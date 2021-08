Centros de investigación ahora podrán ofrecer maestrías y doctorados

El Congreso de la República aprobó la Ley 2142, la cual permite a los institutos y centros de investigación del país obtener los registros calificados necesarios para dictar programas de maestrías y doctorados.



Se trata de una medida polémica, la cual ya se encuentra en vigencia tras ser firmada por el presidente Iván Duque. Dicha norma abre la puerta a que ya no sean solo las universidades las instituciones avaladas para otorgar un título de posgrado de este nivel.



Estos institutos “podrán obtener el registro calificado para ofrecer y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado, con capacidad de realizar y orientar procesos académicos e investigativos en un área específica del conocimiento, directamente o a través de convenios con universidades, previo cumplimiento de las disposiciones: legales establecidas para dicho fin, y la reglamentación de esta ley que haga el Gobierno nacional”, establece el documento.



Y aunque con esto se busca que organizaciones con amplia trayectoria en investigación puedan formar en sus respectivas áreas, esto no ha sido bien visto en especial por las universidades. Para entender un poco la polémica, estas son las principales respuestas al respecto:



¿Todos los centros de investigación podrán ofrecer programas de posgrados?

No. Si bien la ley dice que la reglamentación de esta norma se realizará posteriormente, sí establece desde ya que no cualquier centro de investigación o instituto científico podrá ofrecer un programa de posgrado.



Esto solo aplicará para aquellos que reciban un reconocimiento por parte del Ministerio de Ciencia de acuerdo con “criterios académicos, científicos y de innovación, los cuales harán parte integral del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”.



¿Solo basta con el aval de Minciencias?

No. El reconocimiento de Minciencias es necesario, pero los centros de investigación deberán posteriormente presentar ante el Ministerio de Educación su requerimiento para obtener el registro calificado, un documento que da el aval para ofrecer un programa académico.



Como ocurre con todos estos registros, esto implica tener diseñado el programa con su plan de estudios y tener la capacidad de dictarlo bajo estándares de calidad establecidos. Estos estándares serán definidos por Mineducación.

¿Qué tipo de instituciones y centros de investigación podrán aplicar?

La ley define que “un centro de investigación puede prestar servicios técnicos y de gestión a sus posibles beneficiarios, puede estar orientado a la generación de bienes públicos de conocimiento para el país, así como tener una orientación a la generación de conocimiento y su aplicación mediante procesos de desarrollo tecnológico”.



Estos pueden ser de financiación pública, privada o mixta, y serán catalogados como autónomos (personería jurídica propia y autonomía financiera y administrativa), dependientes (adscritas a una entidad pública o privada), y centros e institutos públicos de Investigación y Desarrollo (vinculados a ministerios, departamentos administrativos, unidades, agencias o entidades descentralizadas de orden nacional).

¿Cuáles programas podrán ofrecer?

Podrán ofrecer maestrías y doctorados en el área del conocimiento de su competencia. Incluso, se establece que pueden ofrecer la modalidad virtual, si demuestran tener la capacidad y las plataformas necesarias para ello.

¿Por qué es polémico?

Desde que se formuló el proyecto, este tuvo como oposición a los rectores de las principales universidades del país, así como a reconocidos académicos del país. La razón pasa por la vocación pedagógica de las universidades, cosa que no sucede con los centros de investigación, los cuales, si bien pueden ser expertos en sus ramos, no han pasado por el proceso de años que realizan las Instituciones de Educación Superior para consolidar sus programas académicos.



En una reciente carta, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agremia a todas las universidades públicas del país, señalan: " Las universidades han realizado un trabajo importante para la acreditación de programas de maestría y doctorado, así como la acreditación institucional, que pone de presente el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual no es equivalente a las posibilidades que tendría un centro o instituto para acceder a dichos procesos”.



Y agrega: “Inclusive, también existen programas de maestría y doctorado que han avanzado aún más en acreditaciones internacionales y proceso de doble titulación que se hacen posibles, gracias a la trayectoria académica e investigativa de las instituciones a las que pertenecen”.



De esta forma, la preocupación pasa por la calidad que podrían ofrecer los centros de investigación en estos programas, las disputas en un mercado ya de por sí muy competitivo en cuanto a posgrados y a los intereses que pueden estar detrás de estos centros.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

