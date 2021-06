Becas en España: U. de Salamanca abre convocatoria para colombianos

La Universidad de Salamanca junto con el Banco Santander anunció una nueva convocatoria de becas en España en la que jóvenes colombianos pueden participar para acceder a programas de pregrado en 68 carreras universitarias diferentes.



La convocatoria estará abierta hasta el 25 de junio, y cubre, además de los costos de matrícula, apoyos de manutención y alojamiento, lo que la convierte en uno de los programas de becas más completos y apetecidos en el mercado.



(Lea también: Las mejores universidades de Colombia, según 'ranking' mundial QS)

De igual forma, al tratarse de un programa para pregrados, no requiere de ningún título adicional para ser considerado como becario. Tampoco hay un requerimiento especial de idioma, dado que los estudios se desarrollarán en España.



Los seleccionados podrán iniciar el curso académico el próximo mes de octubre en territorio español. Conozca las condiciones, ventajas y requisitos para acceder a estas becas:



(Lea también: Becas de Icetex: conozca todas las convocatorias que están abiertas)

¿Qué cubre la beca?

La beca incluye la exención de tasas de matrícula. Para optar a la renovación de la misma en el curso 2022/2023, deberán haber superado al menos el 75 por ciento de los créditos matriculados durante el curso 2021/2022.



También se dará alojamiento y manutención en las residencias universitarias de la Universidad de Salamanca, en habitación doble, desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022. A partir de esta fecha no se concederá ninguna prórroga.



(Lea también: No estudiar matemáticas afecta desarrollo cerebral de los adolescentes)



Esto significa que el becario tiene cubierto el hospedaje y tres comidas al día. El resto de gastos, por ejemplo, lavandería, dinero de bolsillo, transporte, etc. así como cualquier otro gasto personal que se genere, corre íntegramente de cuenta del becario.



El Servicio de Relaciones Internacionales contrata un seguro médico no farmacéutico que tiene cobertura desde el primer día de llegada del becario a España hasta la fecha de finalización del programa en el que el mismo va a participar.

Requisitos

Cada convocatoria fija los documentos a presentar que son generalmente: fotocopia del pasaporte, fotocopia de las certificaciones académicas de los estudios alcanzados con mención expresa de la nota media y un curriculum vitae.



Es importante que todos los estudiantes que soliciten la beca realicen los trámites administrativos oportunos de acceso a la Universidad de Salamanca. Se puede informar de estos trámites de acceso en la página web de la institución.



(Lea también: ¿Cómo puede entrar a estudiar en el Sena?)



También se pedirá acreditación de nivel B2 en idioma español, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, para quienes no tengan como lengua nativa el español.

¿Qué duración tiene la beca?

La beca tiene una duración de un curso académico con opción de ser renovada para 2022 si se cumplen con ciertos criterios como solicitar la renovación de la beca formalmente y aprobar el 75 por ciento de los créditos matriculados en el curso actual.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- ¿Cómo estudiar inglés en Canadá?



- ¿Están listos los colegios para volver a las clases presenciales?



- Día del estudiante: por qué se celebra en Colombia