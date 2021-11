Becas Bill Gates: abiertas inscripciones para estudiar en Cambridge

En el año 2000 se creo el programa 'The Gates Cambridge Scholarship' (Becas Gates Cambridge), gracias a la millonaria donación de 210 millones de dólares que hizo el magnate Bill Gates y, su en ese entonces esposa, Melinda French, a la Universidad de Cambridge.



Desde entonces, cada año se ofrecen 80 becas para estudiantes de todos lo países del mundo, excepto Reino Unido. Cabe destacar que este beneficio no solo incluye la matrícula, sino también los pasajes aéreos, otros costos educativos, el alojamiento, la alimentación y se hace entrega de un espacie de 'salario' mensual.

Actualmente, más de 1.700 alumnos hacen parte del programa Gates Cambridge, si usted se quiere sumar a esa gran comunidad, esto es lo que debe saber.



(Lea también: Tome nota: estos son los requisitos para estudiar en Australia).

Requisitos

° Excelencia académica: quienes se postulen deben demostrar a través de sus expedientes académicos, experiencia y referencias, que son estudiantes destacados.



° Potencial de liderazgo: los solicitantes deben entregar evidencia de su capacidad de liderazgo e indicar cómo sus habilidades en este campo pueden impactar positivamente al mundo.



° Compromiso para mejorar la vida de los demás: es importante exponer su interés e ayudar al mundo, pero sobre todo, mostrar cómo ha trabajado o trabajará por la sociedad.



(De interés: Conozca estos 10 cursos gratis que ofrece Harvard en línea).



° Habilidades en investigación: las personas que aspiren a estudiar un posgrado, un doctorado o un 'Master of Philosophy' deben demostrar que cuentan con formación académica, habilidades y experiencia en investigación. Además, deben manifestar cómo el ganar la beca les facilitará sus proyectos profesionales a futuro.

¿A qué cursos me puedo postular?

Tenga en cuenta que las ayudas son para los interesados en un título de Doctor, Master of Philosophy o en los cursos de posgrado de un año que ofrece la institución educativa.



De acuerdo con el sitio web del programa, de las 80 becas, 25 son para ciudadanos estadounidenses y 55 para personas de otras nacionalidades.



(Puede leer: Colombia, con dos universidades en el Top 10 de Latinoamérica).

Cronograma de inscripción

Aunque las inscripciones iniciaron en septiembre, aún puede participar, pues, dependiendo del curso, la fecha de solicitud culmina el 2 de diciembre de 2021 o el 6 de enero de 2022.

¿Cómo realizar la inscripción?

Lo primero que debe hacer es conocer a fondo el programa de su interés, para ello debe ingresar a la página de la Universidad de Cambridge y verificar que aún estén abiertas las inscripciones para 2022.



(Además: Cuáles son las mejores universidades de Colombia, según el 'ranking' THE).



Cuando haya seleccionado su curso, da clic en el botón de 'Apply Now' (Aplicar), se registra y al llenar el formulario, en la sección de financiamiento, da clic en 'Gates Cambridge'.



Luego de especificar que solicita una Beca Gates, la plataforma le preguntará ¿por qué solicita esa beca? y ¿cómo cumple con los requisitos de la beca?, información que deberá proporcionar en máximo 500 palabras.



El documento también le pedirá una referencia y una evaluación de idoneidad: capacidad intelectual, justificación de la elección del curso, compromiso para mejorar la vida de los demás y capacidad de liderazgo.



(Siga leyendo: Universidad Javeriana lanza curso gratuito de programación para jóvenes).



Una vez inscrito, procure estar pendiente de su correo electrónico y de la página de la universidad para conocer cómo va su proceso.



Si tiene dudas, ingrese a la página de 'The Gates Cambridge Scholarship'.

Más noticias

Becas en Bogotá para emprendedores: así puede postularse



Becas vigentes para estudiar en las universidades colombianas



¿Se anima? Becas que cubren todos los gastos para colombianos en el exterior



Tendencias EL TIEMPO