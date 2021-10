La caída de WhatsApp y la ansiedad colectiva por la falta de comunicación

La caída de Facebook y de varias de sus plataformas como WhatsApp e Instagram no solo se trató de un fallo tecnológico. También fue un momento en el que la manera en que nos comunicamos y entretenemos se vio truncada de manera repentina y por varias horas, por lo cual se generó un impacto psicológico y comunicativo.



Al menos eso es lo que aseguran expertos, quienes destacan que aunque no es traumático, es importante aprender de las lecciones que esta caída trajo respecto a la forma en como nos relacionamos en las diferentes esferas de nuestra vida.



Así lo cree Paula Andrea Senior, profesora de psicología de la Universidad EAN y representante del Colegio Colombiano de Psicólogos en el campo organizacional, quien señaló: “Las redes sociales generan un tipo de refuerzo intermitente, lo que hace que una persona permanezca mucho tiempo revisando notificaciones. Esto quiere decir que hay periodos del día en que una persona toma el celular cada dos o cinco minutos, o incluso menos, para hacer una revisión”.



Para la experta, la caída generó ansiedad, pero no necesariamente porque haya una interacción errónea con las plataformas tecnológicas, sino porque estas ya se volvieron parte de nuestra normalidad, y esa normalidad se vio desestabilizada:



“También es cierto que se han convertido en una necesidad, especialmente en algunos campos laborales, por lo que tuvo un impacto negativo en muchas empresas. Esto generó a nivel social una ansiedad colectiva. Estamos hablando de una interrupción en la manera en que nos comunicamos, lo que nos lleva a perder el refuerzo que permanentemente recibimos al tener una respuesta inmediata por una plataforma. Cuando se pierde ese refuerzo, se altera nuestra normalidad y se genera ansiedad", explica.



Opinión similar es la de Carlos Molano, investigador en comunicación digital: "En el mundo tecnológico, este tipo de eventos nos lleva a una incertidumbre muy grande, porque nos hemos acostumbrado a que este tipo de interrupciones se solucionen de inmediato. Pero también porque llevamos varios años en los que las redes han sido fundamentales en puntos positivos, como comunicarnos en entornos laborales, familiares y afectivos, entre otros. Y estas formas de relacionarnos incluso fueron reforzadas durante la pandemia".



A nivel individual, también puede haber afectaciones, dependiendo del nivel de uso, asegura la psicóloga Senior: “No podemos hablar de adicción, pero sí de una dependencia a las redes. Es una dependencia emocional (espero un saludo, una muestra de afecto o reconocimiento), de trabajo o simplemente una dependencia de refuerzo. Por ello la interrupción es un detonante de ansiedad, ya no solo colectiva, sino también a nivel personal”.



Y agregó: “Sin embargo, no podemos decir que eventos como este muestran que debamos vivir sin redes sociales. Lo que sí es importante es aprender su buen uso; desde los colegios, a los nativos digitales se les debería enseñar cuándo, cómo y cuánto tiempo dedicar a las redes es recomendable".



Pese a ello, Senior cree que “hubo un aspecto positivo con esta caída, y es que al interrumpirse la comunicación asincrónica, a distancia, cobró más relevancia la comunicación sincrónica, de 'tú a tú', la que implica hablar, estar cara a cara, mirarnos a los ojos, y dedicar un tiempo a la comunicación con una persona. Con WhatsApp, por el contrario, se interrumpen las interacciones presenciales, lo cual altera el diálogo y la construcción de vínculos. Sin duda es algo a recuperar”.



Al respecto, Molano destacó: “Si las redes sociales son buenas o malas para la comunicación ya no debería ser el debate, porque son transversales al mundo en que vivimos. De esta forma lo que es importante es saber utilizar el medio adecuado en el momento adecuado, y disfrutar y aprovechar al máximo las facultades de las redes, pero también conocer sus barreras, y rescatar las virtudes de otras formas de comunicación sincrónicas y más personales”.

