Brigitte Baptiste es la nueva rectora de la Universidad Ean

Este martes la bióloga colombiana Brigitte Baptiste se posesionó como rectora de la Universidad Ean. El pasado 22 de julio, Baptiste abandonó su cargo de directora en el Instituto Alexander Von Humboldt y, ahora, tomó las riendas de un nuevo escenario profesional.

En un comunicado emitido por la institución se dieron a conocer los puntos principales del discurso de Baptiste quien, desde su nuevo cargo, busca reforzar el "emprendimiento sostenible".



"Nos encontramos en un momento en el que el tiempo nos presiona para encontrar soluciones a todas las crisis (...) Yo quiero invitarlos a reconsiderar todo el tiempo la naturaleza maravillosa del país y la capacidad gigantesca de innovación y emprendimiento que tenemos, ese es el horizonte de cosas en el que Colombia tiene que confiar", aseguró durante su intervención.

La nueva rectora aseguró que hay que "coger el toro por los cuernos" en materia ambiental dado que, de esta forma, se podrá dar "un paso adelante y contribuir con la solución de la crisis ambiental".



"Cuando uno transforma el Planeta tiene que tener en cuenta un mínimo de equidad social, no puede perjudicar a nadie con sus acciones, y ese es uno de los espacios de discusión más complicados que tenemos, porque es difícil imaginarse el futuro; este emerge y se produce… y no estamos acostumbrados a restringir nuestras acciones o promoverlas de acuerdo con distintos tipos de futuro".

Brigitte Baptiste asume como rectora de la Universidad Ean. Foto: Archivo Particular

También envió un mensaje ambiental con el fin de 'controlar' las diversas actividades humanas que perjudican los recursos naturales y los ecosistemas del planeta: "Si uno no quema el mundo, el mundo no rebrota (...) es importante entender que uno no puede quemarlo todo el tiempo, porque entonces no tendrá puentes de restauración".



Baptiste nació el 23 de octubre de 1963, se graduó como bióloga de la Universidad Javeriana y realizó una maestría en conservación y desarrollo tropical en la Universidad de Florida, Estados Unidos.

