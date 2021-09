Cinco ciudades concentran el 72 % de la migración estudiantil

En Colombia, cada año más de 98.000 jóvenes que se gradúan del colegio migran a otras ciudades para poder ingresar a la universidad. De ellos, el 72 por ciento se concentra en solo cinco ciudades, y una de ellas, Bogotá, acoge a más de la mitad. Esto según datos analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana.



Los investigadores buscaban dar luces sobre un fenómeno muy común en Colombia: la centralización de la educación superior.



Y es que de los 98.604 bachilleres graduados del colegio en el 2018 que migraron para continuar inmediatamente con sus estudios de educación superior en el 2019, el 72,38 por ciento lo hizo a instituciones de educación superior en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Se trata de los últimos datos confiables, si se tiene en cuenta que la pandemia pudo afectar la dinámica en 2020 y 2021.



El informe sostiene que “la migración de estudiantes para el ingreso a educación superior refleja las fortalezas en la oferta educativa de las ciudades grandes frente a otras, a la vez que podría representar lo que comúnmente se denomina una fuga de cerebros de unas regiones a otras”.



En otras palabras, la oferta académica más demandada se concentra en un puñado de ciudades y no habría una distribución homogénea. Pero también, que el capital humano se capacita fuera de sus regiones de origen, las cuales corren el riesgo de que no retornen.



Para Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, esta situación tendría importantes impactos: “Es clave descentralizar la educación superior de calidad de las ciudades principales del país, para darles la oportunidad de crecimiento y desarrollo económico a todas las regiones de Colombia, evitando así la llamada fuga de cerebros y también minimizando el riesgo de deserción debido a los altos costos de desplazamiento y sostenimiento que deben asumir los estudiantes que migran de su lugar de origen a otra ciudad para continuar con sus estudios”.



Bogotá es la ciudad que más recibió estudiantes de otras regiones con 55.998, lo que representa el 56,79 por ciento del total de la migración educativa del país.



Pero no solo eso. También resulta ser la única ciudad donde los jóvenes recién graduados del colegio de otras regiones que entran a la universidad son más que los mismos jóvenes locales.



En total, el 57,64 por ciento de estos estudiantes son de diferentes partes del país (principalmente Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima), un 6,5 por ciento del área metropolitana (municipios como Soacha y Chía) y apenas el 35,86 por ciento son de Bogotá. Medellín, la segunda ciudad que recibió más migración estudiantil, acogió a 5.958 (6,04 por ciento); seguida de Barranquilla, con 3.078 (3,28 por ciento); Bucaramanga, con 3.105 (3,15 por ciento), y Cali (3,12 por ciento).



En todos estos casos, los estudiantes locales y del área metropolitana de la ciudad son mayoría, y la mayor migración proviene de su propio departamento.



Y aunque, por lo general, estas migraciones obedecen a una búsqueda de una mejor calidad educativa, en Bogotá, por ejemplo, apenas el 18,31 por ciento ingresó a una IES de alta calidad. Caso contrario es el de Barranquilla, Cali y Medellín, donde este porcentaje fue superior al 60 por ciento.



Así mismo, las IES públicas son las que más migrantes estudiantiles reciben en Bogotá, Cali y Bucaramanga. Por el contrario, en Medellín y Barranquilla son las IES privadas las que acogen más estudiantes.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

