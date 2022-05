El Icetex dio a conocer recientemente la disponibilidad de becas para hacer cursos cortos en distintas áreas y con universidades de Chile, Malasia y Tailandia.



Le explicamos cuáles son los cursos y cómo puede aplicar.

Según informa la entidad, la cobertura de las becas en todos los casos es del 100%. Para la mayoría de los cursos, la modalidad de estudio es virtual y el plazo para postularse se cierra entre junio y agosto.

Chile

Los cursos listados por el Icetex están relacionados con políticas públicas en diversos campos. Estos son los nombres:



- Crisis y Recuperación: Ciencia de datos aplicada a políticas públicas.

- Recuperación frente al COVID 19: Fortalecer políticas anticorrupción para un desarrollo más inclusivo y sostenible.

- Coordinación e implementación de políticas públicas: Claves para la reactivación y el desarrollo territorial.

- Vulcanología: Procesos, peligros y mitigación en contexto de crisis.



Consulte el listado de las becas vigentes en el siguiente enlace para conocer plazos de postulación y requisitos: clic acá.

Malasia

El curso se llama 'Certificate in Cooperative Community Development through Microfinance'. De acuerdo con la entidad, "el programa busca compartir experiencias para el desarrollo de comunidades a través de estrategias y políticas públicas relacionadas con las microfinanzas".



La convocatoria está abierta desde abril y cierra el 30 de junio. Las sesiones empiezan el 22 de agosto de 2022.



Tailandia

- Food Safety and Security from Animal Origin: Strengthening the Network for Sustainability: "El programa está diseñado para construir una comprensión de la cadena de producción de alimentos de origen animal y su control de seguridad en la restricción de la seguridad alimentaria." El plazo para inscribirse va hasta el 9 de junio.



- Low Carbon Scenario Development: Waste Management Under Crisis Situations: "El programa tiene como objetivo comprender el enfoque de las ciudades con bajas emisiones de carbono, cómo calcular las emisiones de carbono en la ciudad en desarrollo, cómo planificar la gestión de los residuos para hacer frente al impacto de la continuidad rápida y lenta de la situación de crisis." La convocatoria cierra el 30 de junio.



- Occupational health and safety in the community: How to strengthen the capacity of public health personnel: Según el Icetex, "el programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad del personal de salud pública que desempeña un papel importante en la prestación de servicios de salud y seguridad en el trabajo en la comunidad". Hay plazo para inscribirse hasta el 9 de junio.

El Icetex tiene habilitada una pestaña en su plataforma web en la que puede consultar la lista actualizada de las becas que ofrece. Allí también encontrará detalles sobre los requisitos para aplicar, la duración de los cursos, fechas importantes, entre otros.



La aplicación también se hace mediante la página de la entidad. En la descripción de cada curso abierto encontrará un botón que dice "Ingresa para postularte". Al hacer clic, deberá crear una cuenta.