de la discordia en universidades

Hasta el próximo 30 de mayo tienen autorización todas las universidades del país para continuar con sus clases de manera virtual en el marco de la actual pandemia por coronavirus que atraviesa Colombia.



Un llamado al que ya se sumaron las 32 universidades públicas del país que pertenecen al Sistema Universitario Estatal, así como la Universidad de los Andes. Se espera que el resto de instituciones también lo hagan para proteger a sus estudiantes de la propagación del coronavirus.

Sin embargo, esta modalidad de estudio ha sido la manzana de la discordia entre estudiantes, profesores e instituciones. El inconformismo por la calidad de la educación recibida, problemas de acceso a Internet y equipos de cómputo, así como falta de alternativas a estos inconvenientes tecnológicos son algunas de las críticas más comunes, las cuales han llevado a que algunos sectores pidan cancelar clases o incluso amenazan con irse a paro.



(Lea también: Desde casa también se puede celebrar el mes de los niños)



Desde que el pasado 15 de marzo el Gobierno Nacional pidió a las universidades suspender las clases presenciales, las críticas no se han hecho esperar. Entre los casos más sonados se encuentra el de la Universidad Industrial de Santander (UIS).



Estudiantes de esta institución pública, una de las más importantes del país, lograron que la etiqueta #TodosONingunoUIS fuera tendencia número uno en redes sociales. El motivo: No están de acuerdo con las clases virtuales.



Según varios voceros estudiantiles, continuar con sus programas se ha vuelto una tarea titánica. Muchos de los alumnos sostienen no tener acceso o estabilidad en Internet, aspecto que no ha sido tenido en cuenta por sus docentes.



(Lea también: Así opera el SENA en medio de la pandemia del coronavirus)



Así lo sostuvo a EL TIEMPO un estudiante de la UIS que pidió no ser identificado: “La semana pasada tuve un parcial. La red no me funcionó y no lo pude completar. Traté de pedirle una alternativa y su respuesta fue que no, que no era su culpa y que simplemente me iba a poner mala nota”.



El estudiante dio a conocer una imagen que dice contener la respuesta que le dio el profesor: “Cuando se enfrenten a su vida laboral, tendrán que cumplir con su compromiso pase lo que pase”, se puede leer en el mensaje, que aparentemente habría sido enviado a toda la clase.



Los estudiantes señalan que respuestas como estas abundan, y que en última instancia se estaría buscando castigar a quien no cuenta con acceso a Internet o una red estable.



Ante esto, piden que se suspendan las clases (actualmente se está terminando el segundo semestre del 2019 que fue aplazado por el paro del año pasado). Esto para garantizar la educación de quienes han presentado estos problemas.



De momento, la UIS, al ser una de las 32 universidades públicas que se acogieron a la directriz del Ministerio de Educación, mantendrá las clases virtuales hasta el 30 de mayo.



Sin embargo, hizo un llamado a los profesores a “implementar estrategias pedagógicas y de evaluación flexibles, que permitan el trabajo colaborativo y el apoyo solidario entre estudiantes que cuenten con recursos electrónicos y aquellos que, por su lugar de ubicación o disponibilidad económica, no los posean.



Pero este no es el único caso. Otra etiqueta ha sido tendencia en los últimos días, #YoNoMeConecto, la cual ha sido usada tanto por estudiantes de universidades públicas como de privadas.

En la Universidad Nacional, por ejemplo, un grupo solicitó a la rectora Dolly Montoya suspender o cancelar el semestre. Entre sus argumentos se encuentra que la calidad de las clases ha disminuido, el acceso a las plataformas tecnológicas o represalias por parte de profesores a quienes no cuentan con acceso a Internet.

“Se trata de trabajar todos juntos, estudiantes y profesores, para atender con flexibilidad y creatividad las distintas situaciones y ofrecer, en los casos de fuerza mayor, alternativas... FACEBOOK

TWITTER

La Vicerrectoría Académica de la institución se pronunció al respecto y señaló que “en ningún momento se pretendió invitar a los profesores a asignar una calificación a quienes por fuerza mayor no han podido unirse a las actividades académicas virtuales. Muy al contrario, en las actuales circunstancias de pandemia, en las cuales algunos estudiantes se han visto obligados a aislarse en lugares sin acceso a Internet, consideramos que no se podría castigar a estos”.



Y añadió: “Se trata de trabajar todos juntos, estudiantes y profesores, para atender con flexibilidad y creatividad las distintas situaciones y ofrecer, en los casos de fuerza mayor, alternativas de solución no punitivas”.



Casos similares se han repetido en instituciones privadas de todo el país. Los estudiantes señalan que adicional a esto, se han presentado problemas como la sobrecarga académica y tiempos de entrega de trabajos muy cortos, así como asignaturas cuyas clases en línea se extienden afectando el espacio que los alumnos tienen para asistir a otras materias virtuales.

¿Qué dicen las universidades?

EL TIEMPO se contactó con varias universidades como la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Central, la Universidad Distrital entre otras. Las instituciones reconocieron que sí han recibido quejas y que trabajan para dar solución a cada una de ellas.



De momento no se tiene conocimiento de que alguna institución esté considerando la suspensión de clases o su aplazamiento, en especial las públicas que también deben culminar el calendario académico del 2019.



En un reciente comunicado, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) manifiesta su respaldo a las medidas de prevención del Ministerio de Educación, entre las que se incluyen la educación virtual y a distancia.



“Al Gobierno Nacional le reiteramos nuestra mayor disposición para trabajar juntos e identificar caminos innovadores que nos permitan, como sociedad, dar respuesta a estos retos que nos ha correspondido afrontar”.



Pese a esto, reconoce que se deben tomar medidas para atender todos los reclamos de la comunidad educativa, manteniendo la “presencialidad asistida por tecnología (en sus múltiples funciones y modalidades) como un componente necesario de la formación y administración universitaria”.

EDUCACIÓN @EducaciónET