Crianza amorosa, la manera de tener un hogar seguro para los niños

.La semana pasada el país se enteró por alocución presidencial, mensajes en televisión y noticias en medios de comunicación de la campaña ‘Hagamos de nuestra casa el hogar más seguro’. La misma que tiene como columna vertebral la promoción de la crianza amorosa entre madres, padres y cuidadores para reducir la violencia en las familias.



La razón de la campaña y de su estrategia está en los índices de violencia en los hogares y las causas que la motivan. Según investigaciones y cifras sobre violencia en Colombia, el entorno familiar no protege a los niños. De hecho, allí es donde más vulneran sus derechos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asegura que el 41 por ciento de los menores de 18 años ha sufrido algún tipo de maltrato (físico, psicológico o sexual) y que de ese porcentaje el 72 por ciento lo ha padecido al interior de sus hogares. Sus padres, cuidadores y otros familiares son quienes los maltratan.



Por eso, en el actual aislamiento una de las mayores preocupaciones de organizaciones y personas que velan por los derechos de la niñez ha sido la violencia que pueden estar sufriendo en sus casas. Temor que no es lejano a la realidad. El ICBF informó que en las tres primeras semanas de la cuarentena se registró el 69 por ciento de los casos reportados en los dos primeros meses de 2020. Mientras que entre enero y febrero de este año entraron a restablecimiento de derechos un total de 1.796 menores de edad (la mayoría entre 12 y 17 años), entre el 12 de marzo y el 4 de abril lo hicieron 1.250 niñas, niños y adolescentes.



Gran parte de la violencia intrafamiliar es motivada por las pautas de crianza tradicionales que se basan en el castigo físico y emocional, en la desigualdad en la relación entre niños y adultos y en las representaciones que se tienen sobre los roles de género y la autoridad, como lo han demostrado diversos estudios y el monitoreo constante que hacen interesados en el tema, como es el caso de la Alianza por la Niñez Colombiana.



Precisamente, para transformar esa realidad se creó ‘Hagamos de nuestra casa el hogar más seguro’. La campaña es liderada por la primera dama, María Juliana Ruiz, y la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, que en alianza con la Corporación Juego y Niñez elaboró una completa guía de pautas de crianza llamada La brújula exprés-juégale ya a una crianza amorosa, dirigida a madres, padres, cuidadores y mandatarios, para que con su liderazgo llegue a más familias.



“En la Brújula Exprés, que construimos también con los enlaces de las 32 gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales, mostramos a las familias que niñas, niños y adolescentes no son su propiedad. Que su cuidado, protección y educación se debe dar desde el respeto y el afecto, y que el juego es el mejor recurso para fortalecer la crianza amorosa”, explica Ruth Camelo, directora de la Corporación Juego y Niñez.

Los juegos en familia, se gane o se pierda, son divertidos y ayudan a enseñar normas y valores a los menores. Foto: iStock

Crianza con respeto y amor

En emisoras comunitarias, en cuñas radiales y en mensajes que se darán por perifoneo a niños y adultos, se buscará explicar que la crianza amorosa no es otra cosa que “reconocer al niño y a la niña como sujetos con derechos. Como seres particulares con una posibilidad de realización individual desde sus intereses y motivaciones”, como explica la pedagoga Astrid Henao.



La Brújula Exprés, sobre la que se han capacitado funcionarios de 31 gobernaciones y 919 municipios (al cierre de esta nota), señala también que es una crianza que supera la visión en la cual se concibe a niños y adolescentes como seres subvalorados, incapaces de comprender, proponer y sacar sus propias conclusiones sobre las circunstancias de la vida.



Es la crianza que deja de reproducir normas culturales que utilizan patrones en los que la autoridad está basada en el uso de la violencia y, al contrario, adopta nuevas maneras de relacionamiento entre niños y adultos, en las que el juego tiene un papel protagónico. (Un buen ejemplo).



“¿Por qué desde el juego? Porque el juego en familia es un recurso único para fortalecer una crianza amorosa. Cuando jugamos fluye una energía vital que transforma nuestra relación con el mundo, los objetos y las personas. A través de la fantasía hacemos posible la construcción de mundos imaginarios en los que podemos transitar con los que amamos. Con el juego aprendemos y enseñamos con afecto”, explica la psicóloga María Consuelo Jáuregui.



Además de los mensajes comunicativos, la campaña se complementa con la plataforma del ICBF ‘Mis manos te enseñan’ (https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenanque), en la que padres y cuidadores encuentran pautas de crianza diferenciadas por segmentos de edad de 0 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años, así como actividades y juegos en familia para que niños y adultos pasen en sana convivencia esta emergencia sanitaria.

NO es crianza amorosa

1. El regaño maltratador cuando los niños piden atención. Los insultos con palabras soeces.

2. Los castigos con golpes usando la mano, la correa, la chancleta o cualquier objeto.

3. Los pellizcos, empujones y jalones de oreja que vulneran el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.

4. Las comparaciones entre niños y niñas de la familia o del entorno cercano.

5. El uso de niñas, niños y adolescentes para decir mentiras.

SÍ es crianza amorosa

1. El reconocer y respetar a los niños como actores válidos. Al igual que los adultos tienen mucho para enseñar y para decir. No siempre los adultos tienen la razón y el mundo enseña que no existen visiones únicas, por el contrario, el mundo es abierto y entre más conversemos y aprendamos encontraremos diversidad de posibilidades frente a situaciones que enfrentamos día a día.



2. El elogiar y celebrar los pequeños y grandes logros de los niños. Por ejemplo: en el juego cuando encuentran la solución de una prueba o logran vencer una dificultad. Así aprenderán a valorar lo que hacen y siempre se esforzarán más.



3. El mantener un trato amoroso y respetuoso con niñas, niños y adolescentes, eso significa un lenguaje respetuoso. También aprender a corregir y orientar con firmeza y determinación, pero siempre en un tono respetuoso, escuchando sus razones y puntos de vista, aunque no se compartan sus opiniones.



4. Las relaciones que llevan a despertar la confianza de los niños en sí mismos y en los demás. Parte de eso es no ridiculizarlos.



5. La demostración de amor y afecto. Si los niños viven en una atmósfera donde se sienten cuidados, integrados, amados y respetados aprenderán a encontrar amor en el mundo. Si el adulto descarga los malos momentos contra ellos, pensarán que son la causa de los problemas y se afectará su desarrollo armónico.



6. La elección del momento adecuado para corregir: nunca actuar bajo la ira o impulsivamente, centrarse en la conducta negativa, explicarles el porqué de las cosas y las consecuencias. No atemorizarlos y sí hacer el llamado de atención con argumentos y ayudándoles a reconocer sus errores.



Fuente: La brújula exprés-juégale ya a una crianza amorosa en casa elaborada por Corporación Juego y Niñez en alianza con la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. Contó con el aporte de los enlaces de las 32 gobernaciones y alcaldías de las capitales.



Mayor información en: https://bit.ly/Br%C3%BAjula-Expr%C3%A9s2020