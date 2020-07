Choque de trenes entre usuarios y el Icetex en proceso de reforma

Año y medio lleva sesionando la comisión de reforma que busca hacer importantes cambios al interior del Icetex. Un proceso que no ha sido nada sencillo y que recientemente sufrió un revés: los usuarios y deudores de la entidad se levantaron de la mesa argumentando que se está desconociendo su posición.



Esto se suma a la decisión de dos de las principales organizaciones estudiantiles (Unees y Acrees) de suspender su participación en la comisión, medida también tomada por un sector de las comunidades indígenas

Mientras tanto, el Icetex sostiene que se buscará dar la mayor participación posible a todos los actores que, de una u otra manera estén relacionados con la entidad, incluyendo representantes de padres, profesores, rectores, Gobierno, usuarios de programas en el exterior, entre otros. Insiste en que se mantiene la puerta abierta a los usuarios y estudiantes.



A propósito, EL TIEMPO habló con las dos caras visibles de ambos sectores, Daniel Torres, representante de los usuarios, y Manuel Acevedo, presidente del Icetex, quienes expresaron su visión de lo sucedido. Mientras el primero dice que se busca desdibujar a los deudores, el segundo cree que se han logrado avances en beneficio de los mismos.

Daniel Torres, representante de los usuarios del Icetex

¿Por qué se retiraron los usuarios de la comisión de reforma del Icetex?



Son tres razones. La primera es que la comisión, desde el inicio de este año, empezó a tener nuevos integrantes que no fueron elegidos al resto. La mesa inició con un número determinado e identificado de participantes.



Sin embargo, se integraron otros, en su mayoría rectores y trabajadores de universidades con el único propósito de aplaudir y respaldar la posición de la entidad. Son actores que de por sí se ven beneficiados con los recursos del Icetex.



A esto se suma que vimos que otros estudiantes se están retirando. Se propiciaron las condiciones para que aquellos con exigencias y propuestas de cambio se retiren. Eso implica que la comisión está quedando ilegítima.



La tercera razón es que las victorias que logramos, como un plan de alivios a finales de 2019, el Icetex las ha desfigurado y las convirtió en un plan de recaudación de dinero con más intereses.



¿Eso quiere decir que se cambiaron las condiciones iniciales?



La comisión se creó bajo unos lineamientos claros de democratización y legitimidad de sus participantes, elegidos con un mecanismo que permitieran representar los intereses de los usuarios y estudiantes y transformar al Icetex, darle un giro de 180 grados.



Lo que el país exige es una transformación de fondo, pero la estrategia es una comisión a dedo reclutando perfiles afines a ellos.



¿Sienten que hubo problemas de participación?



De todas las propuestas enviadas en la comisión, nosotros somos los que hemos entregado más con un total de 79. Quien menos ha entregado propuestas es el Viceministerio de Educación Superior con solo una propuesta. Los rectores de las universidades privadas tampoco han enviado casi.



Sin embargo, nuestras iniciativas no se han convertido en parte de la reforma al Icetex. Esta es una reforma cosmética. El titular puede sonar muy bueno, noble, pero en la materialización, se convierte en una herramienta de recaudo. Claro que dirán que nos han tenido en cuenta, pero la realidad es otra.

Manuel Acevedo, presidente del Icetex

¿Qué avances evidencia la comisión de reforma del Icetex?



Llevamos 17 sesiones de trabajos en las que hemos recibido más de 600 propuestas agrupadas en cinco grandes ejes que determinan la reforma integral de la entidad en los que Icetex ofrece un plan de alivios e incentivos para sus beneficiarios de los diferentes programas, se revisa y modifica las condiciones de su fondeo, las tasas de interés derivadas y las características de los créditos.



También se hace algo que no ha pasado en 70 años de historia de la entidad, que es acompañar a los jóvenes en su proceso de toma de decisión. Es importante igualmente el proceso de transformación digital, la reducción de trámites de legalización de un crédito, así como su gobernanza.



Ya se ven varios logros como la posibilidad de cambiar las condiciones de su crédito, elaboramos, junto con las instituciones, una línea que próximamente estará disponible, dirigida a quienes están pagando su deuda pero no se pudieron graduar



¿Qué opinión le merece que los usuarios se hayan levantado de la mesa?



La comisión de reforma continuará sesionando. Nunca se estableció un número de escaños, sino que busca incluir a todos los agentes que tengan alguna relación con el Icetex.



En cuanto a plataformas estudiantiles, hay tres que participaron del proceso. De ellas, hay una que es Fenares, que ha estado en todo el proceso. Las otras dos decidieron tomar distancia (Unees y Acrees).



Si hablamos de usuarios, claramente hay una vocería que recientemente se retiró, pero también hay grupos de usuarios de programas internacional que han estado en las sesiones.



Los usuarios sostienen que sus propuestas no son tenidas en cuenta...



La comisión es un espacio natural de diálogo. Las propuestas que hemos recibido y son factibles de implementar desde la administración, se han implementado, muchas de ellas provenientes precisamente de esta plataforma de usuarios.



Todas y cada una de las discusiones son valiosas y seguiremos trabajando en otros importantes cambios.



También dicen que se busca reducir su participación...



Además de la comisión de reforma, hay otros espacios para la construcción de estos cambios, como la Comisión Sexta del Senado de la República, los talleres que hemos hecho a nivel regional en varias ciudades con la participación de usuarios. Cada vez hay más grupos de beneficiarios interesados en hacer parte de la discusión y estamos acordando mecanismos que permitan una representatividad de estos actores.



¿Se buscará que los usuarios del Icetex regresen a la discusión?



Estamos comprometidos en una reforma para y con participación de nuestros usuarios. Siempre los canales para escucharlos están abiertos.



Muchos insisten en beneficios masivos como perdonar deudas. ¿Eso es viable?



Es muy fácil pregonar que debería haber una condonación masiva, pero esto genera una condena a miles y miles de jóvenes que en los próximos años querrán estudiar pero no tendremos los recursos para acompañarlos.



¿En qué va el proyecto de ley para la reforma del Icetex?



Muchos de los elementos propuestos en la comisión, para hacerse posible, necesitan de la aprobación por parte del Congreso. En estos momentos trabajamos en la construcción de una propuesta que pueda ser radicada como proyecto de ley en esta legislatura.



Esperamos hacer la presentación del proyecto en las próximas seis semanas, o antes, para que alcance a ser debatido, discutido y mejorado en el legislativo en este semestre.



¿Qué cambios importantes se avecinan?



Vienen varios, pero está muy adelantada una iniciativa de simplificar el número de tasas de interés en nuestro portafolio, y queremos llegar a un modelo más simple.



