Poder generar un impacto positivo en el mundo parece ser una de las necesidades más importantes a la hora de aprender para los centennials (la generación de los nacidos entre 1995 y 2010).



Este grupo de jóvenes se ha convertido en todo un fenómeno y campo de estudio, tal como lo fueron en su momento los también llamados millennials. No es para menos: se trata de la primera generación completamente nativa digital, quienes no solo crecieron sino que nacieron en un contexto de grandes avances tecnológicos como la masificación de internet y los nuevos dispositivos electrónicos, lo que implica dinámicas sociales y educativas completamente diferentes a la de generaciones anteriores.



Expertos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Pontificia Bolivariana, en colaboración con Santillana, hicieron un análisis para entender estas dinámicas en el ámbito académico, bajo la pregunta: ¿cómo aprenden los centennials?



Entre los principales resultados, se encontró que los jóvenes prefieren la presencialidad antes que la virtualidad, aunque que consumen mucho más contenido en línea.



Concretamente, un porcentaje muy alto de estudiantes prefiere recibir las clases de manera presencial (el 74,14 por ciento), seguido por el 22,9 por ciento que encuentra en la formación híbrida una buena opción. Y ya muy distantes de estas opciones estarían las clases virtuales, preferidas por solo un 2,96 por ciento de los estudiantes.



No obstante, la tecnología sigue siendo muy importante para esta generación, pues "reconocen la utilidad de los dispositivos móviles, las plataformas digitales y el uso de Internet como medio para comunicarse, interactuar, entretenerse y hacer labores académicas".



Ahora bien, con respecto al uso de Internet, los centennials utilizan este medio como principal herramienta para la consulta de información para la realización de tareas y trabajos, y la consulta de tutoriales o videos que les explican mejor lo que no comprendieron en la clase con el profesor.

Así mismo, "consumen contenido audiovisual mucho más que textos relevantes, el tipo de metodologías que ellos emplean ha surgido de exploraciones personales" y "prefieren adelantar sus procesos de aprendizaje de manera individual".

Una de las principales transformaciones en el aprendizaje es el surgimiento de plataformas de educación en línea y el acceso a cursos virtuales. Estas herramientas permiten a las personas aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar, rompiendo las barreras geográficas y facilitando el acceso a conocimientos especializados en diversos campos. Todas estas facilidades hacen de estas plataformas las favoritas de los centennials.

Otros datos

El informe recopila resultados con respecto a otras dinámicas asociadas al aprendizaje de esta población. Por ejemplo, muestra las materias y áreas preferidas por esta población: idiomas (64,19 %), educación física y deporte (63,78 %), arte y música (63,52 %) y ciencias sociales (61,53 %).



También se explica cómo compaginan su vida académica con la personal, sus hábitos de estudio, la relación con profesores y compañeros, entre otros.



Uno de los apartados más importantes es en el que se analiza su motivación hacia el proceso de aprendizaje. En este sentido, se encontró que el 28,59 por ciento de los jóvenes identifican la ansiedad como su principal estado de ánimo ante las actividades académicas. Pese a ello, el 77,42 por ciento asegura que el estado de ánimo que predomina en su vida escolar es positivo.

Un libro

Los anteriores resultados se consignan en el libro Los centennials, cómo aprenden los jóvenes colombianos, el cual explica cómo se llevó a cabo una investigación “en los espacios académicos presenciales y virtuales de los centennials, para conocer de cerca los detalles que rodean su aprendizaje, así como sus características cualitativas”.



Dicho estudio contó con la colaboración de veinte colegios privados de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha y Cúcuta, en donde se realizaron entrevistas en profundidad a un total de 40 jóvenes de los grados noveno, décimo y undécimo, lo que permitió recopilar información clave de cómo viven los jóvenes en este rango de edad.



“Fueron más o menos dos años de trabajo, entre octubre de 2020 y octubre de 2022 el cual nos permitió elaborar un perfil psicográfico de la vida de nuestros centennials, conociendo sus principales motivaciones y tensiones, además del rol que juegan dentro del colegio y su familia”, declaró Ómar Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana y coautor de la investigación.

