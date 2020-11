¿Quiere aprender inglés? Icetex lanza nueva convocatoria de becas

El Icetex y el Centro Colombo Americano anunciaron una nueva convocatoria de becas para que un total de 150 colombianos entre estudiantes y recién egresados puedan aprender inglés.



Se trata de las becas Belisario Betancur, las cuales cubren el 100 por ciento de los gastos de matrícula. así como materiales, asesorías y demás actividades y recursos académicos.



Los programas de inglés ofrecidos durante esta convocatoria serán totalmente virtuales y destinados principalmente a estudiantes de pregrado o recién egresados en carreras profesionales, técnicas y tecnológicas.



Las becas se distribuirán de la siguiente manera: 110 para estudiantes activos o recién graduados mayores de 18 años y 40 para mujeres que vivan en en zonas rurales que cumplan con las mismas condiciones.



El propósito de la convocatoria es permitir que reciban formación para que el inglés sea su segunda lengua, desarrollando habilidades comunicativas- Al finalizar el programa, los estudiantes tendrán nivel de dominio del idioma intermedio de B1 o B2.

Requisitos mínimos para 110 becas 100 %

• Ser ciudadano colombiano mayor de 18 años.



• Estudiante de pregrado en mínimo 5 semestre o recién egresado que no sobrepase el año desde la fecha de grado.



• Para técnicos, tecnólogos que se encuentren en último año de estudio.



• Deben contar con promedio académico mayor a 4.0.



• Estudiante que exprese mediante escrito su motivación por el aprendizaje del inglés y su intención para querer ser parte del curso.



• Estudiante que tenga conectividad con WIFI propio en su hogar y posea portátil o computador de escritorio, o tableta con audio y video.



• Contar con conocimiento del idioma previo en un nivel A2 o B1 mínimo.

Requisitos mínimos para convocatoria de 40 becas 100% para mujeres rurales.

• Ser mujer con nacionalidad colombiana y residir en zonas rurales de Colombia (deben presentar certificado de residencia).



• Ser estudiante de pregrado en mínimo 5 semestre o recién egresado que no sobrepase el año desde la fecha de grado.



• Estar cursando último año de estudio en programas técnicos o tecnólogos.



• Disponer de correo electrónico.



• Contar con acceso a internet, un portátil o computador de escritorio, o tableta con audio y video que permita realizar cursar los estudios. El Celular es una opción para imprevistos, más no sustituye un ordenador.



• Contar con conocimiento del idioma previo en un nivel A2 o B1 mínimo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

