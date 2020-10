El renacer de los juegos de mesa y sus beneficios

Una tarde de domingo, una familia se reúne en casa: padre, madre, hija mayor e hijo pequeño. En lugar de estar cada uno pendiente del teléfono móvil, observando la tele o ante un ordenador, están sentados juntos sobre la alfombra del salón o en las sillas alrededor de la mesa del comedor, ante un tablero. El padre tira los dados y mueve su ficha: están jugando todos juntos.



¿Una estampa poco creíble? Pues no tanto en los últimos años, según varios estudios. Además, a raíz de los confinamientos y cuarentenas que han ido teniendo lugar en 2020, y del actual distanciamiento social, imágenes como las de la anterior escena se han ido volviendo más comunes: el mercado de los juegos de mesa y tableros, que lleva años en auge, ha dado otro salto en estos tiempos de pandemia.

Juegos de mesa, de tablero, de cartas… Hay quien diría que son cosa del pasado, desplazados por el auge de los videojuegos y el mundo digital. Sin embargo, están más vivos que nunca. Y es que no solo existen en el mercado, desde hace años, videojuegos que versionan juegos clásicos de mesa y están al alcance del móvil o el ordenador, sino que el mercado de estos juegos en formato físico ha crecido.



Así se deduce de informes como ‘Games and Puzzles Market’ de Grand View Research, el cual explica que si bien está industria rozaba los 12.000 millones de dólares en 2019, se augura un crecimiento anual del 18,6 % entre 2020 y 2027.



De acuerdo con este estudio, el sector de juegos de mesa y rompecabezas, cuyo valor de mercado en 2020 es de 14.470 millones de dólares, alcanzará unos ingresos de 47.830 millones en 2027.



Un informe similar de Market Research, concretamente centrado en el crecimiento del mercado de juegos de mesa y cartas hasta 2029, también prevé una evolución al alza de este tipo de ocio. Títulos como UNO o Cards Against Humanity, y empresas como Games Workshop o Disney son algunos de las beneficiados.



Otro estudio, ‘Global Board Games Market Size, Status and Forecast 2019-2025’, que analiza el estado y pronóstico del mercado de los juegos de mesa, manifiesta que habrá un crecimiento entre 2021 y 2025. Marcas como Hasbro, Asmodee Editions o Goliath BV son las más importantes del sector.



A su vez, en el análisis ‘Global Board Games Market Report’ de 2020, A2Z Market Research concluye que “el mercado de juegos de mesa está aumentando a una tasa de crecimiento anual alta durante el período pronosticado de 2020 a 2026”, según lo publicado en The Market Records, y explican que “el creciente interés de la gente hacia este sector es la razón principal por la que está en expansión”.



En detalles más concretos, en Colombia las ventas de algunos juegos de mesa se dispararon un 80 % durante el primer mes de confinamiento. De acuerdo con Fenalco, entre las categorías que se salvan de la brutal caída en las ventas durante la cuarentena están los juguetes y en particular los juegos de mesa.



Y Colombia no es el único país. Por ejemplo, en el Reino Unido, la venta de juegos de mesa se disparó un 240 % durante la primera semana de restricciones por el nuevo coronavirus, según 'The Guardian'. Y, según el portal Chequeando, estos productos también fueron de los más vendidos en Argentina durante la cuarentena.



En España, los juegos de mesa facturan más de 100 millones de dólares al año, y más de 2.500 millones en la totalidad de Europa, de acuerdo con el diario 'La Voz de Galicia'.



Impulso de cuarentena

“Los juegos de mesa estaban viviendo ya una gran oleada de interés mucho antes de la covid-19 y el confinamiento, pero es verdad que han despuntado”, dijo a 'The Guardian' Angus Abrason, director de BoardGameGuru.com, y explicó que “mucha gente invirtió este tiempo en jugar y descubrió que realmente lo disfrutaban, así que han seguido probando juegos y haciendo pedidos”.



Por su parte, Iolanda Zapata, portavoz de la editorial y distribuidora de juegos de mesa española Zacatrus, comentó a 'La Voz de Galicia' que “en los negocios del ocio, las jugueterías y el 'hobby', el juego de mesa es una de las categorías que más están creciendo porcentualmente”.



Sara, una aficionada a estos juegos, lo plantea a 'Efe' de la siguiente manera: “Estás en casa con tu pareja, los dos teletrabajando y, a la hora de distraernos, quieres despegarte de las pantallas… Y entonces piensas, ¿y si jugamos un rato al Onitama?”, dice en referencia a un juego de mesa similar al ajedrez, y añade: “Más o menos eso fue lo que nos pasó a nosotros… Y supongo que a más personas”.



Para el director de una de las tiendas de Wargames Workshop, Carl Sharman, “los juegos de mesa son un antídoto realmente bueno para la vida moderna, porque ofrecen una excelente alternativa con la que las familias se aparten de sus pantallas y hagan algo juntos”, según comenta al mencionado rotativo británico, y remarca: “Solo el año pasado se lanzaron alrededor de 4.500 juegos de mesa en todo el mundo”.



Algunos de estos juegos, de hecho, logran financiarse gracias al apoyo de la comunidad en internet. Sin ir más lejos, a finales de marzo, Isaac Childres, confinado en su casa de Indiana (Estados Unidos), promovió bajo su empresa unipersonal Cephalofair Games un 'crowdfunding' (campaña de mecenazgo) a través de la plataforma Kickstarter para lanzar un nuevo juego de mesa llamado Frosthaven.



Pedía 500.000 dólares para llevarlo a cabo: en tres horas recaudó 3 millones de dólares, un 600 % más de la cifra inicial.

Otro juego de mesa, Dungeon Universalis, del español Óscar Bribián, a través de Ludic Dragon Games ha conseguido más de 300.000 dólares en menos de 24 horas, también a través de Kickstarter, para poder lanzar una segunda edición, y después de más de dos semanas de finalizar la campaña de financiación ya había superado los 460.000 dólares.



De hecho, desde la desarrolladora de videojuegos Naughty Dogs han anunciado en su web y redes sociales que están trabajando en adaptar el universo del popular juego The Last of Us para crear una versión física: “Estamos emocionados ante la idea de trasladar a los personajes y el mundo de The Last of Us a un formato de mesa”.

Una muestra más de que, en tan solo un par de años, el interés por este tipo de juegos parece haber crecido, y va más allá de clásicos como Monopoly o Cluedo, explorando otros mundos y estrategias más complicadas.

Así que ya saben: si quieren entretenerse en casa, un juego de mesa puede ser una buena opción para compartir el tiempo.

Las razones para jugar juegos de mesa

Según el psicólogo clínico con énfasis psicoanalítico Juan Carlos Granja, son varios los beneficios de jugar juegos de mesa tanto para niños como adultos.



Para adultos:



- Fortalecer la memoria.



- Fortalecer la percepción.



- Mejora la rapidez mental y la capacidad de concentración.



Para niños:



- Enseña a respetar normas.



- Mejora la capacidad de análisis.



- Fortalece la habilidad de trabajo en equipo.



- Ayuda a mejorar la tolerancia a la frustración.



- Al igual que con los adultos, fortalece la memoria y la concentración.



- Desarrollan habilidades en torno a la toma de decisiones.



- También se utilizan para el desarrollo de competencias y habilidades cognitivas específicas tanto de niños como de adultos.

