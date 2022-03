Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, se refirió este miércoles al video de su nieto, Suani Lefevre Bessudo, en el cual, en calidad de jurado de votación el pasado 13 de marzo en las elecciones, alardea de haber cometido actos, que podrían configurar un fraude electoral.



En entrevista con este diario, Bessudo, quien es uno de los empresarios más reconocidos del país, manifestó que el comportamiento de su nieto "es algo muy inoportuno en este momento de polarización del país". Y agregó que espera que la Fiscalía adelante la investigación correspondiente.



El presidente del Grupo Aviatur aprovechó el espacio para hablar de la educación en Colombia. Dijo que es necesario "reforzar la calidad de la educación en Colombia, empezando por mi nieto".



Confesó ser "un gran crítico de la Constitución del 91 en el artículo en el que reforman la educación y la vuelven educación libre en Colombia, pues quitaron el pensum".



"Antes había materias obligatorias, las de convivencia, por ejemplo. Había materias de religión, se enseñaba el 'no matarás' y el 'no robarás', y el fraude electoral es una forma de robo. Y eso hace falta", agregó.



El empresario dijo que en su trayectoria ha visto "muchas entidades donde eseñan cualquier cosa" y que, a su juicio, "que se requiere una reforma constitucional para volver a un pensum obligatorio en ciertos aspectos y ciertas materias en Colombia".



Explicó que ve "muchos colaboradores de muchas empresas con ortografía deplorable que creen que el corrector de idioma es suficiente, y no es así". De igual forma, "muy pocos conocimientos de historia y de geografía del país".



¿En qué delitos habría incurrido Suani Lefevre Bessudo?

Consultado por EL TIEMPO, el penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes indicó cuáles habrían podido ser los tipos penales de Suani Lefevre Bessudo.



"Cuando alteró los certificados de votación consignando información falsa, cometió falsedad ideológica en documento público. Los jurados son particulares que cumplen una función pública con carácter transitorio. Cuando se negó a entregarlos, cometió falsedad por ocultación de documentos públicos", indicó el penalista.