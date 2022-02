Hasta el próximo 28 de febrero estará abierta la convocatoria para postularse al Programa Crédito Beca de Colfuturo, con el que los beneficiarios pueden acceder a un crédito beca en el que obtendrán la condonación de hasta el 80 por ciento del monto desembolsado.



Son cerca de 1.300 profesionales colombianos los que tendrán la oportunidad de cursar sus estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo gracias a esta convocatoria.



Los candidatos podrán postularse en la página web www.colfuturo.org para competir por un apoyo de hasta USD 50.000 para matrícula, seguro, gastos de sostenimiento, pasaje y gastos de instalación.



Los seleccionados podrán obtener como beca hasta el 80 por ciento del monto que reciban, si se gradúan y regresan a trabajar por Colombia. Es decir, si les prestan USD 10.000, les será condonado hasta USD 8.000 y deberán pagar el monto restante de USD 2.000.



Los requisitos para postularse son: ser colombiano, profesional, proponer el posgrado que quieren adelantar y escribir un ensayo. No es necesario contar con la carta de aceptación de la universidad, aunque quienes tengan ya admisión tendrán ventaja en la selección. Los escogidos podrán legalizar el apoyo y viajar hasta finales de 2024.



“Los seleccionados podrán aprovechar, además, más de 100 convenios firmados por Colfuturo que dan becas complementarias de hasta el 100 por ciento de la matrícula”, explicó Jerónimo Castro, director ejecutivo de la fundación.

Criterios de selección

Los candidatos tienen total libertad de escoger el programa, la universidad, el país y el idioma en los que quieren adelantar sus estudios. Deben tener en cuenta que la calidad comparada del programa que propongan vale el 38 por ciento de los criterios de selección.



Colfuturo además comparará los programas propuestos por los candidatos. Para ello se hará uso de listados internacionales de las mejores universidades y programas, reportes de acreditaciones de alta calidad y otros factores como la fortaleza investigativa, el nivel profesoral y la financiación de entidades de gobierno e internacionales.



Los otros criterios para la selección son el promedio de pregrado (37 por ciento), la calificación del ensayo (5 por ciento) y un factor de ajuste (20 por ciento). Este último criterio, que solo se utiliza si beneficia al candidato, toma en consideración el puesto ocupado en el pregrado, distinciones y reconocimientos, resultados destacados en las pruebas Saber Pro y si ya se tiene admisión a la universidad.



Entre enero y febrero, para ayudar a los candidatos, Colfuturo anunció que ofrecerá charlas semanales en las que abordará desde cómo llenar el formulario, hasta cómo realizar un presupuesto de estudio y responderá todas las inquietudes de los participantes.



De acuerdo a la evaluación de impacto del Programa Crédito Beca que hicieron la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría, hacer un posgrado con Colfuturo le representa al beneficiario ingresos laborales anuales 47,6 por ciento más altos que quienes no estuvieron en el programa.



Esto se debe, entre otros factores, a que los beneficiarios pudieron tener acceso a programas de mayor excelencia académica y más años de estudio posgradual en comparación con quienes no se beneficiaron del programa.



“La misión de la Fundación es contribuir al desarrollo del país generando oportunidades de formación de posgrado de profesionales colombianos a través de un programa sostenible en el largo plazo. Esto es posible gracias al apoyo del Estado, a través de Minciencias, de las generosas donaciones de los principales empresarios del país y del juicioso cumplimiento de los beneficiarios de su obligación de regresar la parte del apoyo que no se convierte en beca”, señaló Jerónimo Castro.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

