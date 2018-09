'La falta de recursos afectaría el cupo de 133.000 tecnólogos'

Uno de los principales retos que tiene Carlos Mario Estrada, nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), es recuperar la credibilidad de la institución, que ha sido fuertemente cuestionada por casos de corrupción y politiquería.

La dirección del Sena es el primer cargo público de Estrada, que ha pasado gran parte de su vida profesional en el sector de las telecomunicaciones (ha trabajado en multinacionales como Edatel, Movistar y EPM, entre otras), de ahí su pasión por la tecnología.



En diálogo con EL TIEMPO, el funcionario oriundo de Medellín, aseguró que iniciará la transformación digital del Sena para blindar los procesos internos de la institución. Además, fue enfático al mencionar que fomentará la economía naranja en Colombia a través de las competencias blandas.



¿Cuáles son las expectativas de su nuevo rol?

Tengo tres retos fundamentales: primero, que el Sena sea el brazo operativo de la economía naranja en el país. Segundo, propiciaremos, de la mano con ministerios, que el sector productivo colombiano entre de lleno a la cuarta revolución industrial. Temas como la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas, hacen parte de ello. Y el tercer objetivo es incrementar la doble titulación para los bachilleres.



¿Cómo recibe la institución?



Me ha llamado la atención el profundo amor que tienen los empleados por la institución, independientemente del deterioro reputacional. Encuentro que al Sena le ha faltado en los últimos años rigor en planeación, no tiene un norte estratégico, sumado a la obsolescencia tecnológica.



¿A qué se refiere exactamente con obsolescencia tecnológica?



Los aplicativos del Sena no tienen interfaces que me permitan tener información de forma oportuna, verás y confiable. Así no puedo tomar decisiones acertadas para mitigar el riesgo. Somos una organización de 8.300 empleados y que tiene 30.000 órdenes de prestación de servicios. Además, tenemos 544 programas y atendemos a 5,5 millones de estudiantes. Por eso, el soporte tecnológico tiene que ser muy poderoso.



¿Considera que la falta de esa tecnología puede generar corrupción?



No tengo elementos para afirmar que aquí se presentaron malos manejos de los recursos estatales. Sé que ya hay unas denuncias que ya están en poder de los órganos estatales. Sin embargo, es posible que la obsolescencia tecnológica no propicie un mayor control. Puede suceder que esa falta de actualización no permita un efectivo control de las tareas administrativas.

No solo debemos pensar en el desarrollo de habilidades técnicas, también en las destrezas blandas: automotivación, trabajo en equipo y desarrollo integral.

TWITTER



¿De qué manera propiciar la economía naranja en Colombia?



Tengo claros los tres objetivos del presidente Duque, pero yo lo complementaría con el desarrollo de unas competencias blandas. Los jóvenes que están llegando al Sena se deben motivar e inspirar, y esto se puede hacer a través de la felicidad. También debemos trabajar en un cambio cultural, en donde no solo pensamos en el desarrollo de habilidades técnicas, también en las destrezas blandas: automotivación, trabajo en equipo y desarrollo integral.



¿Cómo instaurar las habilidades blandas?



Estamos pensando en ampliar las horas en los diferentes programas. No es una ampliación sustancial, pero sí creemos que en ese ciclo formativo vale incluir al menos un trimestre más para desarrollar las competencias blandas.



¿De qué se trata el tema de doble titulación?



La idea es fortalecer las competencias de lectura y matemáticas de los jóvenes desde el grado noveno, porque muchos desertan de las universidades porque no tienen solides en esos temas. Queremos hacer orientación vocacional y guiarlos. Para ello, estamos estudiando la posibilidad de enviar a instructores a los colegios o que los estudiantes vengan a nuestras instalaciones.



¿Y los recursos los hay?



En el anteproyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2019 se le asignó un techo presupuestal de 3,5 billones de pesos, que frente al presupuesto proyectado por la entidad (3,6 billones) representa una diferencia de 138.000 millones. Esto afectaría la cobertura de más de 133.000 cupos de tecnólogos y 400.000 cupos en formación complementaria.



CAMILO PEÑA

REDACCIÓN EDUCACIÓN

@penacamilo