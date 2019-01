¿Sueña con estudiar en el Reino Unido? Le contamos cómo lo puede hacer

El British Council, en alianza con Colfuturo, ofrece 15 becas para estudiantes colombianos interesados en cursar alguno de los 27 programas de maestría en el Reino Unido relacionados con las industrias creativas.

El objetivo de esta convocatoria, llamada British Council Industrias Creativas Colombianas (BRICC), es apoyar el proceso de formación de dos públicos objetivos que contribuyan al crecimiento y la estabilidad del sector creativo en Colombia.



Por un lado, empresarios para que regresen al país y establezcan negocios creativos con mayores posibilidades de éxito y, por otra parte, a los innovadores gubernamentales e institucionales que regresarían con una comprensión profunda de las industrias creativas para crear y desarrollar programas institucionales relevantes y ejemplares.



Las inscripciones estarán abierta hasta el 28 de febrero de 2019. ¿Cómo participar?



Los interesados deben presentarse a la convocatoria del Programa Crédito Beca de Colfuturo 2019.



Para la convocatoria del Programa Crédito Beca no es necesario una carta de admisión incondicional, únicamente demostrar un proceso de postulación en curso en el programa de maestría en temas de las industrias creativas del Reino Unido.



Resultar favorecido tras el proceso de evaluación del panel conformado por Colfuturo y el British Council, que escogerá 15 beneficiarios de los elegibles según la lista preliminar de seleccionados de Colfuturo.



Los estudiantes seleccionados deberán iniciar estudios en semestre académico del otoño de 2019 en modalidad de tiempo completo. Aquellas personas que resulten beneficiadas con la beca adicional del British Council deberán aprobar el programa académico con el cual se postularon, de lo contrario el beneficiario deberá asumir el monto otorgado por la beca.



Los interesados en aplicar a las becas BRICC deben tener en cuenta los siguientes requisitos adicionales de elegibilidad: No tener doble ciudadanía colombiana británica. No ser beneficiario del programa de beca Chevening del Reino Unido para el año 2019-2020. Y no ser funcionario/empleado de la Embajada Británica en Bogotá o del British Council en Colombia.



Aquellas personas que envíen su solicitud, completen el proceso de selección de acuerdo con las pautas del programa Crédito Beca de Colfuturo y resulten seleccionadas, podrán ser elegibles para recibir una beca 100 por ciento condonable por un valor de 13.000 libras adicionales al préstamo de hasta 50.000 dólares que recibirán por parte de Colfuturo.



