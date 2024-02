Las ciudades de España en donde podrá estudiar un posgrado becado: conozca las ofertas

Continuar los estudios en el exterior es el deseo de miles de colombianos que culminan su educación de pregrado en las universidades del país. Sin embargo, debido a los altos costos de matriculas, el cambio de divisa y la falta de recursos para el mantenimiento, es un sueño que solo pocos pueden cumplir.



No obstante, hay que destacar que existen becas y oportunidades que le permitirán seguir especializándose en las mejores universidades en el extranjero. Le contamos cuáles son las mejores ofertas para que continúe sus estudios.



(Le recomendamos leer: Así es la finca donde Dilan Santiago y su mamá vivían antes de trágica muerte del niño).

España es uno de los principales destinos que los colombianos suelen elegir para seguir estudiando por su facilidad con el idioma y eso lo saben entidades como Colfuturo, Icetex y algunas universidades del exterior, las cuales se encuentran ofreciendo convocatorias.



Estos son las becas disponibles en el país europeo:

Becas en Madrid, España

Facebook Twitter Linkedin

Plaza de la Puerta del Sol de Madrid. Foto: AFP

En Colfuturo se están ofertando becas a través del Programa Crédito Beca (PCB), un alternativa que da la institución para apoyar a los profesionales que sueñan con estudiar una maestría, doctorado o una especialización en las universidades de más alto nivel académico en el mundo. Entre las ofertas que tiene en la capital de España están:



-3 becas del 100 % en el valor de la matrícula en la Universidad Politécnica de Madrid. La oportunidad se encuentra publicada en los convenios de la institución para programas de maestría o doctorado.



-Descuento del 25% en el valor de la matrícula de los precios públicos en la Universidad Carlos III de Madrid. Este convenio es aplicable a estudiantes de nacionalidad colombiana para cada curso académico. Se específica que solo se ofrecerán dos becas en cada maestría por curso académico.



-Descuento del 20 % sobre el valor de la matrícula para 3 beneficiarios de Colfuturo admitidos en programas de Instituto de Empresa (IE Business School).



(Le puede interesar: ¿Busca donde estudiar? En estos países hay becas disponibles para colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Las convocatorias presentan becas desde el 30 al 100% de la financiación Foto: Cortesía Lenovo y Geek Girls Latam

Por otro lado, Icetex también se encuentra ofreciendo oportunidades a los profesionales colombianos. Puede consultar todas las ofertas aquí.



-16 becas del 100% y 50% para realizar estudios de maestría en Digital Project Management & Consulting en la Escuela de Negocios ESCP Business School. Según se explicó en la página oficial, los estudios serán de forma presencial en España (Madrid) y Alemania (Berlín). La convocatoria está abierta desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril de 2024.



-11 becas del 50% y 35% para estudios en la maestría en Hospitality and Tourism Management en la Escuela de Negocios ESCP Business School. En esta oferta se explica que las clases se llevarán a cabo en los países de España (Madrid) y Reino Unido (Londres) o Italia (Turín). La convocatoria está abierta desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril de 2024.

Becas en Barcelona, España

Facebook Twitter Linkedin

El barrio Gótico, de Barcelona, es dueño de edificaciones medievales. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

Otros de los destinos más deseados por los colombianos es Barcelona, la capital de la región de Cataluña en España, la cual es conocida por su arte y arquitectura. Si bien no es una de las zonas más baratas para vivir, cuenta con 30 instituciones de educación superior, entre públicas y privadas, para que los estudiantes elijan donde buscar posgrados.



-Becas en la Escuela de negocios, ESADE, con Colfuturo. La entidad tiene disponibles tres descuentos del 15% sobre el valor de la matricula para dos estudiantes en el MBA y uno en un Master of Science. Tenga en cuenta que la institución selecionará a los candidatos con base en su excelencia académica y evaluación del proceso de admisión.



-Beca de 5.000 euros en el valor de la matrícula en la Fundación Conservatori Liceu. Este beneficio se presenta en la página oficial de Colfuturo, el monto ofrecido equivale al 50% del valor real de un master.



-Descuento del 20% en el valor de la matrícula en los programas de maestría del Barcelona School of Management. Según Colfuturo, entidad que ofrece la beca, serán 5 beneficiarios en programas de maestría de la escuela.



(Lea también: ¿Busca becas para el 2024? Estos son los incentivos académicos para estar pendiente).

Fundación Carolina: becas en España



En el país europeo se abrió desde el 11 de enero de 2024 una de las oportunidades más importantes para estudiar e investigar en el exterior, se trata de las becas de la Fundación Carolina, un programa de apoyo que da opciones de formación y especialización en posgrados y pregrados en varias áreas de conocimiento, como ciencia, tecnología, economía, ciencias sociales, educación y cultura.



Para la convocatoria de 2024-2025 se van ofertar 669 becas para estudiantes de países de Latinoamérica, incluida Colombia.



En esta oportunidad, la Fundación activará convenios con 65 instituciones del país, siendo 46 públicas y 19 privadas, además de ofertar un total de 185 programas académicos que se dividen en becas de posgrados, doctorado, movilidad de profesorado y de estudios institucionales.

Facebook Twitter Linkedin

Becas en España Foto: iStock

¿Cómo aplicar a estas becas?



Debe tener en cuenta que el tiempo de inscripción para estas convocatorias está dispuesto desde el 11 de enero al 14 de marzo de 2024. Si esta interesado en los créditos de doctorado y estancias cortas y de movilidad, la convocatoria se abrió el 11 de enero y finalizará el 4 de abril.



Para postularse siga los pasos:



1. Ingrese a este enlace y consulte las opciones de todos los programas que se están ofreciendo.



2. Tras elegir la opciones que mejor se ajuste a su presupuesto, tendrá que darle 'solicitar'.



3. Adjunte información que podrían solicitarle para continuar con el proceso. Generalmente le pueden pedir publicaciones, experiencia laboral, formación universitaria, entre otros.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...