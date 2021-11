Casi 5.000 docentes se quedaron sin empleo por la pandemia en Colombia

Durante el 2020 se presentó una caída anormal en el número de profesores del sistema educativo, en lo que sería otra arista preocupante que deja la pandemia en su afectación a la educación del país.



Los datos, que fueron recientemente revelados por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, muestran que actualmente Colombia tiene 4.982 profesores menos dando clase en el sistema de educación regular, que incluye preescolar, primaria, básica y media, y los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (Clei), los cuales se centran en educación por ciclos para adultos.



En concreto, el país pasó de tener 453.868 profesores trabajando en el sector en el año 2019 a contar con 448.886, lo que representa una caída del 1,1 por ciento. Una reducción significativa para el sector, que había mantenido la planta docente estable durante los últimos años. Una cifra preocupante que no solo habla de afectaciones en el empleo de los profesores, sino también genera un hueco que podría tener efectos en la calidad y el acceso a la educación.



En detalle, el más afectado fue el sector privado, el cual tuvo una reducción del 3,1 por ciento en su personal, al pasar de 132.524 a 128.463 profesores, según el último Censo de Establecimientos Educativos del Dane.



Esto se puede atribuir, explican los investigadores, a que “la crisis económica, la reducción en la matrícula escolar, principalmente en el sector privado, y, en general, los retos impuestos por el cierre de los colegios habrían motivado la cancelación de contratos de docentes o despidos”.

La presencialidad en colegios se estableció este año tras meses de restricciones por la pandemia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Por su parte, el sector oficial también tiene hoy cerca de 1.000 docentes menos. Esto ya ha puesto en alerta a varios actores de la educación, como es el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



Así lo expresó el sindicato: “Hemos denunciado que el Gobierno está justificándose en la pandemia para sacar docentes y no suplir sus cargos. No hay fecha aún para concurso de ingreso y tampoco se vislumbran medidas para la gran cantidad de cargos vacantes”.



EL TIEMPO consultó con el Ministerio de Educación, el cual aseguró que trabaja en diferentes estrategias para cubrir estas vacantes y no poner en riesgo la educación de los menores. También mencionó que en lo corrido del año sí se han abierto convocatorias para suplir las vacantes laborales para profesores por medio del aplicativo en línea Sistema Maestro, las cuales son actualizadas constantemente.

Los más afectados

De acuerdo con la información recopilada, el nivel educativo más afectado el año pasado por las variaciones negativas en el número de docentes con asignación académica es la educación para adultos (Clei), pues para el agregado nacional, dicha reducción fue del 13,9 por ciento entre el 2019 y 2020. Pero también se presentó una reducción importante de docentes de preescolar, la cual alcanzó el 5,1 por ciento.



Ante ello, el laboratorio señaló: “La caída en el número de docentes en preescolar pudo deberse principalmente a que los más pequeños no podían recibir educación y cuidado a distancia por parte de los jardines y colegios”.



Al respecto, Carolina Barrientos, representante de varios jardines infantiles de Bogotá, manifestó: “Con la reactivación también ha venido restableciéndose la matrícula, lo que ayudará a la reintegración laboral de muchos profesionales”.

Pero existen otras protagonistas que habrían resultado afectados: las mujeres. De acuerdo con el Dane, el 66,3 por ciento de los profesores en el país son mujeres, mientras que en preescolar, uno de los dos niveles más afectados, son el 95,6.



Esto tiene relación con la última Encuesta Integrada de Hogares de la misma entidad, que reveló que las mujeres son las más afectadas por el desempleo con una tasa del 17,2 por ciento, frente al 9,8 por ciento de los hombres.



Por su parte, las regiones, en las que se evidenció mayor reducción de la planta docente, son las que cuentan con más dificultades en términos de calidad educativa: Putumayo (-18,42 % de docentes), Vichada (-17,39) y Guainía (-13,3).



Contraste con otros países

Uno de los puntos más destacados del informe es que se haya presentado esta caída, mientras que en otros países “una de las estrategias implementadas a nivel de política pública en el sector oficial fue el aumento de la planta docente para enfrentar el cambio en los métodos de enseñanza durante el cierre de los colegios y nivelar a los estudiantes”.



Y es que de acuerdo con datos recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), fue precisamente esta estrategia (más contrataciones) la que se aplicó en varios países del mundo para atender las dificultades que implicaba la educación virtual y en el proceso de recuperar los aprendizajes. Esto se aplicó en países como Portugal, España, Polonia, Holanda y Austria, así como en otros países de la región, como Chile y Uruguay.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

