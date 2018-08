BPO, el sector que sigue expandiéndose en el país

BPO, conocido en inglés como Business Process Outsourcing, surgió como una opción que tienen las compañías al contratar entidades para que les organicen y manejen procesos de negocios con el objetivo no solo de reducir costos sino de ser más eficientes en sus operaciones.



Este crecimiento de la subcontratación de servicios en el país, se ha visto reflejado durante los últimos años al permitir que Colombia pasara de ocupar la posición 43 en el escalafón del estudio Global Services Location Index, a la casilla 20 en la edición 2016 según lo informa Invest in Bogotá.



Dentro de esos procesos que las entidades tercerizan, se encuentra la contabilidad, la gestión de nómina y la atención a los clientes; siendo este último el que más ha tenido relevancia debido a la dinámica del modelo que se ha decidido seguir, haciendo énfasis en las empresas que lo ofrecen frente a la competencia a nivel mundial.



Pero, ¿cómo se ha ido consolidando el BPO? Hoy en día este es referente de uno de los principales exportadores de servicios, teniendo como uno de sus mayores atractivos los contact center en diferentes idiomas. De esta manera, algunas empresas nacionales y multinacionales como Convergys, se destacan por su servicio de calidad y las opciones para progresar que ofrecen.



“Estamos en todo el mundo dándonos a conocer no solo por la ayuda que entregamos al brindar empleo, sino por las oportunidades de crecimiento. El ambiente laboral y el trabajo que tenemos lo hacemos para que no solo sea temporal; queremos que las personas empiecen a crear una carrera”. Afirma Allan Vásquez Sanabria, director de sede de Convergys.



Mediante esta evolución se ha demostrado que el sector BPO en Colombia ofrece para inversionistas una gran oportunidad en el desarrollo de proyectos que promuevan la expansión del mercado local y la disponibilidad para proveer servicios que compitan en cada uno de los continentes. “Los inversionistas ven día a día que el sector se mueve no solo con países europeos y con Estados Unidos, regiones como Chile, Argentina, Ecuador y Perú, también quieren adquirir este negocio, siendo Colombia el puente entre Suramérica y Norteamérica. En el caso de Colombia, BPO generó el año pasado más de 240.000 empleos representando en Bogotá el 45 por ciento del negocio”. Comenta Vásquez Sanabria.





En ese sentido, el territorio nacional atraviesa uno de los mejores momentos para seguir creciendo y aportando en un campo que cuenta con calidad en cuanto a talento humano y lenguaje, pues según estudios de Fedesarrollo, tan solo en la capital se concentra el 71 por ciento de la fuerza laboral bilingüe.