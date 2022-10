Los días 19 y 20 de octubre se llevará a cabo una gran jornada de empleo organizada por el Sena, en la cual las personas podrán postularse a más de 200 vacantes de trabajo que ofrecen diferentes clínicas y hospitales de Estados Unidos a través de la empresa Visa Solutions.



El evento de la Agencia Pública de Empleo (APE) Trasnacional del Sena se llevará a cabo en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos de la entidad (Carrera 30 #15-53) en Bogotá, entre las 10:00 a.m. y 6:00 p.m.



En el marco de esta convocatoria se dictarán diferentes charlas relacionadas con el proceso de entrevista que realiza dicha compañía.



Entre los principales requisitos para aplicar a estas vacantes se encuentran: tener título universitario en enfermería, un año de experiencia laboral y nivel avanzado de inglés.



Las personas interesadas en participar presencialmente en esta convocatoria deben inscribirse previamente y acercarse en las fechas establecidas con su hoja de vida impresa, preferiblemente en inglés. Quienes residan fuera de Bogotá y no puedan desplazarse a la jornada presencial podrán postularse a las vacantes a través de la plataforma ape.sena.edu.co



Luz Dana Leal, directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena, señaló: “Todas las empresas extranjeras interesadas en contratar personal colombiano deben pasar por un proceso de verificación legal para determinar la viabilidad de publicar las ofertas laborales a través de la entidad”. Y agregó que: “los buscadores de empleo interesados en participar en las convocatorias internacionales deben ser mayores de edad y cumplir con los requisitos solicitados por las empresas”.



La enfermera Luisa Fernanda Zarate, egresada de la Universidad Manuela Beltrán, destaca como uno de los cientos de casos de éxito de convocatorias similares de Agencia Pública de Empleo en el proceso de búsqueda de una oportunidad laboral en Alemania. "En agosto de 2020, me enteré de que había una solicitud de vacantes disponibles del perfil de enfermera publicado por el Sena y me postulé. Luego me contactó, vía correo electrónico, la ONG alemana para comunicarme que había quedado preseleccionada y la cita a entrevista virtual. A los pocos días me informaron que había sido seleccionada. Inicié labores en agosto de 2021”, comenta Zarate.



En los últimos dos años, la labor de la APE Transnacional del Sema, ha permitido que más de 300 colombianos hayan logrado ubicarse laboralmente en países como Canadá, España, Alemania y Arabia Saudita.



Es oportuno mencionar que las convocatorias u ofertas publicadas en la APE, una vez alcanzan el número de hojas de vida requeridas por las empresas, no estarán disponibles en plataforma, toda vez que pasan a un estado de seguimiento, así la fecha de cierre no se haya cumplido.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

