Los videos en los que el influenciador Carlos Feria expone a su hija de cuatro años a bromas pesadas han levantado indignación y preocupación entre los usuarios de redes sociales y defensores de los derechos de niños y niñas por considerarlos tratos humillantes y degradantes que representan violencia contra la niñez, prohibida explícitamente en ley 2089 del 2021.



Para expertos en el tema como Sara Cristina Lara, líder nacional de incidencia en World Vision Colombia, esta misma legislación debe representar una limitación no solo para que este tipo de hechos no ocurran, sino para que no sean divulgados a través de redes sociales, explotando, en este caso, la imagen de la niña con fines comerciales.



(Le puede interesar: Directora del ICBF da detalles de cómo va caso de Carlos Feria y su esposa)

"Si lo miramos más allá de este trato cruel o humillante que está recibiendo la niña en particular, vemos también que hay un asunto de explotación con fines comerciales, porque estos influencers además monetizan la publicación de esos videos, entonces ahí estaríamos también en ese marco de limitaciones (establecido por la ley 2089) porque esto ni siquiera podría ser considerado trabajo infantil. No media la voluntad y el entendimiento de la niña y esto también es muy complejo", explica la experta.



En mayo del año pasado se promulgó esta la ley que prohibe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia contra la niñez, un marco legal que define lo que puede ser considerado dentro de estos comportamientos, acciones que hieren la dignidad del niño o la niña, los menosprecia, denigra, degrada o amenaza de manera cruel.

(También: Con 'Mi hogar abre las puertas' buscan hogares sustitutos para menores)

"Idealmente los niños no deberían estar involucrados en este tipo de situaciones de explotación con fines comerciales, mucho menos cuando este contenido es degradante y afecta su dignidad. La ley prohibe este tipo de humillaciones, por lo tanto le corresponde al ICBF atender efectivamente el caso, como ya se ha venido haciendo", detalla Lara sobre el caso particular de la familia de Carlos Feria.



Una opinión similar tiene Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de Alianza por la niñez: "Los niños no tienen que estar expuestos en las redes sociales de los padres, si estos deciden que hacer contenidos es su forma de vida, los niños y las niñas no tienen por qué estar involucrados en esto. Aquí estamos haciendo también una explotación de la imagen de la niña. Si ellos quieren estar en estos contenidos tiene que ser precisamente con ese consentimiento".



Para Cuenca, en el caso de Feria, la niña también ve vulnerado su derecho a la privacidad, además de verse violentada por sus padres, quienes en este momento de su vida representan a las personas más importantes para ella.

(Además: La Fundación Forge ofrece 300 becas para jóvenes en Colombia)

"Empezamos a normalizar una situación de violencia que no está bien. No está bien tratar a los niños mal, no está bien hacerlos sentir menospreciados, esto va en contravía de toda la construcción de autonomía y de autoestima que queremos que los niños y las niñas tengan. Son formas de agresión que no podemos seguir dejando que se vuelvan virales", asegura.

La protección de los más vulnerables

Por su parte, Alejandro Ruiz Caicedo, profesor de la Universidad Nacional y especialista en derecho de familia y derechos de la infancia, señala que a nivel normativo, adicionalmente a la ley 2089, en el artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia se reconoce el derecho de protección que habla de que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos contra toda conducta que les cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico.



"Esto incluye también la violencia psicológica. Cómo se sentirá esta niña cuando su papá la ridiculiza, cómo se sentirá frente a sus pares cuando su papá está haciendo cosas que le causan seguramente una incomodidad y un daño psicológico. Ese derecho a la protección que está consagrado en la ley de infancia habla de protegerlos contra toda clase de abusos, improperios y de maltrato, especialmente por parte de sus padres y cuidadores".

(Lea también: Estas son las razones de la mayor crisis educativa en A. Latina y el Caribe)

Y es que, de acuerdo con datos de World Vision Colombia, más del 90 por ciento de las violencias que se comenten contra la niñez, sean físicas o psicológicas, ocurren principalmente en el hogar.



Ante estos hechos Feria, que también ha sido cuestionado por un video en el que empuja a su esposa, Adriana Valcárcel, reconocida 'tiktoker' y 'youtuber', a quien conoció en 2018, ahora enfrenta un proceso en el que el ICBF interviene para el restablecimiento de derechos de la menor de edad.



"Esa medida puede ser de amonestacion, con un llamado de atención para que el señor y la mamá hagan un curso sobre los derechos de los niños y derechos humanos, para que estén vigilados. No necesariamente origina que la niña vaya a ser separada sino que al señor se le ordenan una serie de medidas que si no las toma ahí si puede ocurrir que se ponga a la niña en el sistema de protección, explica el experto.



Para él en este caso las redes sociales cobraron una misión importante para ayudar a la comunidad a contribuir con el principio de corresponsabilidad en el que las familias, la sociedad y el Estado son responsables de garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de garantizar su protección.



REDACIÓN EDUCACIÓN

Encuentre también en Educación

10 jóvenes colombianos en España: de la vulnerabilidad a un viaje de vida

Matrículas universitarias suben tras años a la baja